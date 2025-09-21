Ángela Aguilar desata caos en redes tras ser llamada “líder de la música mexicana” por importante portal de videos

Aguilar enfrenta una ola de críticas en México que escalaron a peticiones para impedir que se presente próximamente en Guadalajara. (@angela_aguiolar, Instagram)

La figura de Ángela Aguilar vuelve a polarizar a la audiencia digital luego de que la plataforma Vevo calificara a la cantante como “una voz líder en la próxima generación regional mexicana”.

A punto de cumplir 22 años, la joven artista ha vuelto a ser tema de conversación y, sobre todo, de debate en redes sociales, donde el reconocimiento de la plataforma generó elogios, pero también una oleada de críticas y cuestionamientos sobre su legitimidad en el género.

En un video difundido por Vevo, Ángela reflexiona sobre el significado de ser mexicana: “Para mí ser mexicana significa mucho orgullo, muchas tradiciones y mucha familia”.

La intérprete sostuvo que su mayor anhelo para la comunidad latina es ver a más mujeres incursionando en la música regional y ocupando espacios relevantes dentro de la industria.

(RS: captura de pantalla)

“Ser latinoamericana significa para mí fuerza, cultura, poder, música, y todo un orgullo”, afirma la artista, quien enfatizó su deseo de mayor representación femenina en un género tradicionalmente dominado por hombres.

La plataforma acompañó el video con la siguiente declaración, la cual fue la causante de la polémica en los comentarios del video:

“Ángela Aguilar, una voz líder en la próxima generación regional mexicana, quiere un futuro rodeado de más mujeres en la industria”.

La reacción en redes sociales no tardó en volverse incendiaria. Los detractores de la cantante desestimaron el reconocimiento, afirmando que no merece el aplauso ni la etiqueta de “líder” debido a asuntos de su vida personal, en específico su relación sentimental con Christian Nodal.

(Captura de pantalla @applemusic)

“Y como van a entrar otras mujeres a la música mexicana, si tu papá les bloquea su carrera?”, “Yo a esta ‘vieja’ no le creo ni el padre nuestro”, “Es increíble como VEVO ha caído tan bajo. Existiendo mejores artistas como Majo Aguilar”, “¿Apoyar a tu esposo en cometer violencia vicaria contra su ex pareja también es tradición mexicana?“, ”¿Una mexicana? Pues quien la entiende no que ella gringa argentina... sólo explota la cultura mexicana“, se pudo leer en los comentarios en redes sociales.

Varios de los comentarios anteriores actualmente cuentan con miles de likes y en ellos queda evidencia de que el romance, que comenzó poco después de la ruptura de Nodal con la argentina Cazzu —madre de su hija Inti—, se mantiene como tema de discusión a pesar de haber transcurrido más de un año.

Mientras las redes siguen divididas entre el apoyo y el escrutinio, Ángela Aguilar insiste en que el público valore su trabajo y reconozca los logros que, a su corta edad, la han posicionado entre las voces más destacadas del panorama musical mexicano.