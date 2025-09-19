México

Clavo de olor: beneficios de consumir 2 piezas al día para la salud

Una especia que destaca no solo por su aroma intenso, sino también por sus propiedades antioxidantes, digestivas y antimicrobianas

Una especia que destaca no solo por su aroma intenso, sino también por sus propiedades antioxidantes, digestivas y antimicrobianas

El clavo de olor, una especia aromática originaria de Indonesia y muy utilizada en la cocina tradicional y en la medicina natural, ha ganado protagonismo por sus múltiples aportes a la salud.

Expertos en nutrición y herbolaria coinciden en que consumir dos piezas al día, ya sea masticadas o incorporadas en infusiones, puede traer notables beneficios al organismo, de acuerdo a un artículo publicado en WebMD, esta especia estimula la producción de enzimas digestivas y reduce síntomas como la hinchazón o la acumulación de gases.

Mejora la digestión y combate bacterias

Uno de los principales aportes del clavo de olor es su capacidad para estimular la producción de enzimas digestivas. Esto favorece el proceso de digestión, ayuda a reducir la hinchazón abdominal y alivia la acumulación de gases.

Además, sus propiedades antibacterianas resultan útiles para combatir microorganismos en la boca y en el sistema digestivo, contribuyendo así a un mejor equilibrio intestinal.

El clavo de olor, originario de Indonesia, destaca por sus propiedades digestivas, antioxidantes y antimicrobianas

Refresca el aliento y fortalece el sistema inmune

Al masticar un par de clavos de olor, se logra eliminar el mal olor bucal de forma natural, ya que actúa como un refrescante inmediato. Paralelamente, esta especia contiene vitamina C, antioxidantes y compuestos bioactivos que fortalecen el sistema inmunológico, ofreciendo protección contra diversas infecciones.

Propiedades analgésicas y apoyo al hígado

El clavo de olor también es reconocido por sus efectos analgésicos y antiinflamatorios. Puede ser un aliado en casos de dolor leve de garganta, encías inflamadas o malestares asociados a procesos infecciosos menores.

Otro de sus componentes destacados es el eugenol, un compuesto que ayuda a proteger el hígado del daño oxidativo, favoreciendo su buen funcionamiento y reduciendo el riesgo de alteraciones hepáticas.

Precauciones en su consumo

A pesar de sus beneficios, los especialistas advierten que el consumo excesivo de clavo de olor puede causar efectos adversos. Ingerir más de lo recomendado podría irritar el estómago, provocar acidez e incluso afectar la coagulación sanguínea por el exceso de eugenol. Asimismo, no se recomienda su uso frecuente en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, debido a la sensibilidad que estas etapas conllevan.

El clavo de olor, originario de Indonesia, destaca por sus propiedades digestivas, antioxidantes y antimicrobianas

El clavo de olor es mucho más que una especia de la cocina tradicional. Incorporar dos piezas al día de forma moderada y consciente puede ser una estrategia sencilla para mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmune y cuidar el hígado. No obstante, como en todo remedio natural, la clave está en la dosis adecuada y en atender las recomendaciones médicas en casos específicos.

