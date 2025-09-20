La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Abelito gana la moneda del destino, pero Guana recibe el premio

“Dile al Guana que digo yo, que no soy tu papá, y luego dile que siga disfrutando de La Casa como cuando hace teatro: con mucha diversión”, dijo el standupero.

Y es que el viernes 19 de septiembre , antes de que comenzara la fiesta semanal, los habitantes jugaron por una moneda del destino; Abelito ganó y recibió una llamada de Daniel Sosa , pero lamentablemente no recibió un mensaje para él, sino para Guana .

La producción de ‘La Casa de los Famosos México’ está envuelta en controversia una vez tras otorgar un beneficio a un participante.

Tras el simulacro, Adrián Uribe entró a ‘La Casa de los Famosos México’ como su famoso personaje: ‘El Vítor’ para promocionar su programa ‘Piensa Rápido’ .

La agrupación ingresó a las instalaciones para poner a bailar a los habitantes con sus grandes éxitos.

Mi Banda El Mexicano entra a La Casa de los Famosos

El domingo 21 de septiembre se llevará a cabo la octava gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’ y uno de los cuatro habitantes nominados deberá abandonar la competencia por decisión del público.

Últimas noticias

