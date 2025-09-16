México

Autoridades frustran robo masivo de autos en Acapulco, un presunto asaltante murió en el enfrentamiento

La Fiscalía de Guerrero detuvo a tres personas por el robo de vehículos en una agencia automotriz de Acapulco

Por Aura Reyna

El asalto incluyó un enfrentamiento
El asalto incluyó un enfrentamiento armado y la recuperación de cinco de los ocho autos robados (Fiscalía de Guerrero)

La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó la detención de tres personas presuntamente involucradas en el robo de varios vehículos de una agencia automotriz ubicada sobre la avenida Farallón, en el municipio de Acapulco.

Los hechos ocurrieron el lunes 15 de septiembre, cuando un grupo de individuos sustrajo unidades de dicha agencia.

Durante la intervención de las autoridades, se registró un enfrentamiento armado, en el que los agentes repelieron una agresión con disparos, resultando en el fallecimiento de uno de los presuntos agresores.

Más detalles del caso

La persecución habría iniciado cuando
La persecución habría iniciado cuando los asaltantes llegaron a la caseta de La Venta, cuando ingresaron en sentido contrario (Google Maps)

Los detenidos, identificados como Miguel “N”, Ian “N” y Porfirio “N”, fueron capturados en flagrancia, mientras que otros sujetos habrían logrado huir del lugar, según indicó la fiscalía con base en las primeras investigaciones.

Medios locales como Sur Acapulco, detallaron que la persecución se extendió hasta la Autopista del Sol, donde murió un presunto asaltante.

Además, se informó que varios guardias de seguridad fueron amarrados dentro de la agencia automotriz, y que los responsables habrían sustraído un total de ocho vehículos, de los cuales las autoridades lograron recuperar cinco.

Los tres detenidos y los vehículos recuperados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien integra la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica de los implicados.

