México

Tribunal quita triunfo de MC en Poza Rica a favor de Morena: “Quieren robarse la elección”, acusa Álvarez Máynez

Jorge Álvarez Máynez, acusó a Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, de intervenir en el Tribunal Electoral de Veracruz

Por Omar Tinoco Morales

La bancada de MC en
La bancada de MC en el Congreso de Veracruz ha protestado contra la gobernadora. FOTO: MC Veracruz

A pesar de ser día feriado, este 16 de septiembre sesionó el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), donde los magistrados, de manera unánime, decidieron revirtier el resultado que daba el triunfo en las elecciones municipales extraordinarias de Poza Rica a Emilio Olvera, de Movimiento Ciudadano (MC).

Al autorizar la modificación del cómputo de votos, el tribunal veracruzano dio el triunfo a la candidata de Morena, Adanely Rodríguez Rodríguez.

La decisión del colegiado causó molestia en la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, por lo que Jorge Álvarez Máynez, acusó a Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, de intervenir en el recuento de votos.

“Aunque la norma establece que debe convocarse con 24 horas de anticipación, la Gobernadora de Veracruz ha dado la instrucción de que hoy (en día feriado) sesione el Tribunal Electoral de Veracruz. Quieren robarse la elección de Poza Rica y Papantla y alterar el voto de la gente”, escribió Álvarez Máynez.

Tribunal Electoral modifica resultados del 1 de junio

Tras la revisión de votos en el proceso electoral del 1 de junio, se modificaron los cómputos oficiales y las autoridades electorales otorgaron a la candidata de Morena un total de 14.823 votos, superando los 14.304 obtenidos por Emilio Olvera Andrade.

Además, se declaró la nulidad de dos casillas.

La Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz propuso validar la elección, revocar la constancia de mayoría previamente entregada a la fórmula de Movimiento Ciudadano y ordenó al Consejo General del OPLE expedir, en un plazo de 24 horas, la constancias de mayoría a favor de la coalición formada por Morena y el Partido Verde.

“En virtud de lo anterior, propongo confirmar la validez de elección, revocar la constancia de mayoría entregada a la fórmula de Movimiento Ciudadano y ordenar al Consejo General del OPLE que en las próximas 24 horas siguientes a la notificación de la sentencia que está a consideración, expida las constancias de mayoría, a favor de la fórmula postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”.

En respuesta a esta decisión, Emilio Olvera Andrade denunció que el Tribunal cometió irregularidades y afirmó que la decisión fue resultado de presiones ejercidas por la Gobernadora Rocio Nahle García y sus operadores políticos.

Olvera Andrade anticipó que el proceso continuará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde esperan que se reconozca el triunfo de Movimiento Ciudadano.

Según Olvera Andrade, “los Magistrados estaban maiceados, presionados, porque en el estado de Veracruz no existe un estado de derecho, porque orden de la Gobernadora nos anularon más de 3.500 votos”.

