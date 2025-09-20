Esposa e hijo de “Lord Pádel” seguirán en prisión: ratifican medida a pesar de presentar testigos y peritos

El caso de "Lord Pádel" se volvió mediático al conocerse que Alejandro "N" y su escolta fueron los únicos en buscar un amparo y dejar en prisión a su propia familia | Captura de Pantalla / FGJEM

Una jueza de control del Estado de México ratificó la prisión preventiva justificada para Karla Alejandra “N” y Germán “N”, esposa e hijo de Alejandro “N”, conocido como “Lord Pádel”, quienes enfrentan un proceso penal por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Ambos permanecerán recluidos en el Penal de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, mientras se desarrollan las siguientes etapas judiciales.

La resolución judicial fue emitida el 19 de septiembre de 2026 durante una audiencia de revisión de medidas cautelares en la que la defensa solicitó que los imputados pudieran enfrentar el proceso en libertad.

El papel de los testimonios y peritos no fueron suficientes en el caso “Lord Pádel”

Durante la audiencia, los abogados de Karla Alejandra y Germán presentaron testimonios de testigos presenciales, vecinos y un perito en criminalística. Esto con el objetivo de demostrar que Karla Alejandra no participó directamente en la agresión y que incluso intentó detenerla.

A la par, también solicitaron que la audiencia se realizara con perspectiva de género bajo el argumento que la esposa de “Lord Pádel” se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

"Lord Pádel" fue detenido junto con su esposa y su hijo en el Aeropuerto Internacional de Cancún | Especial

No obstante, la jueza concluyó que las pruebas no eran suficientes para modificar la medida cautelar. Según reportes oficiales, la autoridad judicial determinó que “no se ha neutralizado el riesgo procesal hacia la víctima y el testigo del caso”, por lo que la prisión preventiva debía mantenerse “para garantizar la integridad física y la seguridad de la víctima, así como la de uno de los testigos presenciales”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se opuso al cambio de medida cautelar al señalar presunto riesgo de evasión y peligro para la víctima, postura que fue respaldada por la resolución judicial.

Proceso penal por tentativa de homicidio: la cronología del crimen

El caso se originó tras la agresión física y verbal contra Israel Morales, instructor del club “Alfa Pádel”, durante un partido en el que participaron Alejandro “N”, su esposa Karla, su hijo Germán y su socio Othón “N”. El incidente fue grabado en video y difundido ampliamente en redes sociales.

Tras la denuncia de la víctima, se emitieron órdenes de aprehensión contra los cuatro implicados y, al poco tiempo, fueron detenidos el 4 de agosto en Cancún, Quintana Roo en un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR), la asociación Internacional de Policía Criminal (Interpol), la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y las fiscalías estatales de Quintana Roo y del Estado de México.

Israel Morales denunció ante la Fiscalía del Edomex al empresario y sus escoltas por tentativa de homicidio | X / @c4jimenez, Especial

El 19 de agosto, los cuatro fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa con ventaja. Sin embargo, Alejandro “N” y Othón “N” obtuvieron un amparo federal que les permitió enfrentar el proceso en libertad. No obstante, Karla Alejandra y Germán aún continúan en prisión preventiva.

La supuesta preocupación de “Lord Padel” por su familia encarcelada

En entrevista con medios, Alejandro “N” manifestó su preocupación por la situación legal de su esposa e hijo. Explicó que no tramitó un amparo para ellos porque la carpeta de investigación inicial no los incluía. “El amparo se tramita porque la carpeta estaba contra mí y contra Othón. Ellos no estaban considerados”, dijo.

El empresario relató que salir del penal mientras su familia permanecía en prisión le resultó doloroso: “A mí sí me dolió mucho salir y voltear, y dejar a Germán y Karla”. Además, calificó el proceso como “un infierno” que comenzó desde su detención en Cancún y expresó su inquietud por el impacto emocional que la reclusión puede tener en la vida de su hijo y esposa.

Una pelea durante un torneo amistoso en el club Alfa Pádel terminó en una violenta agresión grupal contra el instructor Israel Morales, quien fue brutalmente golpeado por el empresario Germán "N", su hijo y varios escoltas armados | X / @c4jimenez

La audiencia intermedia está programada para octubre próximo, donde deberán comparecer los cuatro imputados. Mientras tanto, la situación de Karla Alejandra y Germán sigue siendo incierta.