Sube a 19 el número de muertos por explosión de una pipa con gas en Iztapalapa

El número de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, aumentó a 19, luego de que en las últimas horas se registraron dos muertes adicionales, según informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Además, 32 personas permanecen hospitalizadas y 33 ya han sido dadas de alta, según el corte a las 22:20 horas del 16 de septiembre de 2025.
Información en desarrollo...
Más Noticias
Pronósticos: todos los resultados ganadores del Tris del 16 de septiembre
El sorteo de Tris se celebra cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy
Veracruz registra sismo de magnitud 4.1
Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional
¿Cuál es el estado de salud actual de Jazlyn Azulet, la bebé herida en explosión de Iztapalapa que fue trasladada a Texas?
La menor recibe atención especializada en el Shriners Hospital for Children, en Galveston, tras sufrir quemaduras graves
Resultados Gana Gato: ganadores del sorteo del 16 de septiembre
El sorteo Gana Gato se juega tres días por semana, los martes, jueves y sábados, los premios se dan a conocer el mismo día, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 2906 dada a conocer por la Lotería Nacional
Ordenan detención de líder de la Unión Sindicatos, ligada a “La Chokiza”
“El Memo” se encuentra prófugo tras varios cateos que autoridades realizaron en sus propiedades
MÁS NOTICIAS