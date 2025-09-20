México

Temblor hoy en vivo: noticias de la actividad sísmica este sábado 20 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Por Jesús Tovar Sosa

En pocas líneas:

    06:06 hsHoy

    México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas, como la de Cocos, la del Pacífico y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes temblores, especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero

    En caso de sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras como bajo una mesa resistente, en la formación de un “triángulo de la vida” o junto a un muro de carga. Después del sismo, revisa posibles fugas de gas, electricidad o agua, y sigue las indicaciones de protección civil o autoridades locales.

    Oaxaca registra sismo de magnitud 4.1

    El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

    Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 20 de septiembre

    La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

    Confirman muerte de Erik Vicente Acevedo tras la tragedia en Iztapalapa, suman 26 fallecimientos

    La Secretaría de Salud de la CDMX informó que 19 personas permanecen hospitalizadas

    Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

    El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

    La Casa de los Famosos México en vivo: este sábado 20 de septiembre

    Sigue en vivo todas las novedades, encuentros y alianzas que ocurren dentro del reality más viral de México

    Cómo invertir y protegerse en tiempos de incertidumbre

    El Gobierno de Estados Unidos planea una venta de armas a Israel valorada en casi 6.000 millones de dólares

    Cómo se prepara el Challenger de Buenos Aires para festejar sus primeros 10 años

