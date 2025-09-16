México

Armando Araiza habló sin filtros de las adicciones que lo alejaron de la televisión, tras pedir trabajo al borde del llanto

Tras más de dos décadas alejado de la televisión, el actor ha recurrido a las redes sociales para pedir trabajo

Por Víctor Cisneros

Guardar
Tras más de una década
Tras más de una década alejado de la televisión, Armando Araiza ha recurrido a las redes sociales para reconstruir su carrera. (REArmando, YouTube)

En los años 90, el actor Armando Araiza comenzó una lucha personal contra las adicciones que lo llevó a alejarse de la televisión y el cine.

Más de dos décadas después, tras reinventarse y adquirir la experiencia necesaria para evitar recaídas en los excesos de la farándula, Araiza ha recurrido a plataformas digitales para pedir trabajo.

Un reciente video compartido en su canal de YouTube fue interpretado por sus seguidores como un grito de auxilio. Sin quedar claro si se trató de un soliloquio o un momento de vulnerabilidad, Araiza se dirigió a la cámara y expresó su necesidad de volver a actuar: “Ya no tengo mánager, pero tengo algo más poderoso: tengo al público, a ti, a ustedes que me han visto actuar desde niño y que saben lo que puedo hacer en pantalla”.

Armando Araiza reaparece en redes
Armando Araiza reaparece en redes y reaviva el debate sobre su carrera actoral tras años alejado de la televisión (IG)

Reacciones divididas

Armando, hijo del fallecido productor Raúl Araiza Cadena y de la primera actriz Norma Herrera, y hermano del conductor de Hoy, Raúl ‘Negro’ Araiza, concluyó su mensaje pidiendo a sus seguidores formar una red de apoyo.

“Estoy disponible para actuar. Si conoces un director, productor o creador, etiqueta, comparte. Si tú crees en mí, yo te invito a que me representes y que hagamos ruido juntos, porque el artista también se rearma”, expresó entre lágrimas.

En Instagram, donde el clip tuvo mayor impacto, surgieron muestras de apoyo de seguidores y celebridades que etiquetaron a actores, productores y al propio Raúl Araiza para darle visibilidad.

Habla de su lucha contra las adicciones

Semanas antes, Armando Araiza, quien reside en Miami, Florida, habló sobre su lucha contra las adicciones en el matutino Hoy Día.

En entrevista con el presentador Carlos Calderón, reconoció que las drogas y el alcohol tuvieron un impacto devastador en su vida: “Llevo más de cuarenta años haciendo cine, teatro, televisión. De pronto, de joven, me gana la fiesta y comienzo a tener pérdidas. Entonces dejo de beber alcohol, dejo de drogarme y ya han transcurrido treinta y seis años”.

Aunque superó sus adicciones y logró reinventarse personal y profesionalmente, desde 2012 no ha participado en telenovelas. Atribuyó esta ausencia a la falta de conexiones en la industria, algo que su hermano Raúl Araiza ha comentado públicamente.

Armando es hijo del fallecido
Armando es hijo del fallecido productor Raúl Araiza Cadena y de la primera actriz Norma Herrera, y hermano del conductor de Hoy, Raúl ‘Negro’ Araiza. (Foto: Archivo)

Esto dijo Raúl Araiza sobre la crisis de su hermano

Las publicaciones de Armando en los últimos meses pusieron bajo escrutinio a su hermano Raúl, quien fue cuestionado por la aparente falta de apoyo.

Durante una charla con reporteros, ‘El Negro’ aseguró que su hermano enfrenta una crisis derivada de la situación actual del medio del entretenimiento.

Justificó que Armando recurra a las redes sociales para pedir trabajo, pero cuestionó su negativa a contratar un agente que lo represente: “La puerta del éxito es muy ancha, todos cabemos en ella; solo que es muy chaparra y hay que tener la humildad de agachar la cabeza, tocar puertas, autoemplearse y hacer que las cosas sucedan”, subrayó.

En febrero, Armando Araiza reveló en X —antes Twitter— que recibió la invitación para participar en una nueva temporada de La Casa de los Famosos.

