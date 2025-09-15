Se inunda Hospital 53 del IMSS en Los Reyes La Paz: Zoé Robledo asegura que no hubo incidentes de riesgo

Las fuertes lluvias inundaron fuertemente el Hospital General del IMSS 53. (Capturas de pantalla)

Una fuerte lluvia desbordó redes de drenaje e inundó el Hospital General de Zona número 53 del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) en Los Reyes La Paz, Estado de México, donde aún se encuentran internados heridos graves por la explosión de una pipa en Iztapalapa hace menos de una semana.

Las fuertes lluvias provocaron que el agua alcanzara hasta 30 centímetros en la planta baja del hospital, afectando principalmente las áreas de Urgencias, Pediatría y Cirugía.

Familiares y al personal médico fueron captados en video moviendo a los pacientes para reubicarlos en las zonas altas del edificio. Algunos enfermos permanecieron tendidos sobre sus camas, mientras el agua anegaba pasillos y arrastraba basura de la vía pública.

La clínica 53 del IMSS quedó inundada tras las fuertes lluvias del domingo, complicando el acceso de pacientes y personal médico, además de dañar la planta baja del hospital. (X/@AztecaNoticias)

Las imágenes difundidas muestran que el agua ingresó al hospital por el estacionamiento, tras descender desde el cerro de Santa Catarina, ubicado en la alcaldía Iztapalapa. La corriente atravesó las instalaciones y continuó hacia la carretera federal México-Texcoco.

Diversos videos muestran a familiares de pacientes subidos a sillas para no mojarse y a camilleros reubicando a enfermos sobre los pasillos, mientras pertenencias flotaban y la corriente arrastraba residuos.

La Clínica 53 del IMSS había recibido a varios de los lesionados en el reciente accidente en el Puente de la Concordia. Tras el ingreso del agua, se suspendió la atención de nuevas intervenciones quirúrgicas. El personal hospitalario permaneció realizando tareas de limpieza y desinfección para restablecer el funcionamiento normal.

Descartan incidentes

Zoé Robledo, director general del IMSS, aseguró mediante un mensaje en redes sociales que no se registraron personas lesionadas ni incidentes de riesgo para pacientes, familiares ni trabajadores.

(X/@zoerobledo)

El funcionario explicó que los protocolos internos de Protección Civil permitieron reubicar de manera preventiva a los pacientes al primer piso del hospital.

Las autoridades informaron que la atención médica continuó de forma regular y que las áreas afectadas mantenían labores de saneamiento y recuperación.

Según el comunicado oficial del IMSS Estado de México Oriente, la inundación se debió tanto a la intensidad de la precipitación como a la saturación del sistema hidráulico municipal y la acumulación de agua que incluso derribó parte de una barda perimetral.

“Actualmente el nivel de agua ya disminuyó. Se realiza limpieza, desinfección y recuperación de espacios afectados. Los servicios hospitalarios continúan operando con normalidad”, aseguró Robledo.

(X/@zoerobledo)

El hospital situado sobre la carretera federal México-Texcoco ha sufrido incidentes similares, el último apenas en junio, donde también resultaron dañados equipo y material quirúrgico.

Efectos de la tormenta en la región

El fenómeno meteorológico no solo impactó en el hospital. Diversas calles y colonias de Los Reyes La Paz resultaron inundadas. Vecinos de la zona reportaron anegaciones en sus viviendas y pérdidas materiales.

La corriente arrastró vehículos y residuos, colapsando temporalmente vialidades como la Calzada Ignacio Zaragoza y complicando la movilidad en Metro CDMX, donde la Línea A debió suspender servicio parcial entre Guelatao y La Paz.

En superficie, la Calzada Ignacio Zaragoza presentó fuertes encharcamientos y levantamiento del pavimento frente a la entrada del hospital, lo que generó largas filas y obligó a transportistas y automovilistas a esperar para poder circular.

El municipio resultó afectado por las precipitaciones de hoy domingo 14 de septiembre. Crédito: X/@checo_reyes98

Varias unidades de transporte público quedaron varadas. Los pasajeros caminaron bajo la lluvia en busca de alternativas tras la saturación de la red y la suspensión parcial de la Línea A.

La afectación también impactó en múltiples zonas de la Ciudad de México, especialmente en Iztapalapa, donde la caída de árboles, inundaciones y el colapso del drenaje causaron complicaciones adicionales.

Trabajadores del Sistema de Aguas del Estado de México, elementos de Protección Civil y equipos municipales se movilizaron para bombear el agua y restituir el tránsito en la zona afectada.