México

Vinculan sentimentalmente a Elaine con Yetus, amigo de Aldo de Nigris, y él se muestra interesado

Más shippeos entre cercanos e integrantes de ‘La Casa de los Famosos México’

Por Ignacio Izquierdo

(La Casa de los Famosos
(La Casa de los Famosos México)

El fenómeno digital que rodea a Yetus, ex amigo de Aldo de Nigris, experimentó un nuevo auge tras la reciente eliminación de Elaine en La Casa de los Famosos México. Usuarios y seguidores del reality comenzaron a crear y compartir memes e imágenes generadas con IA que vinculaban a Yetus con Elaine, impulsando un “shippeo” inesperado entre ambos personajes.

Después de que los aficionados detectaran la participación activa de Yetus reaccionando a estas publicaciones en sus redes sociales, su figura volvió a viralizarse. La atención sobre él creció después del incidente en el que intentó ingresar a la fuerza a La Casa de los Famosos México con el propósito de reconciliarse con Aldo de Nigris.

El creador de contenido decidió seguir en redes sociales a Elaine, lo que fue detectado y comentado ampliamente por los seguidores de ambos, reforzando la dinámica generada en redes. Los fans, manteniendo un tono jocoso, plantearon en sus mensajes que la broma ha escalado de nivel.

Yetus intenta entrar a la fuerza a ‘La Casa de los Famosos México’

La productora del reality show lo detuvo en la puerta TikTok: @lacasadelosfamososmx

La presencia de Yetus como invitado especial en la pregala de La Casa de los Famosos México, conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, puso en el centro de atención la relación personal que mantiene con Aldo de Nigris. Durante la transmisión, la producción proyectó un segmento donde Aldo narró la historia y el motivo de la ruptura de su amistad con el influencer fitness, acentuando la carga emotiva del momento.

Según relató el miembro del Team Noche, la relación amistosa se quebró por una disputa relacionada con el nombre de un programa que conducía junto a Poncho de Nigris, el cual consideró Yetus demasiado semejante al de su propio podcast. “Me dijo que fue una deslealtad de mi parte. Lloré más que con la última novia”, reveló Aldo de Nigris.

Las palabras del exfutbolista y actual habitante de la casa tuvieron impacto inmediato en Yetus, quien manifestó conmovido su deseo de acercarse para reconfortarlo. Dirigiéndose a los conductores, el influencer preguntó “Oye Wendy, Aldo está aquí a lado ¿no? ¿Cómo le voy a decir algo si no me va a escuchar”.

Motivado por la carga emocional, Yetus decidió salir del foro e intentó aproximarse al ingreso de la casa, un acto que se vio truncado cuando fue interceptado por la productora del reality. Ella le aclaró la imposibilidad de acceder al recinto sin la debida autorización.

