Detienen en Cancún al empresario Alejandro Germán “N”, conocido como “Lord Pádel”, acusado de intento de homicidio

Israel Morales Hernández, instructor de pádel, fue golpeado en Atizapán. El ataque fue grabado en video (Capturas de pantalla)

Las autoridades del Estado de México informaron el arresto de Alejandro Germán “N” en Cancún, se trata de un empresario identificado como Lord Pádel y quien es acusado de intento de homicidio. Junto con dicho sujeto fueron capturadas otras dos personas.

"La #FiscalíaEdoméx cumplimentó orden de aprehensión contra Alejandro German “N”, Othon “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N”, investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa“, es parte del informe de las autoridades mexiquenses.

Dichas detenciones fueron realizadas en el Aeropuerto de Cancún por los hechos registrados el 19 de julio pasado en un club de pádel, en Atizapán de Zaragoza.

Dos de los capturados mostraron amparos

El hombre capturado en Cancún (Especial)

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) detalló que dos de las personas aseguradas mostraron copias de recursos de amparos, sin embargo, la institución mexiquense asegura que no ha sido notificada de manera formal, por lo que todos los capturados serán llevados a la sede ministerial.

Además, la Fiscalía mexiquense agrega que las personas mencionadas fueron aseguradas tras una acción en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), la Interpol, la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.

De igual manera, el Registro Nacional de Detenciones (RND) detalla que la detención del empresario fue realizada a la 1:30 del jueves 14 de agosto.

El día de los hechos, diversas personas participaban en un torneo recreativo de pádel. En dicha ocasión el empresario fue captado en video mientras agredía, junto con sus escoltas, a un hombre identificado como Israel Morales Hernández, quien es identificado como instructor de pádel y empresario.

Una pelea durante un torneo amistoso en el club Alfa Pádel terminó en una violenta agresión grupal contra el instructor Israel Morales, quien fue brutalmente golpeado por el empresario Germán Mondragón, su hijo y varios escoltas armados. (X/@c4jimenez)

“Su compañero saca mientras yo estoy volteado, le digo ‘¿qué pasó?’ y me empieza a retar diciendo ‘¿qué pasó de qué, güey?“, es parte de ,o narrado por el afectado.

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales por el periodista Carlos Jiménez y el sujeto involucrado empezó a ser llamado Lord Pádel. Fue el propio Israel Morales el que comentó, en un video posterior, que la situación escaló después de una confrontación por un saque de pelota.

De igual manera, el club Alfa Pádel y Golden Point (este último ligado al empresario recientemente detenido) compartieron comunicados.

Golden Point destacó: “circularon videos del altercado, pero estos materiales muestran solo una parte de lo ocurrido” […] “El incidente fue provocado por una persona ajena a Golden Point, cuya actitud hostil generó una situación que se escaló y que lamentamos profundamente”.