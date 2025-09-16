Armando Araiza habló sin filtros de las adicciones que lo alejaron de la televisión, tras pedir trabajo al borde del llanto

Tras más de una década alejado de la televisión, Armando Araiza ha recurrido a las redes sociales para reconstruir su carrera. (REArmando, YouTube)

En los años 90, el actor Armando Araiza comenzó una lucha personal contra las adicciones que lo llevó a alejarse de la televisión y el cine.

Más de dos décadas después, tras reinventarse y adquirir la experiencia necesaria para evitar recaídas en los excesos de la farándula, Araiza ha recurrido a plataformas digitales para pedir trabajo.

Un reciente video compartido en su canal de YouTube fue interpretado por sus seguidores como un grito de auxilio. Sin quedar claro si se trató de un soliloquio o un momento de vulnerabilidad, Araiza se dirigió a la cámara y expresó su necesidad de volver a actuar: “Ya no tengo mánager, pero tengo algo más poderoso: tengo al público, a ti, a ustedes que me han visto actuar desde niño y que saben lo que puedo hacer en pantalla”.

Reacciones divididas

Armando, hijo del fallecido productor Raúl Araiza Cadena y de la primera actriz Norma Herrera, y hermano del conductor de Hoy, Raúl ‘Negro’ Araiza, concluyó su mensaje pidiendo a sus seguidores formar una red de apoyo.

“Estoy disponible para actuar. Si conoces un director, productor o creador, etiqueta, comparte. Si tú crees en mí, yo te invito a que me representes y que hagamos ruido juntos, porque el artista también se rearma”, expresó entre lágrimas.

En Instagram, donde el clip tuvo mayor impacto, surgieron muestras de apoyo de seguidores y celebridades que etiquetaron a actores, productores y al propio Raúl Araiza para darle visibilidad.

Habla de su lucha contra las adicciones

Semanas antes, Armando Araiza, quien reside en Miami, Florida, habló sobre su lucha contra las adicciones en el matutino Hoy Día.

En entrevista con el presentador Carlos Calderón, reconoció que las drogas y el alcohol tuvieron un impacto devastador en su vida: “Llevo más de cuarenta años haciendo cine, teatro, televisión. De pronto, de joven, me gana la fiesta y comienzo a tener pérdidas. Entonces dejo de beber alcohol, dejo de drogarme y ya han transcurrido treinta y seis años”.

Aunque superó sus adicciones y logró reinventarse personal y profesionalmente, desde 2012 no ha participado en telenovelas. Atribuyó esta ausencia a la falta de conexiones en la industria, algo que su hermano Raúl Araiza ha comentado públicamente.

Esto dijo Raúl Araiza sobre la crisis de su hermano

Las publicaciones de Armando en los últimos meses pusieron bajo escrutinio a su hermano Raúl, quien fue cuestionado por la aparente falta de apoyo.

Durante una charla con reporteros, ‘El Negro’ aseguró que su hermano enfrenta una crisis derivada de la situación actual del medio del entretenimiento.

Justificó que Armando recurra a las redes sociales para pedir trabajo, pero cuestionó su negativa a contratar un agente que lo represente: “La puerta del éxito es muy ancha, todos cabemos en ella; solo que es muy chaparra y hay que tener la humildad de agachar la cabeza, tocar puertas, autoemplearse y hacer que las cosas sucedan”, subrayó.

En febrero, Armando Araiza reveló en X —antes Twitter— que recibió la invitación para participar en una nueva temporada de La Casa de los Famosos.

Sin embargo, tras consultar a sus seguidores, la propuesta no prosperó. Aunque en algunas ediciones el reality show ha afectado negativamente la imagen de celebridades, en otros casos ha impulsado sus carreras.

A siete meses de distancia, seguidores de Armando Araiza especulan sobre el impacto que habría tenido en su trayectoria si hubiera aceptado.

Armando Araiza compartió la noticia a sus seguidores, a quienes les preguntó si le recomendaban aceptar la invitación. (Fotos: @armandoaraiza, X)