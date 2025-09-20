México

Caen lideresas de “Los Bonitos” y sus secuaces tras operativo antiextorsión en Acolman, Edomex

Infobae México pudo conocer que la identidad de los cinco criminales pertenece a este grupo que se dedica al robo, extorsión, homicidios y otros delitos en la alcaldía Iztapalapa

Por Diego Mendoza López

Guardar
Los cinco criminales fueron identificados
Los cinco criminales fueron identificados como personajes principales del grupo "Los Bonitos" que operan en Iztapalapa | SSPC

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, autoridades federales y locales llevaron a cabo un operativo conjunto que derivó en la detención de cinco personas presuntamente ligadas a una célula criminal activa en la zona oriente de la Ciudad de México.

El operativo culminó con la ejecución de una orden de cateo en la colonia Las Brisas, municipio de Acolman, Estado de México, donde fueron aseguradas cinco personas. En el inmueble se encontraron igualmente los siguientes objetos:

  • Dos vehículos
  • Dos motocicletas
  • Teléfonos celulares
  • Equipo de cómputo
  • Cartuchos útiles
  • Dinero en efectivo
  • Diversas dosis de drogas

Además de esto, durante el cateo se aseguraron 57 mil pesos en efectivo, equipos de cómputo, teléfonos celulares y documentación considerada clave para el avance de las investigaciones.

Lo decomisado también cuenta con
Lo decomisado también cuenta con teléfonos celulares, presuntas dosis de droga, cartuchos y automóviles sin reporte de robo | SSPC

De acuerdo con un comunicado oficial, en el despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de Justicia y Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Las autoridades informaron que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, junto con los objetos asegurados, para definir su situación jurídica. En tanto, el domicilio quedó bajo resguardo policial.

Este operativo, señalaron las dependencias, es parte de la estrategia para desarticular redes de extorsión, narcotráfico, homicidio y despojo de inmuebles con violencia, actividades que se habían identificado como amenazas recurrentes en la alcaldía Iztapalapa y en municipios colindantes del Estado de México.

El domicilio donde se escondían
El domicilio donde se escondían "Los Bonitos" fue puesta a disposición del Ministerio Público actualmente | SSPC

Identificación de la célula criminal: estos son los datos de “Los Bonitos” en Iztapalapa

La identidad de los detenidos y la confirmación de que pertenecen a la organización delictiva conocida como “Los Bonitos”, con base de operaciones en la alcaldía Iztapalapa, proviene de la información de fuentes de seguridad consultadas por Infobae México.

Entre los capturados se encuentran Wendy Bonito Flores y Erika Bonito Flores, señaladas como las líderes de la célula. Junto a ellas fueron detenidos Nadie Metzli Ortega Sánchez, Brandon Escobar Rangel y Erick Aranda Hernández, presuntos operadores de la organización.

De acuerdo con las mismas fuentes cotejadas por este medio de comunicación, “Los Bonitos” mantienen el control sobre diversas zonas de Iztapalapa mediante esquemas violentos de extorsión a comerciantes y transportistas, así como actividades de tráfico de drogas, homicidio, robo y despojo de inmuebles.

"Los Bonitos" operan extorsiones a
"Los Bonitos" operan extorsiones a comerciantes, robos y homicidios en la zona más importante de la alcaldía Iztapalapa | X / @PabloVazC

Las fuentes señalaron que la captura de las hermanas Bonito Flores constituye un golpe estratégico contra una de las células más activas en el oriente de la capital. Así pues, no se descarta que las indagatorias posteriores permitan establecer vínculos con otras organizaciones criminales que operan en el Estado de México.

Temas Relacionados

Los BonitosExtorsiónNarcomenudeoEstrategia Nacional contra la ExtorsiónHomicidiosViolencia en IztapalapaIztapalapaCDMXNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Kunno defiende a Ángela Aguilar de sus haters: “El ciberacoso sobrepasa los límites”

El influencer considera que Christian Nodal es un buen papá

Kunno defiende a Ángela Aguilar

Cuál fue el padecimiento que acompañó toda su vida a Julieta Fierro, destacada científica de la UNAM

Con 77 años, Julieta Fierro dejó un legado en la UNAM y en la divulgación científica, pese a enfrentar retos como el idioma y dificultades de aprendizaje

Cuál fue el padecimiento que

Julieta Fierro ayudó a la SEP durante la pandemia de covid-19: así contribuyó a las clases en línea

Esteban Moctezuma lamentó el fallecimiento de la astrónoma y compartió un fragmentó de uno de sus videos educativos

Julieta Fierro ayudó a la

Nueva iniciativa en CDMX para frenar el abandono de bebés

La propuesta busca modificar el Código Penal local para endurecer el castigo a quienes abandonen a menores de edad

Nueva iniciativa en CDMX para

Cómo hacer pan campesino con lentejas y cilantro, una receta compleja pero con un exquisito resultado

Transforma tu cocina y explora creando una propuesta artesanal que te cautivara por su olor, sabor y textura

Cómo hacer pan campesino con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran fusiles AK-47, cartuchos y

Aseguran fusiles AK-47, cartuchos y chalecos tácticos a cuatro sujetos tras denuncia al 089 en Culiacán

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

Capturan a dos personas en Edomex tras cateo: les aseguraron medicamento controlado, armamento, hidrocarburo y drogas

Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

ENTRETENIMIENTO

Pedro Torres rompe el silencio

Pedro Torres rompe el silencio mediático y reaparece en público tras diagnóstico de enfermedad incurable

Emiliano Aguilar asegura que no tiene dinero y sus únicos ingresos son para sus hijas

Quién era Rockdrigo González, mítico músico mexicano y padre de Amandititita que murió en el terremoto de 1985

“Un flechazo”: Lupillo Rivera recuerda como entró al ‘club’ de los que se tatúan a Belinda

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Abelito gana la moneda del destino, pero Guana recibe el premio

DEPORTES

Estados Unidos lidera la demanda

Estados Unidos lidera la demanda de boletos para el Mundial 2026: en que lugar se encuentra México

Detienen a sujeto que robó balón decorativo del Mundial 2026 en Nuevo León

Asesinan a exjugador del Club León tras un ataque armado

Místico regresa con su tema de entrada de “Me Muero” y mantiene su máscara en el 92 Aniversario del CMLL

Santiago Luna: la promesa mexicana que debutó en UFC con nocaut en el primer round