México

Hugo Aguilar y Kenia López Rabadán superan polémica por ‘desaire’ durante ceremonia de la Gesta Heroica de Chapultepec

“México no necesita aplausos, necesita justicia”, afirmó la presidenta de la Cámara de Diputados; ambos destacaron unidad institucional y diálogo entre Poderes

Por Andrés García S.

Guardar
Ceremonia del 178 aniversario de
Ceremonia del 178 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec, el pasado 13 de septiembre. (Crédito: X | @kenialopezr)

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que “México no necesita aplausos, necesita justicia” al referirse al incidente con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, durante la ceremonia del 178 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec, que se llevó a cabo el 13 de septiembre.

El conflicto surgió por un supuesto ‘desaire’ de Aguilar Ortiz hacia López Rabadán, quien observó que el ministro no aplaudió durante el acto. En respuesta, Aguilar Ortiz publicó un mensaje en sus redes sociales esa misma noche, expresando respeto hacia la presidenta de la Cámara y reconociendo la relevancia del Poder Legislativo.

“Expreso mi respeto a la Diputada Kenia López Rabadán, Presidenta de la Cámara de Diputados, a quien saludé en la ceremonia del 178 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec. Asimismo, reitero mi reconocimiento al Poder Legislativo, en el marco del respeto mutuo, la colaboración y el diálogo que deben prevalecer entre los Poderes de la Unión”, escribió el ministro presidente.

Aguilar Ortiz resaltó la significancia histórica de la fecha y subrayó que la unidad institucional constituye “el mejor tributo a quienes dieron su vida por México, y la guía para consolidar una justicia real y verdadera para todas y todos”.

López Rabadán, en entrevista con la periodista Azucena Uresti, recordó que el país es una República con pluralidad y que los actos públicos son espacios para la convergencia de distintos representantes populares. Añadió que, aunque es militante panista, su prioridad es la institucionalidad y la función que representa:

“Hasta que vi el video me percaté que no había aplaudido. México no necesita aplausos, necesita justicia y México lo necesita. Soy una militante panista aguerrida, hoy me toca dirigir la Cámara de Diputados y lo estoy haciendo con institucionalidad”, declaró.

La ceremonia incluyó un recorrido
La ceremonia incluyó un recorrido en vehículos oficiales de las Fuerzas Armadas. (Crédito: x | @Mx_Diputados)

Respeto mutuo, colaboración y diálogo

Ambos funcionarios coincidieron en que el respeto mutuo, la colaboración y el diálogo son esenciales para mantener la fortaleza institucional y garantizar la legalidad. La aclaración de este incidente se interpreta como un esfuerzo por reafirmar la coordinación entre el Poder Judicial y el Legislativo, especialmente en momentos de relevancia cívica para el país.

El intercambio de mensajes evidencia la prioridad de la institucionalidad y la comunicación entre los máximos representantes de ambos Poderes, así como la intención de evitar que diferencias iniciales se traduzcan en confrontaciones mediáticas.

La situación deja ver que, pese a los aparentes malentendidos iniciales, la atención se centra en la consolidación de un marco de justicia efectivo y en mantener el equilibrio entre los distintos poderes de la Unión.

Temas Relacionados

Hugo AguilarKenia López RabadánSCJNCámara de DiputadosChapultepecmexico-noticias

Más Noticias

Kenia López Rabadán asiste al desfile militar en el Zócalo como presidenta de la Cámara de Diputados

Un día antes, la panista compartió en su cuenta oficial de X la invitación al evento oficial del 16 de septiembre por parte del Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum

Kenia López Rabadán asiste al

INAH y UNAM desarrollan sistema pionero para conservar pelotas olmecas de 3 mil 600 años

El hallazgo de las pelotas formó parte de una excavación que también descubrió bustos de madera, hachas de piedra y restos humanos

INAH y UNAM desarrollan sistema

Regidores de Ocuilan, Edomex señalan al alcalde por presuntos desvios y amenazas

Ya se hicieron las denuncias ante la OSFEM y el Congreso mexiquense

Regidores de Ocuilan, Edomex señalan

Cómo hacer unos tacos de chicharrón de jamaica, una de las recetas favoritas de María León

Convierte la flor de jamaica en unos deliciosos tacos veganos que te conquistarán por su versatilidad y sabor

Cómo hacer unos tacos de

Metrobús CDMX: estaciones cerradas y bloqueos por desfile del 16 de septiembre

Durante el 16 de septiembre, algunas estaciones del Metrobús tendrán retrasos por las ceremonias cívicas correspondientes a las celebraciones del día de la independencia

Metrobús CDMX: estaciones cerradas y
MÁS NOTICIAS

NARCO

´¡Vivos los desaparecidos!´: familiares se

´¡Vivos los desaparecidos!´: familiares se manifiestan durante Grito de Independencia en Mazatlán

Identifican a 4 sospechosos por el asesinato de un policía en Uruapan, alcalde hace llamado a Sheinbaum por inseguridad

15 de septiembre en Sinaloa: ocho detenidos, un civil abatido y un incendio en Taste El Fresno

Autoridades frustran robo masivo de autos en Acapulco, un presunto asaltante murió en el enfrentamiento

Condenan a 16 años de prisión a Lorenzo Antonio “N” por abuso sexual infantil en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

“No me arrepiento”: Alex Bisogno

“No me arrepiento”: Alex Bisogno revela las condiciones que debe acatar para ver a Michaela

Enfrentamiento entre Sandra Cuevas y C4 Jiménez saca a la luz foto de Mario Bezares con líder de La Chokiza

Nieta del Chapo Guzmán publica foto con su padrastro Julio César Chávez Jr., quien se encuentra en libertad condicional

Así fue la vez que Robert Redford contó como los mexicanos tocaron su corazón y cambiaron su vida

Ángela Aguilar manda mensaje tras ‘abucheos’ en concierto de Guadalajara por el 15 de septiembre

DEPORTES

Juan Celaya, clavadista mexicano pierde

Juan Celaya, clavadista mexicano pierde su celular antes del desfile militar del 16 de septiembre: ofrece recompensa

Familia de Aaron Ramsey, celebra la Independencia de México con atuendos típicos y chiles en nogada

Esposa de Érick Gutiérrez, futbolista de Chivas exhibe amenazas de muerte de fans del América tras el clásico

Turki Al Sheikh adelanta el futuro de Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford

Arturo Elías Ayub ayudó a influencer que perdió millones de pesos apostando en la pelea de Canelo Álvarez