México

Bad Bunny, su último show histórico en Puerto Rico será transmitido por streaming: cuándo y dónde verlo desde México

La estrella urbana da el broche de oro a su residencia con transmisión en vivo y proyectos que impulsan la educación y economía local, reafirmando así su vínculo con la comunidad puertorriqueña

Por Luis Angel H Mora

Guardar
Bad Bunny confiesa que ignoró
Bad Bunny confiesa que ignoró a EEUU de su gira de conciertos en apoyo a los migrantes. (Foto: Twitter/@suconejitomalo)

El cierre de la residencia No Me Quiero Ir de Aquí de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico será más que un concierto: será un evento que conecte a fanáticos en la isla y millones de seguidores fuera del recinto, gracias a una transmisión especial por streaming.

La inédita serie de presentaciones del artista puertorriqueño ha marcado tendencia al privilegiar la participación y el arraigo local, y esta última fecha cerrará un capítulo de su historia musical con un mensaje de identidad y transformación.

A lo largo de sus primeros nueve conciertos, Bad Bunny afianzó su profundo lazo con Puerto Rico. El acceso a cada una de las fechas fue exclusivo para residentes en el país, priorizando la cercanía con la comunidad y la oportunidad de celebrar su carrera junto a su público originario.

ARCHIVO - Bad Bunny se
ARCHIVO - Bad Bunny se presenta durante el primer show de su residencia de conciertos de 30 fechas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, el 11 de julio de 2025. (Foto AP/Alejandro Granadillo, archivo)

La fecha recientemente anunciada repite la fórmula: sólo quienes cuenten con un número de teléfono válido en Puerto Rico podrán inscribirse para la preventa, a través del sitio web oficial de la gira. El plazo para completar la inscripción termina el lunes por la noche y la preventa arranca el martes 17 de septiembre.

En declaraciones previas al inicio de la residencia, Bad Bunny reconoció que el sueño de crear un show que reflejara la identidad puertorriqueña le acompañaba “desde que tiene memoria”. Reconoció que dejar atrás su última gira no fue sencillo, pero la oportunidad de presentar una residencia con rasgos tan personales y un concepto innovador lo motivó a abrir este nuevo capítulo.

Este ciclo permitió a Bad Bunny lanzar más que música; convirtió su presencia en el coliseo en una plataforma para nuevas iniciativas sociales, apuntando a dejar huella en el entorno educativo y económico de Puerto Rico.

Benito Antonio Martínez Ocasio (también
Benito Antonio Martínez Ocasio (también conocido como Bad Bunny) asiste al estreno de "Caught Stealing" en Regal Union Square el martes 26 de agosto de 2025, en Nueva York. (Fotro Evan Agostini/Invision/AP)

Junto a Amazon Music, el artista lanzó un conjunto de programas enfocados en la educación y la innovación, entre los que destacó un plan educativo STEM desarrollado para estudiantes y docentes, recursos tecnológicos para el aprendizaje y proyectos que benefician la producción agrícola local y el acceso a alimentos frescos.

Por otro lado, la alianza también beneficiará a pequeños comerciantes a través de la tienda seleccionada comPRa Local, la cual dará exposición a empresas de propiedad puertorriqueña a través del sitio web de compras de Amazon. Todo forma parte de un compromiso de mayor alcance, que pretende mejorar la calidad de vida en la isla y reflejar el orgullo local a través de la cultura, la música y la economía.

¿Cuándo y dónde ver el concierto de Bad Bunny desde México?

La despedida de Bad Bunny
La despedida de Bad Bunny en Puerto Rico: así será el concierto ‘Una más’ solo para residentes de la isla - crédito @badbunny/IG

La última oportunidad para vivir el espectáculo será el viernes 20 de septiembre, ya sea en el Coliseo de Puerto Rico, o vía streaming, gracias a la alianza de Bad Bunny con Amazon.

