Alicia Villarreal desmiente a Cruz Martínez y pide que no involucren a sus hijos en la batalla legal: “Yo no los ando publicando”

Alicia Villarreal y Cruz Martínez siguen en medio de la polémica que se desató desde que la intérprete de regional mexicano denunció pública y legalmente al productor musical por violencia familiar y robo.

En esta ocasión, "La Güerita Consentida" fue cuestionada sobre las recientes declaraciones de su expareja respecto a sus hijos, pues a lo largo de su matrimonio se convirtieron en padres de Cruz Angelo y Felix Estefano.

Alicia Villarreal y Cruz Martínez se convirtieron en padres dos veces durante su matrimonio. (Foto: Instagram)

En un reciente encuentro con la prensa a su salida del Poder Judicial de Nuevo León, el músico aseguró sentirse tranquilo pese a las acusaciones de Villarreal, pero sorprendió al revelar que sus hijos viven con él.

“Estamos todos bien, los veo todos los días, viven ahí conmigo; ellos también deben tener la mente ocupada y enfocarse en la parte positiva de la vida”, compartió con la prensa.

Alicia Villarreal desmiente las declaraciones de Cruz Martínez sobre sus hijos

Ante la incógnita sobre sus hijos, los micrófonos de “Venga la Alegría” acudieron con la intérprete de éxitos como “Te aprovechas” y “Te quedó grande la yegua” para conocer lo que ocurre con su familia.

Cruz Martínez aseguró que sus hijos viven con él. (IG: @mtzcruz)

La cantante de regional mexicano eligió evadir la pregunta, pero dejó entrever que las declaraciones de su ex están lejos de la realidad, por lo que prefiere no involucrar más a sus hijos en un proceso que considera difícil.

“Sí conviven con él, pero no quiero involucrar a mis hijos. Si él quiere hablar de mis hijos y hacer una confusión, yo estoy feliz y estoy tranquila en la manera que estamos sobrellevando todo esto. Ellos salen conmigo y yo no los ando publicando, no tengo por qué”, sentenció.

Asimismo, aseguró que el proceso ha sido complicado debido al ojo público con el que cuenta la familia: “Es un impacto, una cosa dura, porque sus papás son públicos y esto se ha hecho muy mediático”.

Alicia Villarreal aún tiene miedo de salir a la calle. (Ramíro Cantú/Captura de pantalla)

Alicia Villarreal aún tiene miedo de salir sola a la calle

Además de dejar clara su postura sobre las declaraciones de sus hijos hechas por Martínez, la intérprete de 54 años reveló la razón por la que no acudió a la última audiencia.

“No tenía caso que yo me presentara. Me da miedo todavía andar sola en la calle. Entonces me visitan en casa, me visita mi familia, me vistan los abogados, me visita Cibad”, señaló.

Asimismo, negó que su prioridad sea el amor, pues por el momento solo busca justicia tras vivir violencia familiar: “Estoy intentando que esta situación empiece a avanzar. Lo que busco es justicia”, sentenció.