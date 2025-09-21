México

La emotiva historia de un gato que revive el legado de su predecesor con juegos en la bañera y se hace viral en TikTok

Seis semanas después del fallecimiento del primer felino, la dueña decidió acudir al refugio donde lo adoptó y adquirió otro gato que imitaba sus hábitos

Por Luis Mote

Guardar
Mogget, el gato que desafió
Mogget, el gato que desafió la creencia de que los felinos evitan el agua, sigue conmoviendo en TikTok con su peculiar hábito de jugar en la bañera, un recuerdo vivo para su dueña y seguidores.(TikTok/@chaoticalsea)

Un felino blanco llamado Mogget cautivó a su dueña durante casi dos décadas con una peculiar afición, jugar en la bañera. Aunque en general se cree que a los gatos no les gusta el agua, este michi disfrutaba de ese espacio acogedor y seguro.

CC Rae, dueña del felino, contó en entrevista para Newsweek que recibió al animal cuando tenía 17 años y se convirtió en su mejor amigo: “Estoy bastante seguro de que empezó cuando era joven, pero lo hizo durante toda su vida, a menudo entrando en la bañera simplemente para perseguir su propia cola”, relató.

El video, publicado en la cuenta de TikTok de la propietaria @chaoticalsea, muestra al gato sentado en la bañera con la cabeza baja, mirando a su alrededor como si evocara los días en que, siendo más joven, corría velozmente por allí, lo cual refleja la profunda conexión entre ambos y ha conmovido a miles de seguidores que han acompañado su historia.

El adiós a Mogget y la bienvenida a un nuevo compañero

Tras superar un diagnóstico complicado,
Tras superar un diagnóstico complicado, Luffy llegó a la vida de CC Rae con gestos y hábitos que evocan la inolvidable presencia de Mogget, llenando de esperanza y cariño su hogar. (TikTok/@chaoticalsea)

Seis semanas después del fallecimiento de Mogget, CC Rae regresó al refugio de animales donde lo había adoptado y decidió registrarse como madre de acogida. Por casualidad, un pequeño gatito blanco macho estaba disponible para adopción y, aunque inicialmente recibió un diagnóstico positivo de moquillo felino, tras una semana de tratamiento y una prueba negativa, la mujer lo adoptó y le dio el nombre de Luffy.

Aparte del parecido en el color, la dueña comentó para Newsweek que la llegada del felino le resultó irónicamente familiar, ya que el gato apareció tan delgado como Mogget en sus últimos días y, posteriormente, comenzó su obsesión con la bañera, un hábito que despertó en ella recuerdos profundos.

La mujer publicó videos del nuevo felino jugando en la bañera, generando confusión entre algunos espectadores que lo tomaron por Mogget. Esta reacción reflejó el fuerte lazo emocional que compartía con su primer gato y cómo Luffy parecía ser su continuación de una manera inesperada.

Al unir las imágenes de ambos gatos, la dueña buscó destacar las asombrosas semejanzas entre ellos y transmitir la sensación de que el minino ya fallecido había vuelto a su vida de una manera especial y renovada, llenando un vacío con esperanza y cariño.

El legado de Mogget revive con la llegada de Luffy

Luffy juega en la bañera
Luffy juega en la bañera y despierta la ternura y nostalgia de seguidores que recuerdan a Mogget, reviviendo momentos que conectan corazones en TikTok. (TikTok/@chaoticalsea)

El perfil de la amante de los gatos en TikTok se convirtió en un espacio donde solía compartir los momentos más especiales con su primera mascota, logrando conectar con la comunidad que acompañaba cada etapa de la vida de Mogget, desde sus travesuras hasta sus momentos más tiernos.

Tras su caída, la dueña comenzó a subir vídeos de Luffy, el nuevo felino que llegó a su vida. Estos videos no solo muestran la cotidianidad del gato, sino que también han generado un fuerte impacto entre los seguidores, gracias a las notables semejanzas entre ambos mininos, que han despertado emociones y recuerdos profundos.

La respuesta de los usuarios ha sido mayormente emotiva, con numerosos comentarios que destacan cómo el nuevo michi parece traer de vuelta la esencia de Mogget. Esta conexión ha fortalecido el vínculo de la comunidad con la cuenta y ha hecho que el público espere con ansias cada nueva publicación.

Un video reciente de Luffy jugando en la bañera ha superado las 190,000 visualizaciones, convirtiéndose en uno de los contenidos más vistos y comentados de la cuenta, debido a la emoción y nostalgia que evoca esta escena.

Temas Relacionados

MoggetLuffyTiktokAnimalesMascotas

Más Noticias

Nueva ley contra la extorsión será aprobada en el Senado, ¿Cuándo entrará en vigor?

La iniciativa presidencial busca dotar al país de un marco legal uniforme y actualizado que permita enfrentar la extorsión con mayor eficacia

Nueva ley contra la extorsión

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: tensión y nervios previo a la eliminación de esta noche

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Diputada federal reconoce labor de Sheinbaum para combatir al Cártel de Sinaloa: “Hay que reconocer la valentía”

La diputada federal atribuyó el fortalecimiento del crimen organizado a políticas del pasado y defendió la nueva estrategia de coordinación entre fuerzas de seguridad

Diputada federal reconoce labor de

Tiktokers uruguayos exhiben que elotes se gentrifican y ya cuestan hasta 80 pesos en la Alameda de la CDMX

Pese a ser uno de los productos más comunes en nuestro país, los comerciantes argumentaron que se trataba de un maíz especial, por ello su precio

Tiktokers uruguayos exhiben que elotes

Popocatépetl registró 37 emisiones y 239 minutos de tremor este 21 de septiembre

Al momento del reporte se observa una emisión constante de vapor de agua y gases volcánicos en dirección oeste-suroeste

Popocatépetl registró 37 emisiones y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a Óscar

Vinculan a proceso a Óscar “N”, señalado como principal operador financiero del CJNG

Diputada federal reconoce labor de Sheinbaum para combatir al Cártel de Sinaloa: “Hay que reconocer la valentía”

Sábado 20 de septiembre: recuento de una jornada de violencia en Sinaloa

Autoridades aseguran 3 aeronaves y municiones en operativo en Arcelia, Guerrero

Aseguran camioneta con logos de CFE clonados que contenía 300 kilos de metanfetamina, no hay detenidos | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: tensión y nervios previo a la eliminación de esta noche

Flor Rubio, Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante repudian ácida parodia de La Cotorrisa

Alfonso Cuarón rompe el silencio sobre ‘Las Muertas’, la serie de Luis Estrada sobre el caso ‘Las Poquianchis’

A qué hora y en qué canal ver la octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 hoy domingo 22 de septiembre 2025

Lila Downs iluminará la sexta y última semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verla?

DEPORTES

Arnulfo Castorena gana el oro

Arnulfo Castorena gana el oro en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

Donovan Carrillo gana bronce en Beijing y obtiene pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?

Toluca gana contundente a las Chivas 3 goles por 0 con gol de Alexis Vega incluido