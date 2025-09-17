La Casa de los Famosos México en vivo: este miércoles 17 de septiembre

Así fue la Noche de Cine en La Casa de los Famosos

La esperada Noche de Cine en La Casa de los Famosos México 2025 dejó a los habitantes en shock, especialmente a Aarón Mercury y Aldo De Nigris, tras la proyección de dos impactantes “cintas de terror”: El tesoro de la avellana y Sexto sin sentido.

La primera mostró el conflicto por la crema de avellana, revelando que Dalílah Polanco la escondió en complicidad con Guana y Shiky, luego de una broma pesada en el baño. Aarón, molesto e incrédulo, descubrió un frasco en su maleta, sin saber cómo llegó ahí.

Luego, Sexto sin sentido mostró a Alexis Ayala sacrificando su estrategia por cinco minutos con su esposa, a cambio de nominar con seis puntos a Aldo. Aunque la escena fue emotiva, dejó a Aldo en desventaja.

Ambas películas expusieron secretos, traiciones y decisiones difíciles, dejando a los famosos tensos y reflexivos, en una noche que quedará para el recuerdo.

Abuela de Aldo de Nigris percibe tensiones en la casa

En la postagala de La Casa de los Famosos, en compañía de Elaine Haro, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, los presentadores invitaron a Doña Letty tras su visita a la casa, en la que vivió un emotivo momento con su nieto, Aldo de Nigris.

Tras este tierno encuentro, los conductores cuestionaron a la señora Letty sobre un encuentro serio en el que los habitantes del extinto cuarto día se sintieron excluidos. Ahí, la visitante señaló a Daliláh Polanco y Shiky por exigirle demasiado a Aldo y mostrar su preferencia a otros habitantes como Abelito, dejando de lado a De Nigris por no ser tan famoso: “Me lo están tratando mal”.

Aldo recibe la inesperada, pero emotiva visita de su abuela

Esta noche, en la segunda dinámica de Congelados, doña Leticia, abuela de Aldo de Nigris se hizo presente para dedicar un poco de felicidad a Aldo de Nigris.

“Eres un corazón grande, eres amor, eres genuino y auténtico, eres tú...”, le dijo la visitante al viral habitante que rompió en llanto al notar la presencia de su querida abuela, quien, según dijo en la anterior dinámica, cuido por mucho tiempo de él.

Aldo presencia cómo fue su vida en fotos

Al terminar la noche de cine en La Casa de los Famosos, los habitantes en la sala fueron testigos sobre cómo fue la dinámica en la que Aldo de Nigris participó para recordar su vida en fotos.

Esta noche, martes 16 de septiembre, se espera una Noche de Cine en La Casa de los Famosos México que podría cambiar el clima dentro de la casa. Durante esta dinámica, los participantes verán videos de lo ocurrido en los últimos días: comentarios, actitudes, alianzas e incluso críticas que antes estaban silenciadas.

Habrá tensión, porque esas imágenes suelen exponer vulnerabilidades, generar confrontaciones y ajustar estrategias de cara a las nominaciones.

También se anticipa que “La Jefa” aproveche su rol para introducir sorpresas o recordatorios que pongan a prueba tanto la convivencia como la lealtad entre los habitantes.