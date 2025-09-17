El jugo de kiwi, un aliado natural en la pérdida de peso

El jugo de kiwi ayuda en la pérdida de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kiwi, una de las frutas más valoradas por su frescura y aporte nutricional, ha ganado popularidad entre las personas que buscan alternativas naturales para apoyar su proceso de pérdida de peso.

Especialistas en nutrición coinciden en que el consumo de esta fruta, ya sea entera o en jugo, puede ser un complemento efectivo dentro de una dieta balanceada y acompañado de actividad física regular.

Con apenas 40 a 45 calorías por pieza, el kiwi es considerado un alimento de baja densidad energética, lo que significa que aporta pocas calorías en relación con la cantidad de nutrientes que ofrece.

Su alto contenido de fibra ayuda a prolongar la sensación de saciedad, reduciendo la necesidad de consumir alimentos entre comidas. Además, favorece el tránsito intestinal y contribuye a una mejor digestión.

Otros beneficios de esta fruta exótica

Un licuado refrescante de kiwi con uvas, ideal para comenzar el día con energía y nutrientes. Esta combinación es rica en antioxidantes y vitamina C.

Otro de sus beneficios radica en la vitamina C. Esta vitamina antioxidante no solo fortalece el sistema inmunológico, sino que también interviene en procesos metabólicos relacionados con la quema de grasas.

Investigaciones señalan que la vitamina C participa en la producción de carnitina, un compuesto que ayuda al organismo a utilizar la grasa como fuente de energía.

Nutriólogos recomiendan consumir el kiwi en su forma natural para aprovechar al máximo la fibra presente en la pulpa.

Sin embargo, el jugo también puede ser una opción refrescante, siempre y cuando se prepare sin azúcares añadidos. Combinado con verduras como pepino o espinaca, se convierte en una bebida ligera que aporta hidratación y micronutrientes esenciales.

Cabe subrayar que el jugo de kiwi no debe considerarse un “milagro” para bajar de peso. Los expertos enfatizan que la pérdida de peso sostenible depende principalmente de mantener un déficit calórico, es decir, gastar más calorías de las que se consumen, además de llevar un estilo de vida activo.

Por ello, integrar el jugo de kiwi en la alimentación diaria puede ser un recurso saludable y delicioso, pero siempre dentro de un plan integral que incluya alimentación balanceada y ejercicio regular. Con estas prácticas, esta fruta verde y refrescante puede convertirse en una aliada en el camino hacia un peso saludable.