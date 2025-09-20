Sorteo Especial 304: Resultados ganadores de la Lotería Nacional del 19 de septiembre 2025

La Lotería Nacional rinde homenaje al año de la Mujer Indígena en México con el diseño de su billete.

El Sorteo Especial de la Lotería Nacional de México es uno de los concursos más esperados y tradicionales del país. Se celebra varias veces al año, normalmente para conmemorar fechas especiales o acontecimientos relevantes. El Sorteo Especial destaca por ofrecer un premio mayor de 27 millones de pesos en dos series, lo que aumenta las probabilidades de ganar para quienes participan.

Para el sorteo del 19 de septiembre de 2025, el billete de la lotería representa al “Año de la Mujer Indígena”, el cuál fue declarado por el Gobierno de México bajo el liderazgo de la primera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como una forma de representar el valor histórico y cultural de las mujeres indígenas del país.

“Esta participación no se limita a un reconocimiento simbólico. Al incluirlas en su difusión, imágenes y sorteos, Lotería Nacional busca inspirar orgullo, fortalecer el sentido de pertenencia y reafirmar el valor de la diversidad cultural que enriquece a nuestro país. Se trata de un tributo a las mujeres que, desde sus comunidades y tradiciones, han defendido con dignidad el derecho a existir, a participar y a ser escuchadas”, se lee en el sitio oficial del sorteo.

Resultados del Sorteo Especial del 19 de septiembre de 2025

Premio mayor de 27 millones de pesos : 55000

Premio de 3 millones de pesos: 40991

Premio de 400 mil pesos: 13336

Premio de 400 mil pesos: 13662

Premio de 400 mil pesos: 29918

Premio de 400 mil pesos: 40394

Premio de 200 mil pesos: 06005

Premio de 200 mil pesos: 17514

Premio de 200 mil pesos: 12196

Premio de 200 mil pesos: 47171

Premio de 127 mil pesos: 31641

Premio de 127 mil pesos: 24640

Premio de 127 mil pesos: 43825

Premio de 127 mil pesos: 36408

Premio de 127 mil pesos: 33207

Premio de 127 mil pesos: 52832

Premio de 127 mil pesos: 01344

Premio de 127 mil pesos: 50914

Premio de 127 mil pesos: 50921

Premio de 127 mil pesos: 38506

El Sorteo Especial se juega en 2 series, por lo que cada premio se divide entre 40 fracciones o “cachitos”.

¿Cómo funciona el Sorteo Especial?

El Sorteo Especial de la Lotería Nacional de México es un evento mensual conmemorativo, como el dedicado a los 200 años del estado de Nuevo León en 2024, donde el premio mayor asciende a 27 millones de pesos, para ello se emiten 60,000 billetes numerados del 00001 al 60,000, divididos en 2 series (cada serie contiene 30,000 billetes).

Cada billete se vende en cachitos (fracciones): típicamente en 20 cachitos por billete, pero puedes comprar series completas o fracciones individuales.

En esta ocasión , un cachito cuesta 60 pesos, y una serie completa se vende en 1200 pesos. Puedes adquirirlos en expendios autorizados, en línea a través de miloteria.mx o con vendedores oficiales.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Generalmente la recaudación es destinada a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.