Sin embargo, tras consultar a sus seguidores, la propuesta no prosperó. Aunque en algunas ediciones el reality show ha afectado negativamente la imagen de celebridades, en otros casos ha impulsado sus carreras.

A siete meses de distancia, seguidores de Armando Araiza especulan sobre el impacto que habría tenido en su trayectoria si hubiera aceptado.

Armando Araiza compartió la noticia
Armando Araiza compartió la noticia a sus seguidores, a quienes les preguntó si le recomendaban aceptar la invitación. (Fotos: @armandoaraiza, X)

Temas Relacionados

Armando AraizaRaúl AraizaNorma HerreraTelevisaTelemundomexico-entretenimiento

Más Noticias

Intento de asalto armado por menores de edad en banco de Tijuana termina con detención de sospechosos

Tres personas, incluidos dos adolescentes, fueron arrestadas tras un fallido robo en una sucursal bancaria de Plaza Otay, donde dispararon contra el personal

Intento de asalto armado por

Trailer de Gas LP cae en colapso carretero en Baja California

Las intensas precipitaciones asociadas a los remanentes de la tormenta Mario provocaron el hundimiento de un tramo vial en Mulegé que dejó incomunicadas varias comunidades

Trailer de Gas LP cae

Alejandro Sanz y Rels B estrenan su primera canción juntos y graban el video oficial en pleno Auditorio Nacional

El primer concierto de la gira ¿Y Ahora Qué? en la capital mexicana se volvió inolvidable al presentar en directo “No me tires flores”, colaboración entre el español y el mallorquín

Alejandro Sanz y Rels B

Seis muertos y nueve heridos tras ataque armado en Gran Morelos, fiscalía de Chihuahua asegura vehículo y arsenal

Autoridades investigan tiroteo que cobró la vida de varias personas y dejó a un agente municipal entre los lesionados

Seis muertos y nueve heridos

EEUU ofrece 5 mdd de recompensa por “El Ruso”, considerado alto mando dentro del Cártel de Sinaloa

El anuncio revela la presión internacional sobre las redes criminales mexicanas y la preocupación por el impacto del fentanilo en la salud pública estadounidense

EEUU ofrece 5 mdd de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Seis muertos y nueve heridos

Seis muertos y nueve heridos tras ataque armado en Gran Morelos, fiscalía de Chihuahua asegura vehículo y arsenal

EEUU ofrece 5 mdd de recompensa por “El Ruso”, considerado alto mando dentro del Cártel de Sinaloa

¡Vivan las madres buscadoras! La consigna que sustituyó el tradicional grito de independencia por la guerra del Cártel de Sinaloa

´¡Vivos los desaparecidos!´: familiares se manifiestan durante Grito de Independencia en Mazatlán

Identifican a 4 sospechosos por el asesinato de un policía en Uruapan, alcalde hace llamado a Sheinbaum por inseguridad

ENTRETENIMIENTO

Nieta de Alejandro Fernández da

Nieta de Alejandro Fernández da el Grito de Independencia en Las Vegas y reacción del Potrillo se viraliza

Bad Bunny, su último show histórico en Puerto Rico será transmitido por streaming: cuándo y dónde verlo desde México

Alejandro Sanz y Rels B estrenan su primera canción juntos y graban el video oficial en pleno Auditorio Nacional

Fans del Cuarto Día deslinda a Ninel Conde y Facundo del presunto fraude en La Casa de los Famosos

“No es mi amiga”: Miss Puebla revela por qué no apoyó a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo México 2025

DEPORTES

Henry Martín vuelve a lesionarse:

Henry Martín vuelve a lesionarse: fans del América piden que se retire

Penta Zero Miedo consigue revancha contra Kofi Kingston en WWE RAW: apunta a importante título

A qué hora juegan los Yankees de Judge: todos los partidos de la MLB este 16 de septiembre

Juan Celaya, clavadista mexicano pierde su celular antes del desfile militar del 16 de septiembre: ofrece recompensa

Familia de Aaron Ramsey, celebra la Independencia de México con atuendos típicos y chiles en nogada