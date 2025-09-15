Trolebús Chalco - Santa Martha: revelan avances de construcción de las estaciones que faltan en la Línea 11

Revelan avances de construcción de las estaciones que faltan en la Línea 11 (X/ @STECDMX)

El gobierno de la Ciudad de México continúa con la construcción de las estaciones faltantes de la Línea 11 del Trolebús. Desde mayo, el Trolebús Chalco - Santa Martha inició operaciones, pero con un servicio parcial debido a las obras que se siguen realizando en algunas estaciones.

Recientemente, se dieron a conocer imágenes de los más recientes avances de la obra, cabe recordar que actualmente la línea solo opera con 12 estaciones de las 15 que conforman la ruta. Tres están en proceso de construcción, estas paradas se ubican en los límites de la alcaldía Iztapalapa con el Estado de México.

Las estaciones Teotongo, La Virgen y Xico son las que se encuentran en una fase de obras, por lo que la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) sigue laborando para concluir con esta fase del proyecto.

Así lucen las estaciones en construcción del Trolebús Chalco - Santa Martha

(Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

A través de redes sociales, la cuenta @SntVTC especializada en movilidad se encargó de compartir cómo se ven las estaciones faltantes, en ellas se aprecia que ya iniciaron con el proceso de colado del piso, por lo que se aprecia con detalle los límites de la estación.

Además, en la estación Xico se ven avances importantes pues ya están levantando la estructura que formará parte del techado de la estación y la estructura para el elevador, así como para las escaleras de acceso.

Así avanza la construcción de las estaciones del Trolebús Chalco (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

En cuanto a La Virgen y Teotongo también ya se coló la estructura base de la estación, pero avanza lentamente los demás detalles para la colocación de la estructura. Hasta el momento, las autoridades no han explicado cuándo se inaugurarán estas estaciones faltante.

Trolebús Chalco-Santa Martha suma tres nuevas estaciones

La reciente incorporación de tres nuevas estaciones al Trolebús Chalco - Santa Martha ha ampliado de forma significativa la cobertura de la Línea 11, permitiendo a los usuarios acceder a un total de 12 estaciones en el trayecto que conecta la Ciudad de México con el Estado de México.

Así luce la estación La Virgen del Trolebús de Chalco (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) anunció la apertura de las estaciones Unión Guadalupe, Covadonga y Ejidal, que permanecieron inactivas debido a obras hidráulicas en el municipio de Chalco, iniciaron operaciones el 24 de agosto.

Con la habilitación de estas paradas, la Línea 11 del Trolebús Elevado de Chalco pasó de nueve a 12 estaciones en servicio, acercándose a su diseño original de quince. Para utilizar cualquiera de las estaciones recientemente inauguradas, el STE especificó que es indispensable contar con la tarjeta de movilidad integrada, cuyo costo es de 13 pesos. Además, los pasajeros deben identificar correctamente los andenes para dirigirse hacia Santa Martha o Chalco, según su destino.