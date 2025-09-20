Caen lideresas de “Los Bonitos” y sus secuaces tras operativo antiextorsión en Acolman, Edomex

Los cinco criminales fueron identificados como personajes principales del grupo "Los Bonitos" que operan en Iztapalapa | SSPC

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, autoridades federales y locales llevaron a cabo un operativo conjunto que derivó en la detención de cinco personas presuntamente ligadas a una célula criminal activa en la zona oriente de la Ciudad de México.

El operativo culminó con la ejecución de una orden de cateo en la colonia Las Brisas, municipio de Acolman, Estado de México, donde fueron aseguradas cinco personas. En el inmueble se encontraron igualmente los siguientes objetos:

Dos vehículos

Dos motocicletas

Teléfonos celulares

Equipo de cómputo

Cartuchos útiles

Dinero en efectivo

Diversas dosis de drogas

Además de esto, durante el cateo se aseguraron 57 mil pesos en efectivo, equipos de cómputo, teléfonos celulares y documentación considerada clave para el avance de las investigaciones.

Lo decomisado también cuenta con teléfonos celulares, presuntas dosis de droga, cartuchos y automóviles sin reporte de robo | SSPC

De acuerdo con un comunicado oficial, en el despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de Justicia y Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Las autoridades informaron que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, junto con los objetos asegurados, para definir su situación jurídica. En tanto, el domicilio quedó bajo resguardo policial.

Este operativo, señalaron las dependencias, es parte de la estrategia para desarticular redes de extorsión, narcotráfico, homicidio y despojo de inmuebles con violencia, actividades que se habían identificado como amenazas recurrentes en la alcaldía Iztapalapa y en municipios colindantes del Estado de México.

El domicilio donde se escondían "Los Bonitos" fue puesta a disposición del Ministerio Público actualmente | SSPC

Identificación de la célula criminal: estos son los datos de “Los Bonitos” en Iztapalapa

La identidad de los detenidos y la confirmación de que pertenecen a la organización delictiva conocida como “Los Bonitos”, con base de operaciones en la alcaldía Iztapalapa, proviene de la información de fuentes de seguridad consultadas por Infobae México.

Entre los capturados se encuentran Wendy Bonito Flores y Erika Bonito Flores, señaladas como las líderes de la célula. Junto a ellas fueron detenidos Nadie Metzli Ortega Sánchez, Brandon Escobar Rangel y Erick Aranda Hernández, presuntos operadores de la organización.

De acuerdo con las mismas fuentes cotejadas por este medio de comunicación, “Los Bonitos” mantienen el control sobre diversas zonas de Iztapalapa mediante esquemas violentos de extorsión a comerciantes y transportistas, así como actividades de tráfico de drogas, homicidio, robo y despojo de inmuebles.

"Los Bonitos" operan extorsiones a comerciantes, robos y homicidios en la zona más importante de la alcaldía Iztapalapa | X / @PabloVazC

Las fuentes señalaron que la captura de las hermanas Bonito Flores constituye un golpe estratégico contra una de las células más activas en el oriente de la capital. Así pues, no se descarta que las indagatorias posteriores permitan establecer vínculos con otras organizaciones criminales que operan en el Estado de México.