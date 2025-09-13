México

Captura de Hernán Bermúdez Requena “significa cero impunidad en Tabasco”, según “Pepín” López Obrador

Además del hermano de AMLO, el gobernador Javier May Rodríguez solo se limitó a decir que será la fiscalía estatal quien dé mayores detalles sobre la captura de “El Abuelo” o “Comandante H” en Paraguay

Por Diego Mendoza López

"Pepín" López Obrador calificó la captura de Bermúdez Requena como una muestra de "cero impunidad en Tabasco" | Mario Jasso / Cuartoscuro

El secretario general de Gobierno del Estado de Tabasco, José Ramiro López Obrador, dio las primeras declaraciones después de que se revelara la captura de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad en Tabasco y presunto líder del grupo La Barredora, en una lujosa mansión en Paraguay.

En un encuentro con medios locales, el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador ―apodado en la región como “Pepín”― dijo que la captura del “El Abuelo” o “Comandante H” es prueba de que “Tabasco está tranquilo” en temas de inseguridad y violencia:

“Significa ‘cero impunidad’. Eso es lo que significa, Para este gobierno de la Cuarta Transformación (4T), ‘cero impunidad’... ‘El que le haga, que la pague’”, señaló el funcionario tabasqueño.

A ello, también agregó lo siguiente en la entrevista:

“Está tranquilo Tabasco (...). Ha ido a la baja la incidencia delictiva y, ojalá, así como cuando estaba a la alza (la violencia), cuando preguntaban ‘dónde había un muerto’, ahora puedan informar a la ciudadanía de que la incidencia delictiva está a la baja en Tabasco”, finalizó.

Bermúdez Requena es señalado igualmente por tener presuntos vínculos con el CJNG en Tabasco | EFE

En todo momento, el hermano menor de la familia López Obrador se mostró seguro y se dirigió a la prensa local con seguridad. Sin embargo, el propio Javier May no mostró las mismas actitudes al ser cuestionado.

Javier May se limita ante la caída del “Comandante H” en Paraguay

Por su parte, el gobernador de la entidad, Javier May Rodríguez, solamente sentenció que será la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco quien brinde mayor información sobre la posible erxtradición y el proceso judicial que enfrente Bermúdez Requena en el país.

La captura de Hernán Bermúdez Requena: los detalles de un operativo internacional

Hernán Bermúdez Requena fue arrestado el 12 de septiembre en Paraguay tras permanecer nueve meses fuera del alcance de las autoridades. La captura se logró durante un dispositivo especial coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México.

De acuerdo con el secretario Omar García Harfuch, el arresto se realizó mediante la colaboración entre autoridades mexicanas y paraguayas, apoyados por la difusión de una ficha roja de la Interpol emitida en julio:

“Por instrucciones de la Presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de Hernán “N”, alias ‘Requena’ o ‘El Abuelo’, presunto líder de la organización criminal conocida como ‘La Barredora’“, (sic) se lee como parte de la publicación.

Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López, fue capturado en Paraguay, acusado de ser el presunto líder de La Barredora | SSPC

Además, Bermúdez Requena tenía una orden de captura por parte de la justicia de Tabasco, donde se le acusa de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

Los lujos de “Requena”: desde jacuzzi instalado hasta joyas y billetes guaraníes

El operativo que concluyó con su localización reunió el trabajo de doce instancias gubernamentales. La intervención se realizó en una vivienda situada en una zona arbolada de Paraguay. Ahí, policías aseguraron el perímetro antes de ingresar y notificaron a Bermúdez Requena sobre la orden de aprehensión internacional.

En el garaje de la propiedad fue encontrada una camioneta de lujo, y dentro de la residencia se aseguraron fajos de billetes guaraníes y dólares en diversas denominaciones. También se localizaron joyas, identificaciones, una barra pequeña con vasos, vino y un equipo de sonido.

La lujosa mansión de "El Abuelo" o el "Comandante H" también cuenta con un amplio jardín | X / @CarlosLoret

En la parte trasera de la casa se ubicaba un amplio jardín que comunicaba con la salida. Además, las primeras imágenes difundidas muestran una piscina grande que incluye un jacuzzi.

Bermúdez Requena fue trasladado a una sede ministerial en Paraguay para iniciar el trámite de extradición a México. El proceso dependerá de las resoluciones legales y gestiones diplomáticas entre los dos países.

