“Si no les nace...”: Luis Torres justifica a concursantes que no abrazaron a Fátima Bosch en Miss Universo México 2025

El momento en que Fátima Bosch fue coronada como Miss Universo México 2025 se volvió tendencia no solo por el triunfo de la representante de Tabasco, sino por la fría reacción de varias de sus compañeras.

En los videos de la final se observa que pocas concursantes se acercaron a abrazarla después de recibir la corona. La escena generó críticas en redes sociales hacia las participantes que permanecieron a la distancia.

Ante la ola de comentarios, el creador de contenido y experto en belleza Luis Torres rompió el silencio en un live de TikTok. El maquillista, quien ha trabajado con celebridades e influencers, aseguró que no ve mal que algunas candidatas no se acercaran a felicitar a Bosch.

“Si a alguien no le nace hacer algo, ¿por qué?”

En su transmisión, el maquillista comentó que si bien no estaba de acuerdo con la forma en la que varias concursantes se comportaron, tampoco condenaba los hechos.

Las creencias religiosas de Fátima Bosch han cobrado protagonismo tras ser coronada como Miss Universo México. (Especial)

“Yo no… para nada, para nada apoyo y para nada soporto lo que ellas hicieron. Claro que estuvo muy mal, pero… amigos, si a alguien no le nace hacer algo, ¿por qué, saben? O sea, allá ellas, habrá que conocer su punto de vista”, declaró Torres.

El comentario dividió opiniones. Algunos usuarios consideraron que el maquillista minimizó un momento que para muchos reflejó falta de sororidad; otros coincidieron en que nadie está obligado a fingir emociones frente a las cámaras.

Torres también negó haber insultado a Bosch o a cualquier participante.

“Yo jamás hablé de ella, jamás dije que estaba fea, jamás dije que hablaba mal. Al contrario, todo el tiempo he dicho: ‘Güey, Fátima es una niña hermosa, una niña hermosa, habla muy bonito’”, afirmó.

Fátima Bosch Miss Universo México 2025. (Captura de pantalla, YouTube)

“La prueba más contundente es de la persona que está trabajando en la organización”

Además, el maquillista encendió otra polémica al revelar que alguien de la organización de Miss Universo México supuestamente ya sabía quién ganaría antes del certamen.

“El año pasado, una persona de la organización dijo que iba a ganar Sinaloa y pum, ganó Sinaloa. Este año, antes del concurso, le dijeron: ‘¿Quién crees que va a ganar?’. A la misma persona que trabaja en la organización y dijo: ‘Tabasco’. Y ganó Tabasco”, relató.

El mexicano se ha convertido en uno de los referentes más exitosos del mundo del maquillaje en nuestro país. (Captura de pantalla IG Luis Torres)

“Cuando me dicen: ‘Da pruebas, ¿no?, de por qué estás diciendo eso’, la prueba más contundente es de la persona que está trabajando en la organización, que dio una entrevista que está en todas las redes sociales en donde dijeron que ella iba a ganar”, agregó.

Luis Torres aclaró que sus palabras no pretendían restar mérito a Bosch: “Yo no le quité ningún mérito a Fátima… El mérito se lo quita una persona que trabaja en la organización, que no tendría que decir eso”.

Su live desató un intenso debate en redes: desde la ética dentro de los certámenes de belleza hasta la libertad de expresión de los comentaristas y el derecho de las concursantes a decidir cómo celebrar.