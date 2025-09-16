México

Nieta de Alejandro Fernández da el Grito de Independencia en Las Vegas y reacción del Potrillo se viraliza

La menor de 4 años subió al escenario con su abuelo y su madre, Camila Fernández, para gritar ¡Viva México!

Por Adriana Castillo

(Foto: @alexoficial/Instagram)
(Foto: @alexoficial/Instagram)

Alejandro Fernández ‘El Potrillo’ se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales este 15 de septiembre, no solo porque sus icónicos temas rancheros sonaron en los hogares mexicanos por las fiestas patrias, también por el concierto que ofreció en Las Vegas, Estados Unidos.

El intérprete de regional mexicano dio el Grito de Independencia en ‘La ciudad del pecado’ y deleitó a sus fans con un espectáculo de música mexicana en compañía de su hija, Camila Fernández.

La menor de 4 años es hija de Camila Fernández. (IG/@alexoficial)

Nieta de Alejandro Fernández da el Grito de Independencia

Durante el espectáculo, ‘El Potrillo’ pidió que su nieta Cayetana, quien se encontraba disfrutando del show en la primera fila del recinto, subiera al escenario para que compartiera un mensaje con el público sin imaginar que sus palabras sorprenderían a todos.

“¡Viva México, cabrones!“, dijo la niña de 4 años.

Alejandro Fernández y Camila Fernández -madre de la menor- sonrieron con orgullo y el público aplaudió el entusiasmo de heredera de la dinastía.

(Captura: @alexoficial/Instagram)
(Captura: @alexoficial/Instagram)

“¿Quién te enseñó eso?“, le preguntó el cantante a su nieta y ella respondió: ”Mi abuelito".

El Potrillo compartió el momento con sus seguidores de redes sociales, donde comentó: “Es de familia (No lo pude haber dicho mejor)”.

Las reacciones no se hicieron esperar y muchos internautas tomaron con aprecio y ternura las palabras de Cayetana.

Foto: Archivo
Foto: Archivo

Cabe mencionar que el intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ tiene tres nietos hasta el momento: Cayetana (hija de Camila Fernández), Mía y Nirvada (hija de Alejandro Fernández Jr.).

Alejandro Fernández regresa a los escenarios tras enfermedad

El Potrillo ofreció su concierto anual en Las Vegas, Nevada, después de que canceló sus presentaciones en Dallas y El Paso Texas por complicaciones en su estado de salud relacionadas con salmonelosis.

“Desgraciadamente he estado batallando con salmonelosis y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos cuatro días”, contó en su cuenta de Instagram.

El Potrillo se vio obligado
El Potrillo se vio obligado a postergar sus conciertos por su problema de Salmonelosis. (Instagram/Alexfernandez)

De acuerdo con el artículo Panorama Nacional de Salmonelosis de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la salmonelosis es:

“Una enfermedad infecciosa de origen bacteriano que afecta a los animales y al hombre, causada por microorganismos del género Salmonell perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, la cual está integrada por muchos serotipos, algunos de los cuales no tienen relevancia en sanidad animal, pues no son causantes de enfermedad, sin embargo, son importantes en Salud Pública por ser la causa de algunas de las principales infecciones alimentarias”, se lee.

El cantante siguió las indicaciones de sus médicos y gracias a ello logró recuperarse antes de su show en Las Vegas.

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre el estado de salud del cantante.

