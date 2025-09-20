México

Raúl Araiza revela si corrió a su hija de su casa luego de que Pati Chapoy lo ventaneó

El conductor de ‘Hoy’ confirmó que habló con la periodista de espectáculos, pero aclaró qué fue lo que le contó

Por Adriana Castillo

(Captura Hoy // Captura Ventaneando)
(Captura Hoy // Captura Ventaneando)

Una vez más, Raúl Araiza está envuelto en controversia por temas familiares. Ahora, trascendió que le habría pedido a una de sus hijas que desalojara el departamento donde vivían juntos y comenzara a construir su vida independiente.

Fue la periodista de espectáculos, Pati Chapoy, quien compartió esta información en una transmisión en vivo de Ventaneando. De acuerdo con la información que compartió, fue el propio actor y conductor quien le contó todo.

“De repente se para a mi lado una camioneta blanca, bajan el cristal, volteo y era Raúl Araiza. Guapísimo, listo con su maleta porque ya se iba para Televisa. Estuvimos platicando y me dijo que de plano le dijo a Camila, su hija: ‘ya te me vas a vivir fuera, tu solita, ya haz tu vida, yo sigo aquí de soltero’ en un departamento que tiene”, dijo.

Raúl Araiza junto a su
Raúl Araiza junto a su hija Camila. (negroaraiza / Instagram)

Raúl Araiza revela la verdadera razón por la que su hija ‘abandonó’ su casa

Tras el escándalo que se desató, Raúl Araiza sostuvo un encuentro con medios de comunicación afuera de Televisa, donde no solo confirmó que conversó con Pati Chapoy sobre su hija, también aclaró que no se trató de Camila, sino de Roberta.

“Me encontré a Pati Chapoy, es mi vecina, caminando, siempre sale caminando; me paré, la saludé y le platiqué que vamos a hacer el Tenorio Cómico y me toca hacer a Don Luis, que es un poco en homenaje a mi Dani (Bisogno)”, comenzó.

Según el conductor, fue en esa charla donde hablaron sobre sus hijos y él contó que su hija Camila se va a mudar de su casa porque experimentará la vida en pareja.

Raúl Araiza junto a su
Raúl Araiza junto a su hija Roberta. (Ig: @negroaraiza)

“Ahí le dije: ‘Ya volaron tus hijos, a mí me queda por volar Roberta’, la nota dice que yo la corrí, pero no la corrí, se va a ir porque se va a ir a vivir con su novio”, aclaró.

De esta manera, Raúl Araiza negó haber corrido a su hija Roberta de su casa.

Cabe recordar que meses atrás, padre e hija también estuvieron envueltos en controversia debido a supuestos rumores de que Andrea Rodríguez, productora de Hoy, había corrido a la joven del programa, donde trabajaba como auxiliar.

Raúl Araiza junto a sus
Raúl Araiza junto a sus hijas Roberta y Camila. (IG: @negroaraiza)

¿Cuántos hijos tiene Raúl Araiza y quién es su madre?

El famoso actor y conductor mexicano ha procurado ser hermético sobre su vida privada; sin embargo, en algunas ocasiones ha compartido detalles con el público de ‘Hoy’.

Gracias a ello, se sabe que actualmente tiene dos hijas, Roberta y Camila, fruto del matrimonio que tuvo con Fernanda Rodríguez durante más de 20 años.

Actualmente, el conductor está divorciado y tiene una relación sentimental con una mujer a quien llama Yaya.

