México

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Abelito gana la moneda del destino, pero Guana recibe el premio

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

Por Adriana Castillo

13:53 hsHoy

Quién es el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuesta

Un habitante enfrentará a Abelito, último líder de la semana, por la salvación

Por Adriana Castillo

(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)

El domingo 21 de septiembre se llevará a cabo la octava gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’ y uno de los cuatro habitantes nominados deberá abandonar la competencia por decisión del público.

13:35 hsHoy

Mi Banda El Mexicano entra a La Casa de los Famosos

La agrupación ingresó a las instalaciones para poner a bailar a los habitantes con sus grandes éxitos.

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de este 19 de septiembre?

Los habitantes ignoraron la alerta sísmica por el Simulacro Nacional y recibieron la visita sorpresa de ‘El Vítor’

Por Adriana Castillo

Tras el simulacro, Adrián Uribe entró a ‘La Casa de los Famosos México’ como su famoso personaje: ‘El Vítor’ para promocionar su programa ‘Piensa Rápido’.

13:13 hsHoy

Llamada de Abelito con Daniel Sosa desata controversia

La producción de ‘La Casa de los Famosos México’ está envuelta en controversia una vez tras otorgar un beneficio a un participante.

Y es que el viernes 19 de septiembre, antes de que comenzara la fiesta semanal, los habitantes jugaron por una moneda del destino; Abelito ganó y recibió una llamada de Daniel Sosa, pero lamentablemente no recibió un mensaje para él, sino para Guana.

“Dile al Guana que digo yo, que no soy tu papá, y luego dile que siga disfrutando de La Casa como cuando hace teatro: con mucha diversión”, dijo el standupero.

Tras lo sucedido, fans del programas señalaron supuestos favoritismos para el actor.

La esperada recompensa para Abelito
La esperada recompensa para Abelito terminó en una curiosa misión de recados, generando sorpresa entre los fans y dejando en el aire si realmente obtuvo algún beneficio tras encontrar la moneda. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

