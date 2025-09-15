México

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben 3 mil pesos hoy el lunes 15 de septiembre?

Corresponde a las beneficiarias cuya CURP comienza con la letra M, quienes tendrán su apoyo en la Banco del Bienestar

Por Lorna Huitrón

La Pensión Mujeres Bienestar, uno de los programas sociales prioritarios del Gobierno de México, avanza en la entrega de recursos correspondiente al bimestre septiembre-octubre, el quinto depósito del año.

Impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este programa busca garantizar un respaldo económico a mujeres de entre 60 y 64 años, priorizando a aquellas en situación de vulnerabilidad.

Desde el inicio de los pagos, el 1 de septiembre, la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, ha coordinado un calendario alfabético para que la dispersión de los recursos se realice de manera ordenada, transparente y sin intermediarios. Cada beneficiaria recibe 3 mil pesos bimestrales en su Tarjeta del Banco del Bienestar, asegurando que el dinero llegue de manera segura y oportuna.

¿Quiénes reciben su pago este lunes 15 de septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial, hoy corresponde el depósito a las beneficiarias cuya CURP inicia con la letra M, mismo grupo que también había recibido pago el pasado viernes 12 de septiembre, en caso de que existan variaciones o ajustes en la dispersión de recursos.

El monto se deposita directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, permitiendo a las beneficiarias disponer del dinero de forma cómoda, ya sea retirándolo en cajeros automáticos o utilizando terminales bancarias para compras, lo que garantiza seguridad y autonomía en el manejo de los recursos.

Calendario de pagos de la semana del 8 al 15 de septiembre

Durante la semana pasada y la de este lunes 15, el calendario de pagos se desarrolló de la siguiente manera:

  • Lunes 15 de septiembre: letra M
  • Miércoles 17 de septiembre: letras N, Ñ , O
  • Jueves 18 de septiembre: letras P, Q
  • Viernes 19 de septiembre: letra R

La Secretaría del Bienestar recomienda que las beneficiarias consulten su saldo mediante la aplicación móvil del Banco del Bienestar o directamente en los cajeros automáticos, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta hasta que decidan retirarlo.

Consideraciones importantes

Las mujeres que realizaron su registro durante agosto de 2025 aún no recibirán este pago, ya que la entrega de tarjetas continúa en proceso. Cuando las beneficiarias cumplan 65 años, serán automáticamente incorporadas a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que este año otorga 6 mil 200 pesos bimestrales, el doble del monto que entrega la Pensión Mujeres Bienestar.

Este programa reafirma el compromiso del Gobierno de México con las mujeres adultas mayores, garantizando un apoyo económico que contribuye a mejorar su bienestar y autonomía, y consolidándose como una herramienta clave de la política social en el país.

