La emotiva historia de un gato que revive el legado de su predecesor con juegos en la bañera y se hace viral en TikTok

Mogget, el gato que desafió la creencia de que los felinos evitan el agua, sigue conmoviendo en TikTok con su peculiar hábito de jugar en la bañera, un recuerdo vivo para su dueña y seguidores.(TikTok/@chaoticalsea)

Un felino blanco llamado Mogget cautivó a su dueña durante casi dos décadas con una peculiar afición, jugar en la bañera. Aunque en general se cree que a los gatos no les gusta el agua, este michi disfrutaba de ese espacio acogedor y seguro.

CC Rae, dueña del felino, contó en entrevista para Newsweek que recibió al animal cuando tenía 17 años y se convirtió en su mejor amigo: “Estoy bastante seguro de que empezó cuando era joven, pero lo hizo durante toda su vida, a menudo entrando en la bañera simplemente para perseguir su propia cola”, relató.

El video, publicado en la cuenta de TikTok de la propietaria @chaoticalsea, muestra al gato sentado en la bañera con la cabeza baja, mirando a su alrededor como si evocara los días en que, siendo más joven, corría velozmente por allí, lo cual refleja la profunda conexión entre ambos y ha conmovido a miles de seguidores que han acompañado su historia.

El adiós a Mogget y la bienvenida a un nuevo compañero

Tras superar un diagnóstico complicado, Luffy llegó a la vida de CC Rae con gestos y hábitos que evocan la inolvidable presencia de Mogget, llenando de esperanza y cariño su hogar. (TikTok/@chaoticalsea)

Seis semanas después del fallecimiento de Mogget, CC Rae regresó al refugio de animales donde lo había adoptado y decidió registrarse como madre de acogida. Por casualidad, un pequeño gatito blanco macho estaba disponible para adopción y, aunque inicialmente recibió un diagnóstico positivo de moquillo felino, tras una semana de tratamiento y una prueba negativa, la mujer lo adoptó y le dio el nombre de Luffy.

Aparte del parecido en el color, la dueña comentó para Newsweek que la llegada del felino le resultó irónicamente familiar, ya que el gato apareció tan delgado como Mogget en sus últimos días y, posteriormente, comenzó su obsesión con la bañera, un hábito que despertó en ella recuerdos profundos.

La mujer publicó videos del nuevo felino jugando en la bañera, generando confusión entre algunos espectadores que lo tomaron por Mogget. Esta reacción reflejó el fuerte lazo emocional que compartía con su primer gato y cómo Luffy parecía ser su continuación de una manera inesperada.

Al unir las imágenes de ambos gatos, la dueña buscó destacar las asombrosas semejanzas entre ellos y transmitir la sensación de que el minino ya fallecido había vuelto a su vida de una manera especial y renovada, llenando un vacío con esperanza y cariño.

El legado de Mogget revive con la llegada de Luffy

Luffy juega en la bañera y despierta la ternura y nostalgia de seguidores que recuerdan a Mogget, reviviendo momentos que conectan corazones en TikTok. (TikTok/@chaoticalsea)

El perfil de la amante de los gatos en TikTok se convirtió en un espacio donde solía compartir los momentos más especiales con su primera mascota, logrando conectar con la comunidad que acompañaba cada etapa de la vida de Mogget, desde sus travesuras hasta sus momentos más tiernos.

Tras su caída, la dueña comenzó a subir vídeos de Luffy, el nuevo felino que llegó a su vida. Estos videos no solo muestran la cotidianidad del gato, sino que también han generado un fuerte impacto entre los seguidores, gracias a las notables semejanzas entre ambos mininos, que han despertado emociones y recuerdos profundos.

La respuesta de los usuarios ha sido mayormente emotiva, con numerosos comentarios que destacan cómo el nuevo michi parece traer de vuelta la esencia de Mogget. Esta conexión ha fortalecido el vínculo de la comunidad con la cuenta y ha hecho que el público espere con ansias cada nueva publicación.

Un video reciente de Luffy jugando en la bañera ha superado las 190,000 visualizaciones, convirtiéndose en uno de los contenidos más vistos y comentados de la cuenta, debido a la emoción y nostalgia que evoca esta escena.