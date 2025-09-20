Temblor hoy en vivo: noticias de la actividad sísmica este sábado 20 de septiembre de 2025

En caso de sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras como bajo una mesa resistente, en la formación de un “triángulo de la vida” o junto a un muro de carga. Después del sismo, revisa posibles fugas de gas, electricidad o agua, y sigue las indicaciones de protección civil o autoridades locales.

México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas , como la de Cocos, la del Pacífico y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes temblores , especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero

Últimas noticias

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.1 El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 20 de septiembre La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Confirman muerte de Erik Vicente Acevedo tras la tragedia en Iztapalapa, suman 26 fallecimientos La Secretaría de Salud de la CDMX informó que 19 personas permanecen hospitalizadas

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy