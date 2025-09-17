Director de secundaria en Sonora fallece cantando “A mi manera” y conmueve a todo México | Video

El hombre interpretaba una de las canciones más representativas del repertorio mundial cuando perdió la vida. (Especial)

Un hecho insólito y trágico conmocionó a los habitantes de Magdalena de Kino, Sonora, y a miles de usuarios en redes sociales. Luis Eduardo Bojórquez Huesca,, un director de secundaria de 61 años, falleció súbitamente mientras interpretaba la canción “A mi manera” en la plaza principal de la ciudad durante un evento musical. La escena, registrada en video por asistentes, rápidamente se viralizó en plataformas digitales, generando sorpresa, tristeza y un sinfín de reacciones.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron el 13 de septiembre alrededor de las 20:40 horas. El hombre, acompañado por una banda musical, tomó el micrófono y comenzó a interpretar la popular melodía que se ha convertido en símbolo de autonomía vital y despedida. En la grabación se observa cómo, tras entonar con emoción la letra de la canción, comenzó a sentirse mal. Poco después se apoyó sobre un soporte de teclado y finalmente se desplomó ante la mirada atónita de los presentes.

Los asistentes acudieron de inmediato para auxiliarlo, mientras que paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar en un intento desesperado por reanimarlo. A pesar de las maniobras aplicadas, el hombre no respondió, y finalmente el personal médico confirmó su fallecimiento en la plaza pública.

El momento fue captado por asistentes y rápidamente se difundió en redes sociales, generando miles de reacciones. (Especial)

Aunque la causa exacta de la muerte no ha sido revelada oficialmente, medios locales como Proyecto Puente reportaron que la hermana de Luis señaló que padecía una afección cardíaca, lo que hace presumir que pudo tratarse de un infarto fulminante o un problema relacionado con el corazón.

El hecho no solo generó consternación en la comunidad local, sino que también abrió una serie de reflexiones en redes sociales sobre lo inesperado de la vida y la particular forma en que este hombre partió del mundo: cantando una de las canciones más icónicas sobre la autonomía, la libertad personal y el cierre de un ciclo. Usuarios de distintas plataformas compartieron mensajes de condolencia y resaltaron la ironía poética de su fallecimiento al entonar la melodía que Frank Sinatra popularizó a nivel mundial en 1969.

“Fallecer cantando ‘A mi manera’ es como despedirse de la vida dejando un mensaje claro”, escribió un usuario en redes sociales. Otros destacaron la tristeza del momento pero también el simbolismo de haber partido haciendo lo que amaba: cantar en público.

El hecho ocurrió durante un evento en la plaza principal de Magdalena de Kino, dejando a testigos en shock. Crédito: Facebook / PoderMX

En Magdalena de Kino, el suceso dejó un profundo vacío entre quienes conocían al director, reconocido por su labor educativa y su cercanía con la comunidad. La plaza donde ocurrieron los hechos se convirtió en un punto de recuerdo y homenaje espontáneo, mientras la noticia sigue causando impacto en redes sociales.