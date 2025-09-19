México

Mujer desata controversia tras afirmar que Christian Nodal ‘no le quitó la mirada’ en un concierto; muestra supuestas pruebas

El esposo de Ángela Aguilar mandó besos e hizo señales hacia el balcón en donde se encontraba la joven, incluso le regaló su sombrero

Por Adriana Castillo

Guardar
(TikTok: @laymarcamsa)
(TikTok: @laymarcamsa)

Una usuaria de redes sociales desató controversia tras asegurar que Christian Nodal miró constantemente hacia el balcón en donde se encontraba. Esto ocurrió durante el concierto gratuito que el intérprete de regional mexicano ofreció en Morelia el pasado 15 de septiembre.

“Contando las veces que Nodal volteó a mi palco”, escribió Lay Marcamsa sobre un video que publicó en TikTok.

En éste recopiló varios momentos en que el cantante dirigió su mirada hacia el balcón, hizo señas, mandó besos y hasta lanzó uno de los sombreros que usó durante la presentación.

La fanática del cantante presumió que supuestamente él no dejó de voltear a su palco en un concierto TikTok: @laymarcamsa

Según contó Lay Marcamsa en otro video, logró quedarse con el sombrero con ayuda de su mamá, quien sufrió una herida en el rostro por el forcejeo con otros fanáticos del cantante.

El video se viralizó y desató controversia en redes sociales; mientras algunos internautas aplaudieron la entrega de Nodal con sus fans, otros recordaron las palabras que el intérprete dijo en entrevista con Adela Micha sobre que ‘tiene un alma enamorada’.

  • “Amiga, haz justicia por Cazzu”
  • “Si te vuelves su amante no te funamos”
  • “Recuerden que nació con el alma enamorada”
  • “Si te organizas bien, te casas en diciembre”
  • “Todos son adultos ¿No? No dañarás ningún corazón"
  • “Que etiquetamos a su esposa, dice el Nodal”

Hasta el momento, Christian Nodal no se ha pronunciado al respecto.

Una mujer se viralizó tras aseguran que el cantante no dejó de voltear a su balcón TikTok: @laymarcamsa

¿Por qué Christian Nodal no asistió al cumpleaños de su hija Inti?

La ausencia del intérprete de regional mexicano en la fiesta de cumpleaños de su hija Inti (14 de septiembre) generó especulaciones entre sus seguidores; sin embargo, su equipo ya reveló la razón detrás de su decisión: un compromiso laboral.

“Si no acudió al cumpleaños de su hija Inti es porque tenía este compromiso profesional, pero que siempre está al pendiente de la niña y que no la expone en redes para que no se burlen ni la critiquen ni digan tonterías”, contó Alex Rodríguez en el programa ¡Siéntese quien pueda! tras ponerse en contacto con el equipo de Nodal.

Fiesta de Inti por su
Fiesta de Inti por su cumpleaños número 2. (Instagram @cazzu)

Y es que un día después del cumpleaños de Inti, el artista ofreció un concierto gratuito en Morelia, Michoacán, como parte de las celebraciones por las fiestas patrias.

Hasta el momento, se desconocen muchos detalles sobre la fiesta que Cazzu organizó para su hija en Argentina (país en donde residen madre e hija); sin embargo, se sabe que fue un evento con temática de jardín, especialmente de ranas.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoChristian NodalÁngela AguilarviralesMorelia15 de septiembreIndependencia de Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Nueva iniciativa en CDMX para frenar el abandono de bebés

La propuesta busca modificar el Código Penal local para endurecer el castigo a quienes abandonen a menores de edad

Nueva iniciativa en CDMX para

Cómo hacer pan campesino con lentejas y cilantro, una receta compleja pero con un exquisito resultado

Transforma tu cocina y explora creando una propuesta artesanal que te cautivara por su olor, sabor y textura

Cómo hacer pan campesino con

Falleció María Salud, mujer que intentó escapar del microbús durante explosión en Iztapalapa: suman 26 víctimas

La mujer de 59 años, no logró superar las graves lesiones ocasionadas por el siniestro del puente La Concordia

Falleció María Salud, mujer que

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 20 de septiembre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es

Fraude con transferencias electrónicas: así opera la estafa detectada por Condusef

La dependencia alertó sobre una nueva modalidad de estafa vía SPEI en la que delincuentes suplantan a empresas reconocidas

Fraude con transferencias electrónicas: así
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran fusiles AK-47, cartuchos y

Aseguran fusiles AK-47, cartuchos y chalecos tácticos a cuatro sujetos tras denuncia al 089 en Culiacán

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

Capturan a dos personas en Edomex tras cateo: les aseguraron medicamento controlado, armamento, hidrocarburo y drogas

Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

ENTRETENIMIENTO

Pedro Torres rompe el silencio

Pedro Torres rompe el silencio mediático y reaparece en público tras diagnóstico de enfermedad incurable

Emiliano Aguilar asegura que no tiene dinero y sus únicos ingresos son para sus hijas

Quién era Rockdrigo González, mítico músico mexicano y padre de Amandititita que murió en el terremoto de 1985

“Un flechazo”: Lupillo Rivera recuerda como entró al ‘club’ de los que se tatúan a Belinda

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Abelito gana la moneda del destino, pero Guana recibe el premio

DEPORTES

Estados Unidos lidera la demanda

Estados Unidos lidera la demanda de boletos para el Mundial 2026: en que lugar se encuentra México

Detienen a sujeto que robó balón decorativo del Mundial 2026 en Nuevo León

Asesinan a exjugador del Club León tras un ataque armado

Místico regresa con su tema de entrada de “Me Muero” y mantiene su máscara en el 92 Aniversario del CMLL

Santiago Luna: la promesa mexicana que debutó en UFC con nocaut en el primer round