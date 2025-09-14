México

Quién será la modelo que representará a México en Miss Universo 2025

Miss Universo México se celebró este sábado 13 de septiembre en Zapopan, Jalisco

Por Jazmín González

Fátima Bosch, de Tabasco, será
Fátima Bosch, de Tabasco, será la represetante de Miss Universo 2025 (Instagram: Fatima Bosch)

Fátima Bosch Fernández, originaria de Teapa, Tabasco, fue coronada como la nueva representante de México para el certamen internacional Miss Universo 2025, cuya edición número 74 se celebrará en Tailandia durante el mes de noviembre del presente próximo año.

La final nacional se llevó a cabo este 13 de septiembre de 2025 en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en Zapopan, Jalisco, donde participaron aspirantes de diversos estados del país.

Entre las finalistas destacaron Alejandra Díaz de León, María Fernanda Vázquez Villalobos, Yoana Gutiérrez Vázquez y Ana Rosario Ramírez Murillo, pero fue Fátima quien logró imponerse gracias a su desempeño sobresaliente en cada etapa del certamen, incluyendo las rondas de traje de baño, vestido de gala y entrevista.

Quién es Fátima Bosch, modelo que representará a México en Miss Universo 2025

Con 25 años de edad, Fátima Bosch cuenta con una sólida formación académica en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana.

Su preparación se complementa con estudios realizados en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán, Italia, y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.

Su trayectoria educativa le ha permitido desarrollar una visión integral del diseño, la estética y la expresión personal, cualidades que se reflejaron en su participación en el concurso.

Además de su carrera en el ámbito de la moda, Fátima cultiva una variedad de intereses personales que incluyen el tenis, la equitación, la música, la pintura y la lectura.

Su diversidad de pasatiempos contribuye a su perfil como una mujer completa, sensible y disciplinada, capaz de conectar con distintos públicos y representar con autenticidad los valores de su país. Su carácter multifacético y su compromiso con el crecimiento personal la distinguen como una figura inspiradora para nuevas generaciones.

Fátima Bosch se alista para Miss Universo 2025

Tras su coronación, Fátima inicia una etapa de preparación intensiva que incluye cursos de oratoria, entrenamiento en pasarela y actividades de labor social, todo ello como parte del proceso rumbo al certamen internacional.

Su imagen ya comienza a circular en medios nacionales e internacionales como la nueva embajadora mexicana ante el mundo. México ha obtenido dos coronas en la historia de Miss Universo, y con Fátima Bosch Fernández como representante, se renuevan las expectativas de alcanzar una tercera.

Su combinación de talento, formación académica, carisma y compromiso social la proyecta como una candidata fuerte y preparada para enfrentar los desafíos del escenario global.

