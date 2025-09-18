Mark Carney, primer ministro de Canadá, llega a México para reunión con Sheinbaum: “Buscaremos oportunidades”

Mark Carney llegará hoy a México acompañado de su esposa, Diana Fox. | X- Mark Carney

Mark Carney, primer ministro de Canadá, llegó hoy México para tener una reunión bilateral con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la cual se prevé que dialoguen sobre temas de comercio y transporte, así como el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

En su cuenta de X, el primer ministro canadiense llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México, alrededor de las 11:15 horas, acompañado de su esposa, Diana Fox.

Posteriormente, ambos abordaron una camioneta, bajo un fuerte operativo de seguridad rumbo a la Ciudad de México.

Previo a su llegada al país, Carney publicó una fotografía esta mañana del momento en que él y su esposa ingresaban al avión rumbo a la Ciudad de México.

“Me dirijo a la Ciudad de México hoy. México es nuestro tercer socio comercial más importante y aprovecharemos la oportunidad para fortalecer esta sólida asociación y crear más oportunidades para nuestros trabajadores y empresas”, escribió en la red social.

Se prevé que el primer ministro canadiense se reúna hoy mismo con la presidenta Sheinbaum, en Palacio Nacional, donde tendrán diversas mesas de trabajo a lo largo del día, de acuerdo con la mandataria.

¿De qué hablarán Mark Carney y Sheinbaum?

El 12 de septiembre pasado, la presidenta Sheinbaum indicó que el objetivo del encuentro es abordar distintas áreas de interés común, como comercio, economía y transporte, entre otros temas relevantes para ambos países.

La presidenta adelantó que la jornada incluirá varias mesas de trabajo, lo que permitirá un diálogo detallado sobre los temas que conforman la agenda bilateral.

Sheinbaum subrayó que, hasta el momento, está contemplada la realización de una conferencia de prensa conjunta durante la visita, lo que permitirá informar sobre los acuerdos o coincidencias alcanzados en las reuniones.

La visita de Carney a México representa una oportunidad para fortalecer la relación entre México y Canadá, en un contexto en el que ambos países buscan incrementar la cooperación en diversos sectores y consolidar alianzas estratégicas.