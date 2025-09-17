Hernán Bermúdez Requena se dice “perseguido político” por presuntos narcovínculos con La Barredora en Tabasco

La captura de Bermúdez Requena, "El Abuelo", fue anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch | Agencia EFE

La detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, abrió un nuevo capítulo en la cooperación internacional contra el crimen organizado. Capturado el 12 de septiembre en Asunción, Paraguay, Bermúdez enfrenta cargos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro en México, pero insiste en que es víctima de una "persecución política", de acuerdo con nueva información publicada por la revista Proceso.

Amparo en Tabasco y disputa por un inmueble: la “chispa culpable”

Antes de su captura, el exfuncionario intentó frenar las acciones judiciales con un amparo federal. En agosto de 2025, trató de revertir el aseguramiento de una propiedad en Villahermosa, Tabasco, ejecutado por la Fiscalía General del Estado (FGE). Ahí, Bermúdez alegó que la medida formaba parte de una estrategia de hostigamiento en su contra.

En su escrito, Bermúdez expuso lo siguiente:

“Con motivo de lo anterior el suscrito y mi familia se ha visto injustamente envuelta en una persecución política al grado que el pasado 1 de agosto de 2025 tuve conocimiento cierto que autoridades adscritas a la Fiscalía General del estado de Tabasco ejecutaron una orden de cateo en el citado inmueble (acto que representa el primer acto reclamado en el presente juicio de control constitucional). Además de haber asegurado el inmueble de referencia (acto que representa el segundo acto reclamado en el presente juicio de control constitucional), tal y como fue hecho del conocimiento público mediante diversas notas periodísticas publicadas por diversos medios de comunicación”.

Hernán Bermúdez Requena fue capturado dentro de una mansión con jacuzzi, jardín exclusivo y otros lujos como joyas, botellas de vino y billetes guaraníes | Especial

El juez de Distrito le concedió una suspensión provisional en la que únicamente ordenó a las autoridades de Tabasco no dilapidar ni destruir la casa de Bermúdez mientras durara el aseguramiento.

Sin embargo, el exfuncionario estatal apodado como “El Abuelo” promovió un recurso de queja que el 9 de septiembre fue resuelto por el Tribunal Colegiado en materia Penal de Tabasco, el cual confirmó por unanimidad la negativa a levantar la medida.

En el fallo, los magistrados precisaron en la resolución de la queja de requena en el expediente 151/2025:

“No procede conceder la suspensión con los efectos solicitados respecto del aseguramiento del bien (…) ya que deriva de la ejecución de una técnica de investigación, no susceptible de suspenderse para que cese el aseguramiento ni para el depósito provisional en términos del artículo 246 del citado código procesal”.

De esta forma, el inmueble quedó bajo control de la fiscalía estatal como parte de las indagatorias sobre su presunta relación con operaciones ilícitas.

El "Comandante H"c hizo extensiva la denuncia de presunta persecución política a su familia en Tabasco | SSPC Tabasco

Ruta de fuga hacia Sudamérica y la ficha roja de Interpol

Los alegatos de persecución contrastan con la documentación judicial que lo ubica en la cúpula de La Barredora. En abril de 2025, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja que activó su búsqueda en más de 190 países.

La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay reconstruyó su ruta de fuga: Bermúdez salió primero a Panamá, después se trasladó a Brasil e ingresó de forma irregular a Paraguay. Esa condición migratoria permitió a las autoridades seguirlo hasta localizarlo en una residencia en Asunción.

Un factor clave fue la presencia de su sobrino, Gerardo Bermúdez Arreola, detenido meses antes en Paraguay. La investigación sobre él aportó pistas sobre la intención de establecer una red criminal en ese país sudamericano.

La detención de Gerardo Bermúdez Arreola fue reportada por la asociación de periodismo de investigación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad | Jovani Pérez / Infobae México

Operación conjunta México–Paraguay: la caída del “Comandante H”

La captura fue posible gracias a la cooperación entre la SENAD y el Centro Nacional de Inteligencia de México (CNI). Jalil Rachid, titular de la SENAD, explicó que las agencias compartieron información desde marzo, cuando detectaron movimientos financieros irregulares.

“No podemos permitir que estructuras o líderes de estructuras vinculadas al crimen organizado se instalen en nuestro país”, declaró Rachid.

El operativo incluyó vigilancia, rastreo financiero y confirmación de que Bermúdez vivía en Paraguay en situación irregular.

Extradición en disputa: Bermúdez Requena prefirió el “camino largo”

Actualmente, Bermúdez permanece bajo custodia en Paraguay y ha rechazado allanarse a la extradición solicitada por México. Sus abogados argumentan que en su país no existen condiciones de imparcialidad.

La SENAD en Paraguay ha planteado que Bermúdez Requena tenía planeado "crear una red criminal" en dicho país | SSPC / Facebook / Secretaría Nacional Antidrogas - SENAD

El proceso judicial aún tiene un largo camino por delante. Mientras la fiscalía tabasqueña insiste en que Bermúdez encabezaba La Barredora con nexos al CJNG, el exsecretario se sostiene en su narrativa de posible víctima.