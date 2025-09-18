México

Sheinbaum aclara que Harfuch no gestionó expulsión de Hernán Bermúdez Requena de Paraguay

Sheinbaum desmintió que Omar García Harfuch viajó a Paraguay para gestionar la salida del exjefe policial tabasqueño

Por Carlos Salas

Sheinbaum negó que Harfuch haya
Sheinbaum negó que Harfuch haya gestionado y viajado a Paraguay para darle seguimiento a la expulsión de Bermúdez Requena. | @Presidencia

La mandataria Claudia Sheinbaum desmintió en su conferencia de prensa matutina que el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, haya viajado a Paraguay para gestionar el vuelo y expulsión del exjefe policial de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, ligado a La Barredora, presunto grupo criminal ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con Sheinbaum, Harfuch no se presentó al desfile del pasado 16 de septiembre por otros motivos personales, pero dichos motivos no tienen nada que ver con el proceso de Bermúdez Requena.

No, es falso. Ya no hizo falta de juicio de extradición porque esta persona entró de manera ilegal en Paraguay y cometió una serie de delitos en ese país, entonces las autoridades paraguayas decidieron expulsarlo.

“Hay un avión de la Fiscalía General de la República que en este momento está en Colombia y en algún momento ya partirá para México para que lleve su juicio aquí”, comentó Sheinbaum en La Mañanera de hoy.

La mandataria negó que Harfuch
La mandataria negó que Harfuch gestionara la expulsión de Bermúdez Requena. REUTERS/Raquel Cunha

Recuento de la detención y expulsión de Hernán Bermúdez

Omar García Harfuch informó que Hernán Bermúdez Requena fue expulsado de Paraguay tras ser detenido el pasado viernes 12 de septiembre, por lo que las autoridades mexicanas se trasladaron a ese país para ejecutar la orden de aprehensión en su contra al ser identificado como presunto líder de la organización criminal de La Barredora.

A través de un comunicado, el secretario detalló que el traslado del que era secretario de Seguridad Pública de Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto, se lleva a cabo de manera coordinada con el Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia y el Instituto Nacional de Migración (INM), con apoyo de las autoridades de Paraguay.

“Agradecemos la firme colaboración y apoyo de la Presidencia de la República del Paraguay, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país”, escribió García Harfuch.

Retraso y modificaciones en el vuelo del exjefe policiaco

La llegada de Hernán Bermúdez ya experimentó al menos dos ajustes en su itinerario y actualmente su vuelo se encuentra en Bogotá, Colombia.

Nuevo itinerario del vuelo de
Nuevo itinerario del vuelo de Hernán Bermúdez Requena. (Captura de pantalla)

Este miércoles, el vuelo que traslada a Bermúdez Requena despegó desde el aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción, Paraguay, y se tenía planeada su llegada al aeropuerto internacional de Tapachula, Chiapas.

Sin embardo, el avión con matrícula XB-NWD y operado por la Fiscalía General de la República (FGR) presentó dos cambios en su información de llegada, según se registra en plataformas de rastreo de vuelos como FlightAware.

Bermúdez Requena llegará “El Altiplano”, en el Estado de México

Autoridades federales informaron que el exjefe policial será ingresado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1 “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

“El Altiplano” es un penal de máxima seguridad que cuenta con una superficie total de 260.000 metros cuadrados que la posiciona como una de las prisiones más extensas y resguardadas de México.

Sheinbaum acusa campaña de calumnias

