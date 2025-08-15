México

Detienen en Cancún al empresario Alejandro Germán “N”, conocido como “Lord Pádel”, acusado de intento de homicidio

Junto con él fueron detenidas otras personas

Por Luis Contreras

Guardar
Israel Morales Hernández, instructor de
Israel Morales Hernández, instructor de pádel, fue golpeado en Atizapán. El ataque fue grabado en video (Capturas de pantalla)

Las autoridades del Estado de México informaron el arresto de Alejandro Germán “N” en Cancún, se trata de un empresario identificado como Lord Pádel y quien es acusado de intento de homicidio. Junto con dicho sujeto fueron capturadas otras dos personas.

"La #FiscalíaEdoméx cumplimentó orden de aprehensión contra Alejandro German “N”, Othon “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N”, investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa“, es parte del informe de las autoridades mexiquenses.

Dichas detenciones fueron realizadas en el Aeropuerto de Cancún por los hechos registrados el 19 de julio pasado en un club de pádel, en Atizapán de Zaragoza.

Dos de los capturados mostraron amparos

El hombre capturado en Cancún
El hombre capturado en Cancún (Especial)

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) detalló que dos de las personas aseguradas mostraron copias de recursos de amparos, sin embargo, la institución mexiquense asegura que no ha sido notificada de manera formal, por lo que todos los capturados serán llevados a la sede ministerial.

Además, la Fiscalía mexiquense agrega que las personas mencionadas fueron aseguradas tras una acción en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), la Interpol, la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.

De igual manera, el Registro Nacional de Detenciones (RND) detalla que la detención del empresario fue realizada a la 1:30 del jueves 14 de agosto.

El día de los hechos, diversas personas participaban en un torneo recreativo de pádel. En dicha ocasión el empresario fue captado en video mientras agredía, junto con sus escoltas, a un hombre identificado como Israel Morales Hernández, quien es identificado como instructor de pádel y empresario.

Una pelea durante un torneo amistoso en el club Alfa Pádel terminó en una violenta agresión grupal contra el instructor Israel Morales, quien fue brutalmente golpeado por el empresario Germán Mondragón, su hijo y varios escoltas armados. (X/@c4jimenez)

“Su compañero saca mientras yo estoy volteado, le digo ‘¿qué pasó?’ y me empieza a retar diciendo ‘¿qué pasó de qué, güey?“, es parte de ,o narrado por el afectado.

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales por el periodista Carlos Jiménez y el sujeto involucrado empezó a ser llamado Lord Pádel. Fue el propio Israel Morales el que comentó, en un video posterior, que la situación escaló después de una confrontación por un saque de pelota.

De igual manera, el club Alfa Pádel y Golden Point (este último ligado al empresario recientemente detenido) compartieron comunicados.

Golden Point destacó: “circularon videos del altercado, pero estos materiales muestran solo una parte de lo ocurrido” […] “El incidente fue provocado por una persona ajena a Golden Point, cuya actitud hostil generó una situación que se escaló y que lamentamos profundamente”.

Temas Relacionados

EdomexLord PádelAtizapánmexico-noticias

Más Noticias

Diputada pide comparecencia de exdirector de inteligencia por caso “La Barredora” en Tabasco

La legisladora del PAN exige la comparecencia del general Audomaro Martínez para brindar información sobre este caso

Diputada pide comparecencia de exdirector

La Casa de los Famosos México En Vivo hoy 14 de agosto: Ninel Conde revela qué tiene en común con ‘Alma Rey’ de Rebelde

La actriz dio vida al personaje en la exitosa telenovela de Pedro Damián

La Casa de los Famosos

Lo que sabemos del desabasto de gasolina en varios estados, entre ellos CDMX, Edomex, Chiapas y NL

Se estima que la problemática radica en retrasos logísticos por la falta de autotanques y pipas para el transporte de combustibles hacia las estaciones de servicio

Lo que sabemos del desabasto

Por qué desalojaron a los usuarios de la Línea 2 del metro de la CDMX

El director general, Adrián Ruvalcaba indicó que fueron desalojados en la interestación Zócalo Pino Suárez

Por qué desalojaron a los

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 14 de agosto

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Carlos Treviño está en proceso

Carlos Treviño está en proceso de deportación a México y cuenta con orden de aprehensión, confirma FGR

Autoridades federales capturan a cuatro miembros de Los Mayos y a uno de Los Chapitos en Sinaloa

Caen dos hombres en CDMX vinculados al robo de más de 900 uniformes del Comité Olímpico Mexicano

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja seis detenidos y un abatido en Culiacán

Los Alegres del Barranco reaparecen sin narcocorridos: ahora cantan a jóvenes dentro de prisión en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México En Vivo hoy 14 de agosto: Ninel Conde revela qué tiene en común con ‘Alma Rey’ de Rebelde

Pati Chapoy se lanza contra Christian Nodal tras polémica entrevista con Adela Micha

Esto seguiría cobrando Adrián Di Monte en La Casa de los Famosos 3 si no hubiera sido eliminado

Cuánto cuesta la cirugía a la que se sometió Alma Cero para cambiar el color de sus ojos

La millonaria esposa mexicana de Jeff Bezos reacciona a la muerte de su suegra Jacklyn Bezos

DEPORTES

Faitelson criticó a Grupo Pachuca

Faitelson criticó a Grupo Pachuca por las condiciones para vender el club León: “¿Lo medio venden?”

¿Cuándo debuta el Real Oviedo equipo de Grupo Pachuca en la Liga Española?

Gala Montes revela por qué no aceptó bajar de peso para la pelea contra Alana Flores: “Yo no soy boxeadora”

Presidente del club León confirma la venta del equipo; Grupo Pachuca pone fin a la multipropiedad

¡36,000 mil pesos! FIFA da a conocer los precios de los boletos para el Mundial 2026