Cómo se usarán las ganancias del sorteo del 15 de septiembre para apoyo consular a mexicanos en EEUU

Por Lorna Huitrón

Durante la Mañanera del Pueblo, hoy 19 de septimbre, Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que los recursos obtenidos del sorteo 303 de la Lotería Nacional, realizado en honor a los migrantes mexicanos, serán destinados íntegramente a fortalecer la protección y asistencia a los connacionales en Estados Unidos.

El funcionario destacó que estos fondos serán administrados a través de la Unidad para América del Norte, y se enfocarán en atender las necesidades más urgentes de los mexicanos en el extranjero mediante programas de corto plazo.

“Cada tres meses se emitirá un reporte detallado sobre el destino de los recursos para garantizar transparencia”, agregó el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Los recursos de aplicarán en acciones concretas

De la Fuente precisó que los recursos se aplicarán en seis acciones concretas:

  1. Apoyo en representación y orientación legal en materia migratoria y legal.
  2. Reforzamiento de capacidades en sedes consulares con mayor demanda de servicios de protección.
  3. Programa de visitas de protección a centros de detención, centros de trabajo y prisiones.
  4. Jornadas extraordinarias de protección preventiva en localidades alejadas de las sedes consulares.
  5. Atención a emergencias derivadas de desastres naturales.
  6. Difusión de programas preventivos y materiales informativos para los connacionales.

Con estas medidas, la SRE busca garantizar un apoyo más efectivo y directo para los mexicanos en Estados Unidos, fortaleciendo la asistencia consular y los programas preventivos que protegen a quienes viven lejos de su país de origen.

