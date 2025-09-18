FEMSA nombra a José Antonio Fernández Garza-Lagüera como su nuevo director general

José Antonio Fernández Garza-Lagüera será nuevo director general de FEMSA. Foto: FEMSA

La empresa mexicana Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA) anunció este miércoles la designación de José Antonio Fernández Garza-Lagüera como su próximo director general, quien asumirá el cargo a partir del 1° de noviembre de 2025 en Monterrey, México. De acuerdo con información difundida en un comunicado, el nombramiento obedece a un proceso de sucesión planificado por el Consejo de Administración, que fue detallado el 27 de febrero de este año en el comunicado de resultados del cuarto trimestre de 2024.

Según explicó FEMSA, Fernández Garza-Lagüera se desempeña actualmente como director general de FEMSA Proximidad y Salud, donde supervisa más de 180 mil empleados y una red de más de 28 mil tiendas en 11 países de América y Europa, así como más de 4 mil farmacias en varios mercados de Latinoamérica y más de 550 estaciones de combustible en México. El proceso interno fue dirigido por el Comité de Prácticas Societarias y Nominaciones (CPSN), con participación de asesores internacionales y un Comité Especial que evaluó distintos perfiles antes de hacer la recomendación aprobada por el Consejo.

En un documento difundido por la empresa, Ricardo Saldívar Escajadillo, presidente del CPSN, precisó que la evaluación consideró aspectos como visión estratégica, trayectoria y experiencia en la gestión de talento. “Después de un proceso institucional y transparente, se determinó que José Antonio Fernández Garza-Lagüera contaba con el perfil idóneo para liderar la próxima etapa de la empresa”, se lee en el comunicado proporcionado por FEMSA y corroborado por Infobae.

FEMSA cuenta en la actualidad con más de 392 mil colaboradores repartidos en 18 países y agrupa tres unidades de negocio: Coca-Cola FEMSA (el embotellador de productos Coca-Cola más grande por volumen de ventas), Proximidad y Salud (red de tiendas y farmacias en América y Europa) y Spin (plataforma de soluciones financieras y digitales como Spin by OXXO y Spin Premia). Asimismo, se detalló que dentro de sus políticas de gobierno corporativo, la empresa prioriza la transparencia y la confiabilidad, respaldadas por comités integrados mayoritariamente por consejeros independientes.

La trayectoria profesional de Fernández Garza-Lagüera dentro del grupo comenzó en Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken en 2011, donde fue gerente de ventas y operaciones. Posteriormente ha ocupado cargos como director de planeación estratégica en OXXO y FEMSA Comercio, director general de la división de Plásticos de FEMSA, director general de Coca-Cola FEMSA Centroamérica y director general de Spin. El nuevo directivo es ingeniero industrial por el Tecnológico de Monterrey y posee un MBA de Stanford Graduate School of Business.

José Antonio Fernández Carbajal continuará al frente de la presidencia ejecutiva del Consejo de Administración, luego de ocupar interinamente la dirección general desde julio de 2023. El Consejo expresó su reconocimiento por el liderazgo y la dedicación brindada durante este periodo de transición.