Sábado 20 de septiembre: recuento de una jornada de violencia en Sinaloa

Violencia en Sinaloa deja un muerto, explosivos y la muerte de un presunto líder criminal. (Cuartoscuro)

El pasado sábado 20 de septiembre quedó marcado por la violencia que sacudió al estado de Sinaloa, donde el saldo preliminar dejó al menos una persona muerta, el hallazgo de artefactos explosivos y la muerte de un presunto líder criminal durante un operativo federal.

Los hechos sucedieron en diferentes puntos de Culiacán, capital marcada por la presencia del Cártel de Sinaloa, mismo que lleva un año en riña, pues está dividido en dos facciones- “La Mayiza” y “Los Chapitos”- que se disputan el control de rutas, posiciones estratégicas y reflejan la compleja situación de inseguridad que enfrenta la región.

De acuerdo con la información recabada por fuentes locales, entre ellas Línea Directa, la jornada violenta comenzó con el hallazgo de un hombre sin vida en el sector Los Laureles, al norte de la capital sinaloense.

Detalle de los hechos ocurridos

Reportan hallazgo de artefactos explosivos y un deceso en jornada violenta en Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima, cuya identidad no se ha dado a conocer, fue encontrada dentro de una vivienda y presentaba una herida en la cabeza, la cual presuntamente fue causada por la detonación de un arma de fuego.

Este hecho fue registrado por la noche y constituye el único deceso confirmado hasta el momento en el contexto de los hechos violentos del día.

En paralelo, la sindicatura de Quilá, ubicada al sur del municipio de Culiacán, fue escenario de un operativo federal desplegado tanto por aire como por tierra. Durante esta acción, trascendió la muerte de Rafael Guadalupe Félix Núñez, conocido como “Changuito Ántrax” o “06”, presunto integrante de una estructura criminal en Sinaloa.

Fuentes cercanas a la familia de Félix Núñez y autoridades consultadas por Línea Directa indicaron de manera preliminar que el hombre, de 46 años, habría fallecido ahogado en un río mientras intentaba escapar de las fuerzas federales tras una persecución.

Operativo federal en Culiacán culmina con la muerte de 'Changuito Ántrax'. (Cuartoscuro)

La tensión en la capital sinaloense incrementó aún más con reportes extraoficiales sobre fuertes estruendos en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán. Según la información obtenida por Línea Directa, estos ruidos habrían sido provocados por artefactos explosivos, aunque hasta el momento no se han confirmado víctimas ni daños materiales asociados a estos incidentes.

Durante el resto del sábado no se registraron otros decesos vinculados a hechos violentos, de acuerdo con los datos disponibles hasta el cierre de la jornada.

Sin embargo, la información difundida por Línea Directa mantiene un carácter preliminar, ya que las autoridades estatales no han emitido un comunicado oficial que confirme o amplíe el saldo de víctimas y los detalles de los operativos.

La confirmación definitiva de los hechos y el número de víctimas dependerá de la información que en su momento proporcione la Fiscalía General del Estado, instancia que aún no ha emitido un pronunciamiento sobre los acontecimientos de este sábado en Sinaloa.