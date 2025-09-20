México

Hojas de guayaba contra el cáncer de hígado: lo nuevo que revela una investigación

El hallazgo podría derivar en tratamientos más accesibles y menos costosos centrados en la integración de la naturaleza y la innovación científica

Por Eduardo Marsan

Guardar
(Secretaría de Gobierno de Tamaulipas)
(Secretaría de Gobierno de Tamaulipas)

El cáncer de hígado sigue siendo uno de los más desafiantes a nivel mundial, con más de 800 mil diagnósticos cada año según la Sociedad Americana Contra el Cáncer.

Frente a esta realidad, la ciencia busca soluciones innovadoras y accesibles, y recientemente ha encontrado un aliado inesperado: la hoja de guayaba.

La investigación

Un equipo de la Universidad de Delaware, Estados Unidos, recién descubrió una molécula presente en las hojas de guayaba con potencial para combatir el cáncer de hígado. El hallazgo, publicado en la revista Angewandte Chemie, sugiere que los tratamientos basados en productos naturales podrían ofrecer alternativas más económicas y efectivas frente a la enfermedad.

(Foto: Gettyimages)
(Foto: Gettyimages)

La investigación se centra en la “síntesis total de productos naturales”, un método que permite replicar la molécula de la guayaba en el laboratorio utilizando químicos de fácil acceso. Esto no solo facilita la producción a gran escala, sino que también abre la puerta a nuevos estudios para evaluar su eficacia contra otros tipos de cáncer.

El potencial de esta molécula va más allá del descubrimiento inicial. La posibilidad de desarrollar tratamientos contra el cáncer hepático a un costo significativamente menor podría transformar la atención médica y hacer que terapias innovadoras estén al alcance de más pacientes. Además, al compartir la “receta” química, la comunidad científica mundial puede acelerar la investigación y optimizar el desarrollo de nuevos medicamentos accesibles.

Opción futura

Mientras tanto, es fundamental recordar que la prevención sigue siendo clave. Dicho cáncer, en etapas tempranas, rara vez presenta síntomas, pero existen señales de alerta que deben considerarse como:

  • Malestar en el abdomen.
  • Ictericia.
  • Cansancio extremo.
  • Pérdida de peso inexplicado.
  • Aparición de bultos en la zona superior derecha del abdomen.

Consultar a un médico ante cualquiera de estos indicios es crucial para un diagnóstico oportuno.

Asimismo, medidas preventivas como mantener un peso saludable, realizar actividad física regularmente y vacunarse contra la hepatitis B son esenciales para reducir el riesgo de desarrollar cáncer hepático. La combinación de prevención, detección temprana e investigación científica abre nuevas perspectivas para combatir esta enfermedad.

El hallazgo de la molécula en la hoja de guayaba representa un paso significativo hacia tratamientos más accesibles y menos invasivos, integrando la riqueza de la naturaleza con la innovación científica. Aunque aún se requiere investigación adicional para confirmar su eficacia clínica, el análisis ofrece un rayo de esperanza en la lucha contra la enfermedad, destacando el potencial de los productos naturales como fuente de terapias futuras.

Temas Relacionados

Hojas de guayabaCáncer hepáticoCáncer de hígadoHígado sanoSalud humanamexico-noticias

Más Noticias

Quién era Rockdrigo González, mítico músico mexicano y padre de Amandititita que murió en el terremoto de 1985

El trovador de Balderas dejó tras de sí una obra única, una hija marcada por la ausencia y el legado de cantar a la ciudad con crudeza y verdad

Quién era Rockdrigo González, mítico

Qué santo se celebra el 20 de septiembre; así fue su vida

La lista del santoral para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Qué santo se celebra el

“Un flechazo”: Lupillo Rivera recuerda como entró al ‘club’ de los que se tatúan a Belinda

El famoso generó una ola de memes cuando se tapó el diseño de su ex

“Un flechazo”: Lupillo Rivera recuerda

Esposa e hijo de “Lord Pádel” seguirán en prisión: ratifican medida a pesar de presentar testigos y peritos

La decisión judicial fue tomada en una última audiencia celebrada en las salas de control y oralidad del Penal de Barrientos

Esposa e hijo de “Lord

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Abelito gana la moneda del destino, pero Guana recibe el premio

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran fusiles AK-47, cartuchos y

Aseguran fusiles AK-47, cartuchos y chalecos tácticos a cuatro sujetos tras denuncia al 089 en Culiacán

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

Capturan a dos personas en Edomex tras cateo: les aseguraron medicamento controlado, armamento, hidrocarburo y drogas

Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

ENTRETENIMIENTO

Quién era Rockdrigo González, mítico

Quién era Rockdrigo González, mítico músico mexicano y padre de Amandititita que murió en el terremoto de 1985

“Un flechazo”: Lupillo Rivera recuerda como entró al ‘club’ de los que se tatúan a Belinda

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Abelito gana la moneda del destino, pero Guana recibe el premio

Raúl Araiza revela si corrió a su hija de su casa luego de que Pati Chapoy lo ventaneó

“Cuida a tu mamá”: Emiliano Aguilar sorprende al revelar que es padrastro y envía emotivo mensaje

DEPORTES

Asesinan a exjugador del Club

Asesinan a exjugador del Club León tras un ataque armado

Místico regresa con su tema de entrada de “Me Muero” y mantiene su máscara en el 92 Aniversario del CMLL

Santiago Luna: la promesa mexicana que debutó en UFC con nocaut en el primer round

Quién es Alan David Picasso, boxeador mexicano que peleará contra Inoue por el campeonato indiscutido supergallo

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Toluca de la jornada 9?