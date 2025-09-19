Mujer desata controversia tras afirmar que Christian Nodal ‘no le quitó la mirada’ en un concierto; muestra supuestas pruebas

(TikTok: @laymarcamsa)

Una usuaria de redes sociales desató controversia tras asegurar que Christian Nodal miró constantemente hacia el balcón en donde se encontraba. Esto ocurrió durante el concierto gratuito que el intérprete de regional mexicano ofreció en Morelia el pasado 15 de septiembre.

“Contando las veces que Nodal volteó a mi palco”, escribió Lay Marcamsa sobre un video que publicó en TikTok.

En éste recopiló varios momentos en que el cantante dirigió su mirada hacia el balcón, hizo señas, mandó besos y hasta lanzó uno de los sombreros que usó durante la presentación.

La fanática del cantante presumió que supuestamente él no dejó de voltear a su palco en un concierto TikTok: @laymarcamsa

Según contó Lay Marcamsa en otro video, logró quedarse con el sombrero con ayuda de su mamá, quien sufrió una herida en el rostro por el forcejeo con otros fanáticos del cantante.

El video se viralizó y desató controversia en redes sociales; mientras algunos internautas aplaudieron la entrega de Nodal con sus fans, otros recordaron las palabras que el intérprete dijo en entrevista con Adela Micha sobre que ‘tiene un alma enamorada’.

“Amiga, haz justicia por Cazzu”

“Si te vuelves su amante no te funamos”

“Recuerden que nació con el alma enamorada”

“Si te organizas bien, te casas en diciembre”

“Todos son adultos ¿No? No dañarás ningún corazón"

“Que etiquetamos a su esposa, dice el Nodal”

Hasta el momento, Christian Nodal no se ha pronunciado al respecto.

¿Por qué Christian Nodal no asistió al cumpleaños de su hija Inti?

La ausencia del intérprete de regional mexicano en la fiesta de cumpleaños de su hija Inti (14 de septiembre) generó especulaciones entre sus seguidores; sin embargo, su equipo ya reveló la razón detrás de su decisión: un compromiso laboral.

“Si no acudió al cumpleaños de su hija Inti es porque tenía este compromiso profesional, pero que siempre está al pendiente de la niña y que no la expone en redes para que no se burlen ni la critiquen ni digan tonterías”, contó Alex Rodríguez en el programa ¡Siéntese quien pueda! tras ponerse en contacto con el equipo de Nodal.

Fiesta de Inti por su cumpleaños número 2. (Instagram @cazzu)

Y es que un día después del cumpleaños de Inti, el artista ofreció un concierto gratuito en Morelia, Michoacán, como parte de las celebraciones por las fiestas patrias.

Hasta el momento, se desconocen muchos detalles sobre la fiesta que Cazzu organizó para su hija en Argentina (país en donde residen madre e hija); sin embargo, se sabe que fue un evento con temática de jardín, especialmente de ranas.