El concierto podrá verse de manera gratuita desde México y el resto del mundo a través de streaming en la app de Amazon Music, el canal de Twitch de Amazon Music y para todos los usuarios de Prime Video.

La hora exacta en México (CDMX) a la que dará inicio su concierto y la transmisión es las 18:30 horas.

Temas Relacionados

Bad BunnyNo Me Quiero Ir de AquístreamingPrime VideoPuerto RicoCDMXAmazon MusicColiseo de Puerto Ricomexico-entretenimiento

Más Noticias

Intento de asalto armado por menores de edad en banco de Tijuana termina con detención de sospechosos

Tres personas, incluidos dos adolescentes, fueron arrestadas tras un fallido robo en una sucursal bancaria de Plaza Otay, donde dispararon contra el personal

Intento de asalto armado por

Armando Araiza habló sin filtros de las adicciones que lo alejaron de la televisión, tras pedir trabajo al borde del llanto

Tras más de dos décadas alejado de la televisión, el actor ha recurrido a las redes sociales para pedir trabajo

Armando Araiza habló sin filtros

Trailer de Gas LP cae en colapso carretero en Baja California

Las intensas precipitaciones asociadas a los remanentes de la tormenta Mario provocaron el hundimiento de un tramo vial en Mulegé que dejó incomunicadas varias comunidades

Trailer de Gas LP cae

Alejandro Sanz y Rels B estrenan su primera canción juntos y graban el video oficial en pleno Auditorio Nacional

El primer concierto de la gira ¿Y Ahora Qué? en la capital mexicana se volvió inolvidable al presentar en directo “No me tires flores”, colaboración entre el español y el mallorquín

Alejandro Sanz y Rels B

Seis muertos y nueve heridos tras ataque armado en Gran Morelos, fiscalía de Chihuahua asegura vehículo y arsenal

Autoridades investigan tiroteo que cobró la vida de varias personas y dejó a un agente municipal entre los lesionados

Seis muertos y nueve heridos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Seis muertos y nueve heridos

Seis muertos y nueve heridos tras ataque armado en Gran Morelos, fiscalía de Chihuahua asegura vehículo y arsenal

EEUU ofrece 5 mdd de recompensa por “El Ruso”, considerado alto mando dentro del Cártel de Sinaloa

¡Vivan las madres buscadoras! La consigna que sustituyó el tradicional grito de independencia por la guerra del Cártel de Sinaloa

´¡Vivos los desaparecidos!´: familiares se manifiestan durante Grito de Independencia en Mazatlán

Identifican a 4 sospechosos por el asesinato de un policía en Uruapan, alcalde hace llamado a Sheinbaum por inseguridad

ENTRETENIMIENTO

Armando Araiza habló sin filtros

Armando Araiza habló sin filtros de las adicciones que lo alejaron de la televisión, tras pedir trabajo al borde del llanto

Alejandro Sanz y Rels B estrenan su primera canción juntos y graban el video oficial en pleno Auditorio Nacional

Fans del Cuarto Día deslinda a Ninel Conde y Facundo del presunto fraude en La Casa de los Famosos

“No es mi amiga”: Miss Puebla revela por qué no apoyó a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo México 2025

Christian Nodal acusado de dejar sin departamento a su hija: “La dejó sin techo para defender a Ángela Aguilar”

DEPORTES

Penta Zero Miedo consigue revancha

Penta Zero Miedo consigue revancha contra Kofi Kingston en WWE RAW: apunta a importante título

A qué hora juegan los Yankees de Judge: todos los partidos de la MLB este 16 de septiembre

Juan Celaya, clavadista mexicano pierde su celular antes del desfile militar del 16 de septiembre: ofrece recompensa

Familia de Aaron Ramsey, celebra la Independencia de México con atuendos típicos y chiles en nogada

Esposa de Érick Gutiérrez, futbolista de Chivas exhibe amenazas de muerte de fans del América tras el clásico