Rescatan a hombre secuestrado y detienen a dos presuntos responsables con fentanilo y armamento en Culiacán, Sinaloa

Los presuntos responsables fueron localizados cuando se trasladaban a bordo de un vehículo con la víctima

Por Ale Huitron

Foto: SSP Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa

El rescate de una persona que había sido privada de la libertad en el sector Portalegre de Culiacán, Sinaloa, culminó con la detención de dos presuntos responsables y el aseguramiento de un arsenal, vehículos, equipo táctico y pastillas de fentanilo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, la operación, que involucró a diversas fuerzas federales y estatales, se activó tras una denuncia recibida en la línea de emergencias 911, lo que permitió la rápida intervención de las autoridades.

La alerta inicial reportó la privación ilegal de la libertad de un hombre en el sector Portalegre de dicho municipio, lo que motivó la movilización de las autoridades.

En la acción participaron elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Grupo de Operaciones Especiales del Estado de Sinaloa (GOES), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado.

Foto: SSP Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa

El despliegue coordinado, apoyado por sistemas tecnológicos, permitió localizar una camioneta Toyota Highlander estacionada en una calle del Infonavit Solidaridad. Las autoridades lograron detectar que en el interior del vehículo se encontraba la víctima custodiada por individuos armados, por lo que fue solicitada la intervención del GOES.

Una vez en la zona, ambas corporaciones lograron la liberación de la persona secuestrada y la captura de dos hombres identificados como presuntos responsables de la privación de la libertad, a quienes les fue asegurado lo siguiente:

  • 2 fusiles tipo AK-47
  • 1 arma corta calibre .9 mm
  • 12 cargadores abastecidos para diferentes calibres
  • 18 pastillas de fentanilo
  • 17 mil 500 pesos
Foto: SSP Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa
  • Un vehículo SUV Toyota Highlander blanco con sistema ponchallantas
  • Un Kia Forte también equipado con sistema ponchallantas
  • 2 chalecos tácticos
  • 220 ponchallantas.

Todos los objetos incautados y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la continuación de las investigaciones. La víctima recibió atención médica y apoyo para los trámites legales correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa destacó que estas acciones, realizadas en conjunto con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, buscan reafirmar el compromiso de proteger a la sociedad sinaloense.

Estos hechos se realizan en medio de la ola de violencia que se vive en Sinaloa derivado de la disputa interna que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa tras la detención de su exlíder, Ismael “El Mayo” Zambada el pasado 25 de julio de 2024.

