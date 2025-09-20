México

Sinaloa: Rubén Rocha Moya anuncia cambios en su gabinete y dependencias estatales

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, realizó nombramientos en su gabinete y adelantó que habrá más cambios en próximas semanas

Por Miguel Flores

El gobernador Rubén Rocha Moya
El gobernador Rubén Rocha Moya encabezó la toma de protesta de nuevos funcionarios en Sinaloa. (Gobierno de Sinaloa)

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció una serie de cambios en su gabinete y en distintas dependencias del Gobierno del Estado, durante el jueves 18 de septiembre, como parte de un proceso de renovación institucional y administrativa.

Nuevos nombramientos

Entre los nombramientos más destacados, el mandatario estatal designó a Pablo Francisco Bedoya Bañuelos como Jefe de la Oficina del Gobernador, en sustitución de Cynthia Gabriela Gutiérrez López, quien a partir de ahora ocupará la Representación del Gobierno de Sinaloa en la Ciudad de México.

Asimismo, Rocha Moya entregó nombramientos a:

  • Carlos Enrique González Ramos, como Subsecretario de Atención Médica de la Secretaría de Salud.
  • Cuauhtémoc Chacón Mendoza, como Coordinador de Comunicación Social.
  • Armando Camacho Aguilar, como director del Instituto Sinaloense del Deporte (ISDE).
  • Brenda Rocío García Félix, como directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa (ICATSIN).
  • Beatriz Aguilar Monroy, como titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS).

“En este mundo hay que cambiar”

Al ser cuestionado sobre los motivos de los cambios el pasado viernes, el gobernador Rocha Moya respondió que forman parte de un proceso natural de ajustes dentro de la administración estatal.

Pablo Francisco Bedoya Bañuelos fue
Pablo Francisco Bedoya Bañuelos fue nombrado Jefe de la Oficina del Gobernador en sustitución de Cynthia Gutiérrez López. (X/@rochamoya_)

“Nada, que hay que cambiar nada más. En este mundo hay que cambiar”, expresó.

El mandatario aseguró que las decisiones se tomaron en acuerdo con los funcionarios involucrados y reconoció el desempeño de quienes concluyeron su encargo.

“Estamos contentos con el trabajo que hicieron quienes no fueron ratificados”, comentó.

Anticipa más cambios

Rocha Moya adelantó que estos movimientos son parte de una dinámica de renovación institucional y que en los próximos días podrían darse a conocer más designaciones.

“Sí, va a haber. Estén atentos, va a haber más cambios”, afirmó.

Aunque no reveló nombres ni áreas específicas, señaló que se realiza un análisis para determinar nuevos ajustes. También informó que su actual secretaria particular será trasladada a la Ciudad de México, por lo que se encuentra en proceso de seleccionar a una persona para ocupar esa vacante.

Rocha Moya adelantó que habrá
Rocha Moya adelantó que habrá más cambios en distintas áreas del Gobierno del Estado. (X@rochamoya_)

“Yo ando buscando una secretaria por ahí, me echan una recomendación. Quiero que sea mujer”, declaró en tono relajado durante su encuentro con medios de comunicación.

Fortalecimiento institucional

Con estos movimientos, el gobernador destacó que se busca fortalecer la administración estatal y garantizar el funcionamiento de las dependencias, al tiempo que reconoció la importancia de mantener un equipo dinámico y en constante renovación.

