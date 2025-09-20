México

Así reaccionó Dalilah Polanco cuando le recordaron su pasado con Eugenio Derbez en La Casa de los Famosos | VIDEO

Adrián Uribe entró al reality y desató risas con una broma sobre el pasado “incómodo” de la actriz, del cual ha evitado hablar durante toda la temporada

Por Luis Angel H Mora

Así reaccionó Dalilah Polanco cuando
Así reaccionó Dalilah Polanco cuando le recordaron su pasado con Eugenio Derbez en La Casa de los Famosos México. (Infobae México)

Un inesperado momento de incomodidad, humor y emoción se vivió en La Casa de los Famosos México cuando Dalilah Polanco rompió en llanto tras la visita especial de Adrián Uribe, quien, fiel a su personaje de “El Vítor”, no sólo animó la casa, sino que lanzó una broma directa sobre el pasado amoroso de la actriz junto a Eugenio Derbez.

La graciosa e incómoda escena, vista por miles a través de cámaras 24/7 y fragmentos virales en redes, mezcló confesiones y carcajadas en un episodio que ya ha dado mucho de qué hablar.

La mañana del 19 de septiembre, el set del reality show se llenó de sorpresas y humor gracias a la aparición de “El Vítor”. El comediante convivió unos minutos con todos los habitantes, pero la mayor reacción la provocó en Dalilah Polanco, quien no pudo evitar las lágrimas al verlo, señal clara de la cercanía que mantiene con Adrián Uribe fuera y dentro de la pantalla.

“¿Nunca habías visto a un hombre así de guapo?”, bromeó “El Vítor” al notar la reacción de Dalilah. La conductora de Cuéntamelo, ya! respondió con una carcajada, dejando que la emoción diera paso al humor y al buen ambiente que caracteriza su relación con Uribe.

Sin embargo, el momento más recordado llegó cuando “El Vítor” soltó, en tono divertido y frente a todos: “Y luego que a ti te gustan los comediantes, no manches”.

La referencia fue tomada de inmediato como una alusión al noviazgo que Dalilah mantuvo en el pasado con Eugenio Derbez. Una relación conocida por haber surgido durante las grabaciones de la exitosa serie La Familia P.Luche, donde ambos compartieron créditos.

Lejos de molestarse, Dalilah Polanco, entre risas y lágrimas, siguió el juego, lo que fue celebrado tanto por los habitantes como por la audiencia, quienes apreciaron la complicidad y apertura mostradas al aire. El resto de los participantes tampoco dejó pasar el chiste y se sumaron a la broma, convirtiendo el comentario del comediante en uno de los momentos más comentados del día en el reality.

El Vitor entró en la casa e hizo un comentario incómodo Crédito: ViX (X)

A punto de cumplir las 10 semanas de encierro, durante toda la estadía de Dalilah Polanco en el reality show no ha hablado ninguna palabra sobre su antigua relación con Eugenio Derbez. Tampoco ninguno de sus compañeros ha sido inquisitivo al respecto. El tema, sin embargo, volvió a colocarse en la atención pública gracias al desparpajo con el que Uribe lo mencionó y la naturalidad con que fue recibido.

“Va a terminar la temporada y nunca supimos el chisme”, “Dalilah verdaderamente si guardó el chisme para ella”, “Ya que metan a la shanik para que le saque el chisme porfis”, “Ella sí puso a Eugenio en su vida en fotos”, dijeron internautas en redes sociales.

