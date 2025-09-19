México

Golpe al narco en Culiacán: aseguran más de mil 200 kilos de metanfetamina

El operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales culminó con el hallazgo de 31 paquetes en la zona rural de El Carrizal

Por Carlos Salas

Los agentes encontraron 31 paquetes
Los agentes encontraron 31 paquetes que contenían una sustancia con las características de la metanfetamina, con un peso total aproximado de mil 218.3 kilogramos. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

Más de mil 200 kilos de presunta metanfetamina fueron asegurados en Culiacán tras un operativo coordinado por fuerzas federales y estatales, que permitió localizar una camioneta robada cargada con 31 paquetes de la sustancia.

De acuerdo con el comunicado oficial de las autoridades estatales, el hallazgo ocurrió en la zona rural del poblado El Carrizal y representa uno de los decomisos más significativos en la región en lo que va del año.

El despliegue de seguridad se activó cuando elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva, en conjunto con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, implementaron un operativo de seguridad para localizar una camioneta Nissan NP300 de color rojo, reportada como robada recientemente.

Durante el patrullaje en caminos rurales, los agentes identificaron un vehículo con características coincidentes, cuyos ocupantes aceleraron al notar la presencia policial.

La persecución se extendió hasta la carretera Culiacán-Mazatlán, donde la camioneta sufrió un percance. Los ocupantes abandonaron el vehículo y huyeron entre la maleza, sin que los elementos de seguridad lograran ubicarlos tras una búsqueda inmediata.

Tras la persecución, los ocupantes
Tras la persecución, los ocupantes de la camioneta huyeron adentrándose en la maleza. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

Al inspeccionar el vehículo, los agentes confirmaron que se trataba de la unidad reportada como robada y, en la parte trasera, encontraron 31 paquetes que contenían una sustancia con las características de la metanfetamina, con un peso total aproximado de mil 218.3 kilogramos.

Tras el aseguramiento, tanto la camioneta como la presunta droga quedaron bajo resguardo y fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, que inició las investigaciones correspondientes para determinar el origen y destino de la carga.

Aseguran precursores para crear metanfetamina

Elementos de seguridad realizaron revisiones en diferentes poblados en Sinaloa donde fueron detectadas áreas destinadas al almacenamiento de precursores químicos usados en la creación de metanfetamina. Lo anterior representa una afectación millonaria para los grupos criminales.

Parte de las labores de
Parte de las labores de los agentes (SSP Sinaloa)

En un primer evento, agentes del Ejercito hallaron las sustancias en Culiacán y Cosalá como consecuencia de recorridos de reconocimiento en diferentes poblados. Según las autoridades federales fueron incautados mil 75 litros y 275 kilogramos de sustancias químicas.

Fue en los poblados de Las Tranquitas, El Carrizal, La Palma, El Tecomate e Ibonia que los militares revisaron seis áreas de concentración de material usado en la fabricación de metanfetamina. “La afectación económica a la delincuencia organizada es de 40 millones de pesos, resalta la SSPC.

