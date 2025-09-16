México

Cuáles son las propiedades curativas del té de orégano

Esta infusión ayuda a combatir diversos padecimientos de salud

Por Abigail Gómez

Este té se elabora con
Este té se elabora con la planta del famoso condimento. Imagen Ilustrativa Infobae)

El orégano es una planta aromática originaria de la región mediterránea, perteneciente al género Origanum.

Sus hojas, de color verde y forma ovalada, se utilizan secas o frescas como condimento en una amplia variedad de platillos, en especial en la cocina italiana, griega y mexicana.

Además de su uso culinario, el orégano se emplea en la herbolaria tradicional debido a sus propiedades antioxidantes, antimicrobianas y digestivas y una de las mejores maneras de obtenerlas es mediante el consumo de un té de orégano elaborado con las hojas secas de esta planta.

Sobre sus propiedades, así como la mejor forma de elaborarlo, te contamos a continuación.

Taza de té de orégano
Taza de té de orégano caliente, una infusión herbal con propiedades medicinales y beneficios para la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades curativas del té de orégano

El té de orégano posee varias propiedades atribuidas en la herbolaria tradicional. Entre las más destacadas se encuentran:

  • Efecto antioxidante: Contiene compuestos como carvacrol y timol, que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.
  • Propiedades antimicrobianas: Puede contribuir a inhibir el crecimiento de algunos microorganismos, lo que apoya la defensa ante infecciones leves.
  • Acción digestiva: Favorece la digestión y alivia malestares como distensión abdominal, cólicos y gases.
  • Alivio de síntomas respiratorios: Se utiliza para calmar el dolor de garganta, la tos y facilitar la expulsión de flemas.
  • Efecto antiinflamatorio: Algunos de sus componentes pueden ayudar a reducir procesos inflamatorios leves.
Esta infusión es ideal para
Esta infusión es ideal para contrarrestar problemas digestivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar y consumir té de orégano para obtener sus beneficios

Para preparar y consumir té de orégano y aprovechar sus posibles beneficios, puedes seguir estos pasos:

Preparación:

  1. Coloca una cucharadita de hojas secas de orégano (o una ramita de orégano fresco) en una taza.
  2. Vierte agua recién hervida sobre el orégano.
  3. Cubre la taza y deja reposar durante 5 a 10 minutos.
  4. Cuela la infusión para retirar las hojas.
  5. Opcionalmente, agrega miel o unas gotas de limón para mejorar el sabor.

Consumo:

  • Se recomienda beber una taza, máximo dos al día.
  • Consumir después de las comidas para facilitar la digestión o cuando haya molestias respiratorias leves.
  • No exceder el consumo diario ni prolongar su uso de forma continúa sin consultar a un profesional de la salud.

Este método ayuda a extraer los compuestos benéficos del orégano y es seguro para la mayoría de las personas adultas en cantidades moderadas.

Por su parte, es importante mencionar que sus propiedades se basan principalmente en su uso tradicional y estudios preliminares por lo que su consumo debe ser moderado y no sustituye tratamientos médicos cuando existen padecimientos diagnosticados.

