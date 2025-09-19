México

Detienen a hombre con cargamento de metanfetamina tras insultar a un civil en una plaza comercial de Baja California

La unidad en la que fue hallada la droga cuenta con una pre-denuncia por robo

Por Luis Contreras

Fue capturado un sujeto de
Fue capturado un sujeto de 25 años tras aplicarle una revisión al vehículo (SSCBC)

Un hombre fue detenido con casi 10 kilogramos de metanfetamina luego de que expresó palabras altisonantes a una persona que pasaba cerca de donde estaba, en inmediaciones de una plaza comercial de Baja California.

Los hechos sucedieron durante la noche del 17 de septiembre cuando una persona denunció ante las autoridades que había un sujeto acomodando un paquete gris al interior de un vehículo estacionado. “Al pasar por el sitio, éste lo amedrentó con palabras altisonantes para que se retirara", refiere el informe.

Fue en Tijuana, sobre el bulevar Manuel J. Clouthier esquina con avenida de los Insurgentes en la colonia Río Tijuana 3ra Etapa, poco después de las 9:00 de la noche, que el hombre ahora detenido acomodaba el cargamento.

Agentes de seguridad ubicaron el vehículo que coincidía con las características expuestas en la denuncia, por lo que oficiales se acercaron al hombre identificado como Ramón César “N” para avisarle que implementarían una inspección preventiva.

Droga oculta en un auto robado

Uniformados revisaron la unidad (FESC
Uniformados revisaron la unidad (FESC Baja California/Ilustrativa)

Lo anterior derivó en el hallazgo de tres cajas envueltas en cinta adhesiva detrás del asiento del copiloto que dieron un peso de nueve kilos 960 gramos de metanfetamina.

Asimismo, cuando los elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) revisaron los registros del C-5 de Baja California se dieron cuenta que la unidad, un Chevrolet Malibú con placas fronterizas cuenta con una pre-denuncia de robo vigente.

Es por ello que el sujeto de 25 años de edad fue detenido, el individuo originario de Chihuahua fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de que sea investigada la procedencia y destino de la sustancia asegurada.

La imagen compartida por las autoridades muestra al hombre detenido con una playera negra, además de las cajas con cinta gris con la droga sintética.

Detienen a presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Baja California

Foto: SSCBC
Foto: SSCBC

Por otra parte, el pasado 11 de septiembre fueron detenidos cuatro individuos en Tecate a los que les fueron aseguradas armas de fuego y chalecos balísticos, estos últimos con leyendas que imitan las usadas por las autoridades.

Las cuatro personas viajaban en un Ford F-150, unidad que aceleró al notar la presencia de los agentes en la zona, pero al final fueron capturados. Los reportes indican que las personas arrestadas al parecer estarían relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

En dicha ocasión fueron detenidos tres hombres: Juan Carlos “N”, Ricardo “N” y Noé Manuel “N”, así como una mujer: América Viviana ”N".

