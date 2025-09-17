Sube a 19 el número de muertos por explosión de una pipa con gas en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO, 10DICIEMBRE2025.- Un bombero de la capital intenta enfriar el contenedor de la pipa de gas que se volcó la tarde de este miércoles. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

El número de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, aumentó a 19, luego de que en las últimas horas se registraron dos muertes adicionales, según informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Además, 32 personas permanecen hospitalizadas y 33 ya han sido dadas de alta, según el corte a las 22:20 horas del 16 de septiembre de 2025.

Información en desarrollo...