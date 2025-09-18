México

“¿Dónde están los millones de Sandra Cuevas?”: la exalcaldesa revela detalles familiares y enfrenta su pasado con La Chokiza

En medio de cuestionamientos, la política mexicana expone su versión sobre las acusaciones con revelaciones sobre su círculo más cercano

Por Fabián Sosa

Sandra Cuevas niega enriquecimiento ilícito
Sandra Cuevas niega enriquecimiento ilícito y aclara su relación con líder criminal. (X- Sandra Cuevas)

Durante una conferencia de prensa, Sandra Cuevas comentó que no está haciendo enriquecimiento ilícito y pidió a los medios de comunicación que comprobaran su información antes de difundirla.

Los hechos ocurrieron en la calle Anzures de la Ciudad de México a las 12:00 horas y antes de dar inicio a la sección de preguntas y respuestas, la exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc recordó que en algunas ocasiones la acusaron de enriquecimiento ilícito por su galería de arte, pero señaló que eso era falso.

“De la galería de arte, ninguna obra es mía, todas son de los artistas y el local es rentado ¿dónde están los millones de Sandra Cuevas?“, cuestionó la excandidata

Qué dijo Sandra Cuevas

La exalcaldesa destacó la colaboración
La exalcaldesa destacó la colaboración de Eduardo Yáñez en su marca de tequila y afirma que su familia lleva una vida modesta y transparente. (X @SandraCuevas_

Luego de comentar que su relación con el Choko, líder de La Chokiza -grupo criminal que operaba en Ecatepec de Morelos-, fue “efímera”, agregó que fue “una como muchas más que ha tenido” y que enfrenta muchos frentes en la actualidad.

“Si él hizo algo indebido, es algo que tendrá que pagar. No voy a meter las manos por él”, sentenció Cuevas y destacó que no le dio tiempo de conocerlo: “no me importó conocerlo porque él fue uno más. Lo vi tan sólo unas veces y no me dio tiempo de conocerlo y cuando quiso conocerme más, yo estaba en otra relación”.

Aparte de querer aclarar que no tenía nada que ver con el ahora vinculado a proceso, Sandra Cuevas reflexionó y comentó que “no había dimensionado que hay gente que se acerca tan sólo por un beneficio” pero se contradijo en múltiples ocasiones con diferentes argumentos, en los que enfatizó que a partir de este momento, todo lo iba a conducir a las autoridades correspondientes.

Después de dirigirse a los medios de comunicación y decir que no tenía miedo y que continuaría caminando, aprovechó la ocasión para mencionar su marca de tequila, en la que destacó la colaboración del actor Eduardo Yáñez, popularmente conocido por participar en múltiples telenovelas mexicanas.

“La botella costará alrededor de 700 pesos ¿De dónde enriquecimiento ilícito?“, comentó. Posteriormente, invitó a que vieran la zona en la que vive su madre, pues aunque ”no vive en la pobreza, gracias a Dios, no es algo lujoso”.

También comentó que podían ver dónde vive su hermana, quien “es enfermera” con más de 10 años de experiencia en el sector salud. Para concluir, agregó que la campaña en su contra “la dirigiría a las autoridades correspondientes”.

