Estos son los cambios a la Ley de Amparo sobre digitalización, congelamiento de cuentas, sentencias y detenciones

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal afirmó que se busca agilizar el juicio de amparo, “con reglas muy precisas y claras”

Por Fernanda López-Castro

Ernestina Godoy explicó el paquete
Ernestina Godoy explicó el paquete de propuestas de leyes secundarias a la reforma judicial. | Presidencia

Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, explicó en qué consiste la propuesta de reforma a la Ley de Amparo, que actualmente se analiza en el Senado de la República, detallando cuáles son los lineamientos que se busca añadir para agilizar el juicio para dicho trámite, “con reglas muy precisas y claras”.

En La Mañanera del Pueblo, la funcionaria federal argumentó que considera necesaria la propuesta de reforma a la Ley de Amparo, ya que actualmente el trámite para el juicio “es tardado, lleno de tecnicismos y vacíos legales”, además de que “no se encuentra a la vanguardia con los avances tecnológicos”, lo cual afirmó que dificulta su acceso y efectividad.

¿Cuáles son los cambios que se proponen para la Ley de Amparo?

Godoy Ramos indicó que en la propuesta de reforma se establecen elementos, contenido y alcance para efectos de la procedencia del juicio de amparo, conforme a los criterios que ha dictado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la aceptación de las demandas de amparo.

Los cambios son:

  • Se establecen plazos y términos para una justicia pronta en donde las normas actuales igualmente como en el código no están previstas.
  • Se establece una parte importante de justicia digital, se incorpora en el desarrollo de un juicio de amparo verdaderamente digital con plena validez legal operatividad práctica, sin que ello sustituya la procedencia documentada del procedimiento, se va a seguir atendiendo lo documental, pero hay obligación de digitalizar.
  • En cuanto al cumplimiento ejecución de sentencias, las personas juzgadoras deben señalar con claridad quién debe cumplir la sentencia y qué le toca. hacer, para que no haya pretexto por parte de las autoridades y se respete el derecho de la persona.
  • La suspensión del acto reclamado se fortalece con la metodología y los requisitos de aplicación que deben tomar en cuenta las personas juzgadoras
  • En materia de suspensión, la reforma plantea que no se afecte el sistema financiero, todo eso lo deben de ver los juzgadores.
  • Se establecen reglas claras para la procedencia de la suspensión provisional y definitiva.
  • En materia de congelamiento de cuentas, en todo caso, el órgano jurisdiccional dejará a salvo los recursos necesarios para el pago de obligaciones laborales, fiscales y alimentarias y asegurar la subsistencia de la persona física y acreedores alimentarios.
  • Esta reforma permitirá que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda requerir obtener y diseminar información financiera para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas ilícitas relacionadas.
  • Esto permite fortalecer la capacidades del estado para proteger la economía nacional a través del uso de inteligencia financiera y congelamiento inmediato de ganancias.

