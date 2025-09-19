Caen 5 hombres, incluidos 2 menores de edad, con armas largas en operativo en Culiacán

(FOTO: X:@sspsinaloa1)

Cinco hombres, entre ellos dos menores de edad, fueron detenidos el pasado 18 de septiembre en la zona norte de Culiacán, Sinaloa, durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales. La acción, realizada en el fraccionamiento Stanza Toscana, permitió el aseguramiento de armas de fuego de alto calibre y vehículos robados, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la región.

El despliegue policial se originó a partir de trabajos preventivos y de reconocimiento en la zona. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional, identificaron dos vehículos con ocupantes armados. Tras darles seguimiento, lograron la detención de cinco personas de sexo masculino. En el operativo participaron también efectivos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, en una muestra de coordinación interinstitucional.

Entre los detenidos se encuentran dos menores de edad, lo que resalta la gravedad del caso y la implicación de jóvenes en actividades delictivas. Todos los aprehendidos fueron puestos bajo custodia para la continuación de las investigaciones correspondientes.

Vehículos robados y armamento de alto calibre incautado

Durante la intervención, las autoridades aseguraron dos camionetas con reporte de robo: una Toyota Highlander modelo 2021 y una Volkswagen Taos modelo 2023. Además, se incautó un arsenal compuesto por un fusil M-4 calibre 5,56 mm, un fusil AR-15 calibre .223, tres fusiles AK-47 calibre 7,62x39 mm, así como 10 cargadores metálicos para fusil calibre 7,62x39 mm, 16 cargadores metálicos y cuatro de plástico para fusil calibre 5,56 mm, todos abastecidos con cartuchos útiles.

Armamento incautado. (FOTO: X:@sspsinaloa1)

Tanto los detenidos como el armamento y los vehículos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que se encargará de las investigaciones y del deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

Más de un año de violencia en Sinaloa, secretario de Seguridad pide perseverancia

Más de un año violento azotó el estado de Sinaloa que hasta el corte de esta nota, ha dejado más de 2 mil homicidios registrados y más de mil 900 desapariciones, lo que llevó a las autoridades a insistir en la necesidad de mantener la perseverancia y disciplina, así como informar cuáles son las ciudades más seguras para turistear y salir de noche.

En palabras del secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, instó a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las autoridades que desplegarán rutinas de vigilancia para salvaguardar a a ciudadanía.

“Nosotros vamos a seguir con presencia, perseverancia, constancia, disciplina, coordinación, aquí vamos a seguir”, señaló el secretario.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, instó a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las autoridades que desplegarán rutinas de vigilancia para salvaguardar a a ciudadanía. (FOTO: X:@sspsinaloa1)

Finalmente, Rentería recordó que la propia ciudadanía puede confiar en la policía estatal, municipal y federal que mantendrán constantes operativos de seguridad con la finalidad de dar con presuntos generadores de violencia o personas pertenecientes a grupos criminales.

“Seguiremos en una estrategia de delimitación de sectores, de cuadrantes. La misma población puede corroborar que la presencia es permanente en toda la ciudad, estaremos atendiendo todos los eventos que se presenten”, finalizó el funcionario.