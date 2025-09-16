México

Claudia Sheinbaum lució vestido artesanal en su primer Grito de Independencia: quién lo diseñó y cuál es su significado

El color morado, la participación histórica de cadetes mujeres y la arenga reforzaron el mensaje feminista en la ceremonia

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
Claudia Sheinbaum en su
Claudia Sheinbaum en su primer Grito de Independencia. (Gobierno de México)

Claudia Sheinbaum hizo historia al convertirse en la primera mujer en encabezar la ceremonia del Grito de Independencia como presidenta de México. Para la ocasión, vistió un traje 100% artesanal, mexicano y cargado de simbolismo feminista y nacional.

El vestido, diseñado exclusivamente para su primera aparición en el balcón de Palacio Nacional, acentuó la relevancia histórica de la noche del 15 de septiembre y proyectó un mensaje de identidad y reconocimiento al trabajo textil indígena.

Bordado de Tlaxcala y tradición textil mexicana

Mexico's President Claudia Sheinbaum waves
Mexico's President Claudia Sheinbaum waves next to her husband Jesus Maria Tarriba, during the "Cry of Independence" day, marking Mexico's Independence from Spain, at Zocalo square in downtown Mexico City, Mexico September 15, 2025. REUTERS/Henry Romero

La prenda estuvo compuesta por una falda plisada de satín en color morado, mientras que la parte superior del vestido era una pieza plateada con bordados artesanales en las mangas y al frente.

Este bordado, de gran detalle y calidad, fue realizado por la maestra Virginia Verónica Arce Arce, artesana nahua de San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en la confección de textiles tradicionales.

Su trabajo ha trascendido fronteras, llegando a colaborar con la reconocida marca internacional Carolina Herrera, y sus bordados han aparecido en colecciones de alta costura, lo que otorga aún mayor reconocimiento al oficio textil indígena.

Claudia Sheinbaum en su
Claudia Sheinbaum en su primer Grito de Independencia. (Gobierno de México)

El diseño del vestido correspondió a Thelma Islas Lagunas y Crystel Martínez Torre, mientras que la confección fue obra de Rocío Castro Cruz.

El color morado

El color morado predominó en la falda del vestido y no pasó desapercibido. A nivel internacional, el morado se identifica como símbolo de la igualdad de género y de las luchas feministas.

Al optar por este tono en una fecha patria, Sheinbaum resaltó la representación y protagonismo de las mujeres en la esfera pública y en la historia nacional, a quienes también destacó en su arenga.

La elección del atuendo constituyó un guiño al movimiento feminista y un homenaje a las mujeres mexicanas que han consolidado las artes textiles como una de las herencias culturales más importantes.

Banda presidencial, joyería tradicional y detalles del look

Claudia Sheinbaum en su primer
Claudia Sheinbaum en su primer Grito de Independencia. (Gobierno de México)

Para la ceremonia, la presidenta complementó su atuendo con la banda presidencial, confeccionada por mujeres del Ejército mexicano adscritas a la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Este accesorio, tradicional en cada Grito de Independencia, fue elaborado a mano durante 10 días, bordando el escudo nacional con hilos de oro y plata y cuidando cada detalle para asegurar el acabado protocolario. El proceso incluyó desde el diseño inicial con patrones dibujados a mano, el corte y selección del raso verde, blanco y rojo, el armado, la unión y planchado, la colocación del fleco y el empaque en caja de madera y cristal, con rectificación final de medidas.

Claudia Sheinbaum en su primer
Claudia Sheinbaum en su primer Grito de Independencia. (Gobierno de México)

Claudia Sheinbaum lució su peinado recogido en un chongo discreto que dejó ver su joyería tradicional mexicana, un toque sobrio en sintonía con la identidad nacional y la solemnidad del acto. Este detalle permitió centrar la atención en el vestido.

Por primera vez en la historia del Grito de Independencia, mujeres cadetes del Heroico Colegio Militar participaron en la entrega de la Bandera de México a la presidenta, acentuando la presencia femenina en los actos centrales de la ceremonia.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumGrito de Independenciavestidomexico-noticias

Más Noticias

Concluyen los festejos del Aniversario 215 del Grito de la Independencia de México; así se vivió minuto a minuto

Se conmemora el 215 aniversario del inicio de la Independencia nacional

Concluyen los festejos del Aniversario

La Casa de los Famosos México: Abelito se convierte en el nuevo líder de la semana

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Así reaccionó Elaine Haro a los comentarios de Cuarto Noche tras su salida de La Casa de los Famosos México

La actriz confesó que ella si intentó encajar en el equipo cuando cambió de habitación

Así reaccionó Elaine Haro a

Previsión meteorológica en México por región este 16 de septiembre

Revisar el clima puede salvar a las personas de mojarse en la lluvia o estar cargando un paraguas de forma innecesaria

Previsión meteorológica en México por

Vivas a las mujeres y a Josefa Ortiz Téllez-Girón: ¿cuáles fueron las 22 arengas de Sheinbaum en su primer Grito de Independencia?

La presidenta salió al balcón de Palacio Nacional vestida de morado

Vivas a las mujeres y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Pelón”, presunto lavador

Cae “El Pelón”, presunto lavador de dinero de Los Chapitos y cercano a Iván Archivaldo

EEUU coloca a México en lista de principales países de tránsito de drogas, pide mayor esfuerzo en combate al narco

Caen dos hombres con 24 millones de pesos en drogas: viajaban en un autobús con paquetes con el logo de Batman

Detienen al Secretario de Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán, por presunta creación de videos amenazantes

Autoridades investigan presunto concierto de Natanael Cano en Cereso de Hermosillo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: Abelito se convierte en el nuevo líder de la semana

Así reaccionó Elaine Haro a los comentarios de Cuarto Noche tras su salida de La Casa de los Famosos México

La voz de Tito Double P preocupa a fans por este cambio

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: Abelito es el último líder de esta temporada

Yadhira Carrillo reconoce que a Juan Collado le disgustaba su carrera de actriz y por amor dejó los escenarios

DEPORTES

Turki Al Sheikh adelanta el

Turki Al Sheikh adelanta el futuro de Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford

Arturo Elías Ayub ayudó a influencer que perdió millones de pesos apostando en la pelea de Canelo Álvarez

Así reaccionó Julio César Chávez Jr. a la derrota de Canelo Álvarez contra Terence Crawford

CMLL celebra la Independencia de México con tres funciones históricas en Arena México, Puebla y Guadalajara

“La Hormiga” González se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX