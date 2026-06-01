Venezuela

Delcy Rodríguez cumple cinco meses en la Presidencia sin votos y el chavismo elude convocar elecciones

Las instituciones controladas por el oficialismo evitan declarar la falta absoluta de Maduro, preso en Estados Unidos, mientras el discurso del gobierno pone como prioridad la recuperación económica

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no incluye el tema electoral en sus discursos diarios.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no incluye el tema electoral en sus discursos diarios.

Al cumplirse este miércoles 3 de junio cinco meses de la defenestración de Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez, aumenta el debate sobre la legitimidad de quien ocupa la Presidencia de la República y la demanda de elecciones.

La Constitución bolivariana es clara. O eso parece. “Si la falta absoluta del Presidente o la Presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes”, reza el artículo 233.

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Ahora, esa misma disposición establece entre las causales de la falta absoluta la muerte, renuncia, destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), incapacidad física o mental permanente certificada por el TSJ y la Asamblea Nacional (AN), el abandono del cargo declarado por la AN, o la revocación popular del mandato.

La extracciòn de Nicolás Maduro de territorio venezolano marcó un punto de quiebre para la Fuerza Armada venezolana
La extracciòn de Nicolás Maduro de territorio venezolano marcó un punto de quiebre para la Fuerza Armada venezolana

El chavismo dice que entre los motivos no aparece un ataque militar como el ejecutado el 3 de enero por Estados Unidos, que concluyó con la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores. Basándose en esa premisa, el Poder Judicial elude la falta absoluta y en su lugar ha creado la figura de la “ausencia forzosa”, que no existe en el marco legal vigente.

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Antes de entregarle el testigo a Delcy Rodríguez, la Sala Constitucional del TSJ explicó que realizaría una “interpretación sistemática y teleológica” con el fin de “garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación” sin “decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial temporal o absoluta”.

Difícil

La elección presidencial se ha convertido en un quebradero de cabeza para los venezolanos, que ya experimentaron la falta absoluta de un Presidente cuando Hugo Chávez murió el 5 de marzo de 2013.

Tal como lo establece la Carta Magna, los ciudadanos volvieron a las urnas el 14 de abril de 2013 y Maduro derrotó al candidato opositor, Henrique Capriles Radonski, por un estrecho margen de 1,49%, en medio de denuncias sobre irregularidades en el proceso.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia sonríen y levantan papeles en un mitin, rodeados de gente. Se ve una bandera venezolana
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia muestran las actas electorales recabadas por los testigos de la oposición, que muestran el triunfo del candidato sobre Maduro.

En 2018, luego del fracaso de una mesa de negociación, Maduro adelantó las elecciones presidenciales y se hizo reelegir prácticamente sin competencia, pues la oposición llamó a la abstención. Y la gota que rebasó el vaso llegó el 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor a Maduro sin presentar las actas de escrutinio.

Los comprobantes en poder de la oposición muestran el triunfo de su abanderado, Edmundo González Urrutia, por una diferencia de más de 3 millones de sufragios.

Nadie ha votado por Delcy Rodríguez, quien ocupaba la Vicepresidencia de la República por decisión de Maduro. No solo la oposición, encabezada por María Corina Machado, sino expertos legales, defensores de Derecho Humanos y activistas de la sociedad civil exigen que se declare la falta absoluta y se convoquen elecciones, pero el oficialismo ve para otro lado.

Silla caliente

Pese al reclamo generalizado, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro, manifestó al diario ABC de Madrid: “Cuando camino por la calle, no tengo la sensación de que los venezolanos quieran votar todavía este año. La gente necesita respirar, un plan que conduzca al crecimiento económico”.

En esa misma línea se ha expresado el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria interina, Jorge Rodríguez, señalando que la prioridad es recuperar la economía y no llamar a elecciones en el mediano plazo.

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro, dice que los venezolanos no aspiran a votar este año. REUTERS/Maxwell Briceno
El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro, dice que los venezolanos no aspiran a votar este año. REUTERS/Maxwell Briceno

“Lo más importante ahorita es la economía. Es necesario que la economía avance a un dinamismo tal que la población sienta que todo este proceso valió la pena. No podría decirte exactamente cuándo, ni siquiera cuál va a ser la primera elección”, dijo al diario El País de Madrid el legislador Rodríguez, quien en su condición de jefe del Parlamento conducirá el proceso para la renovación del Consejo Nacional Electoral.

En un tono aún más directo, la diputada Iris Varela, reconocida vocera del chavismo radical, indicó: “La legitimidad del Presidente no está en discusión, es un prisionero de guerra, es un preso político (...) Vamos a cuidarle la silla, con quién le estamos cuidando la silla a Maduro, con Delcy. Es la única que se puede sentar ahí”.

Para no dejar lugar a dudas, Varela envió este mensaje a los opositores: “Olvídense que aquí va a haber elecciones presidenciales, olvídense del tango que Gardel murió”.

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