Cuáles son las propiedades curativas de tomar licuado de ciruela pasa con avena y almendras

Licuado de ciruela pasa con avena, una combinación rica en fibra que apoya la digestión y aporta energía de forma natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de licuados naturales destaca en las tendencias actuales de alimentación saludable. Uno de los batidos más populares y accesibles es el de ciruela pasa con avena y almendras, combinación frecuente en recetas caseras de Latinoamérica y Europa por la facilidad para encontrar estos ingredientes y su bajo costo relativo.

La popularidad de esta bebida no obedece solo a su sabor, sino también a los beneficios sustanciales atribuidos a sus componentes sobre la salud digestiva, cardiovascular y neuromuscular.

Nutricionistas y médicos especializados en alimentación funcional han subrayado las propiedades beneficiosas y el respaldo científico de cada uno de los alimentos presentes en este licuado. De acuerdo con fuentes de la Clínica Mayo y el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), la integración de estas tres fuentes vegetales genera un aporte sinérgico que puede favorecer la prevención de ciertas dolencias crónicas y el mantenimiento de la salud integral.

Vaso con licuado de linaza y ciruela pasa, bebida espesa y rica en fibra utilizada tradicionalmente para favorecer el tránsito intestinal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades curativas de la ciruela pasa

La ciruela pasa destaca como un remedio tradicional para mejorar la función digestiva y combatir el estreñimiento. El Departamento de Nutrición de la Harvard T.H. Chan School of Public Health explicó que la ciruela pasa es rica en fibra soluble e insoluble, compuestos fenólicos y sorbitol, un azúcar natural con efecto laxante suave que facilita el tránsito intestinal.

Además, investigaciones registradas por la Mayo Clinic confirman el potencial de las ciruelas pasas para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, gracias a su aporte antioxidante y al control de los niveles de colesterol.

Estudios publicados por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) señalaron que el consumo regular de ciruelas pasas puede ayudar a normalizar la presión arterial. Este efecto ha sido atribuido a su contenido de potasio y antioxidantes, que contribuyen al equilibrio hídrico y evitan el deterioro de las paredes arteriales.

Propiedades curativas de la ciruela pasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de la almendra: favorecen la salud del corazón y la función cerebral

La almendra es otro de los ingredientes esenciales de este batido. Nutriólogos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en México subrayan el aporte relevante de grasas insaturadas, magnesio, calcio y vitamina E, compuestos que favorecen la salud del corazón y la función cerebral. El consumo habitual de almendras está asociado a un mejor perfil lipídico, reducción de la inflamación sistémica y control de los picos glicémicos.

La vitamina E presente en las almendras actúa como antioxidante, protegiendo las células contra el daño oxidativo. Además, el magnesio y el calcio que contienen participan en la regulación de la contracción muscular, el metabolismo energético y el fortalecimiento óseo, aspectos clave en la prevención de trastornos metabólicos y neuromusculares.

Licuado de plátano con almendra, una bebida cremosa y energética que combina dulzura natural con nutrientes esenciales para el día a día. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades de la avena: proporciona proteína vegetal y vitaminas del grupo B

La avena completa la fórmula de este licuado, aportando una base de fibra soluble e hidratos de carbono de absorción lenta. Los beta-glucanos presentes en la avena contribuyen a la reducción del colesterol LDL y al control de la glucosa sanguínea. Además, la avena proporciona proteína vegetal y vitaminas del grupo B, necesarias para el funcionamiento cerebral y el mantenimiento de la energía diaria.

El perfil prebiótico de la avena estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino, lo que puede potenciar la absorción de nutrientes y mejorar la respuesta inmunológica. Dietistas de la Clínica Mayo han subrayado también su papel protector frente al síndrome metabólico, sobrepeso y riesgo cardiovascular.

(Freepik)

Receta para preparar el batido de ciruela pasa y maximizar sus beneficios

Especialistas en nutrición sugieren la siguiente receta para obtener las mayores propiedades curativas del licuado de ciruela pasa, avena y almendras:

Cuatro a cinco ciruelas pasas sin hueso

Dos cucharadas soperas de avena integral

Siete a diez almendras naturales (pueden remojarse durante la noche para una textura más suave)

250 mililitros de leche vegetal o descremada, según preferencia

Un vaso pequeño de agua, si se desea una consistencia más líquida

Colocar todos los ingredientes en la licuadora y batir hasta lograr una mezcla homogénea. Puede tomarse en el desayuno o como merienda energética. Este licuado puede incorporarse en la dieta diaria de adultos sanos y personas que buscan regular el tránsito intestinal, siempre en el marco de una alimentación equilibrada.

El consumo de licuado de ciruela pasa con avena y almendras actúa como una alternativa natural y accesible para favorecer funciones digestivas, cardiovasculares y neuromusculares. Los expertos destacan la necesidad de acudir al médico ante molestias persistentes o enfermedades de base, recordando que estos batidos deben considerarse como parte de un plan de bienestar general y no como sustitutos de la atención profesional.