México

Así afectará el fenómeno de La Niña a México, según la NASA

Los cambios meteorológicos son diferentes a El Niño, el país estaba en una fase neutral

Por Mariana L. Martínez

Guardar
El fenómeno la niña en
El fenómeno la niña en México Crédito: Gaceta UNAM

Durante el año 2025, México ha atravesado por un periodo de condiciones climáticas notablemente reguladas. La primavera no se caracterizó por episodios de calor extremo, mientras que la temporada de lluvias fue abundante, contribuyendo significativamente a la disminución de la sequía nacional. Este panorama ha sido atribuido a una fase Neutra del fenómeno ENSO (El Niño Oscilación del Sur).

Según actualizaciones recientes de organismos internacionales como la NASA, el Centro de Predicciones Climáticas de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional, el país se encuentra en una transición crucial, ya que se pronostica un probable regreso de La Niña en los próximos meses.

La Niña altera sustancialmente la distribución de lluvias y temperaturas en el territorio nacional. Bajo su influencia, el sur, centro y occidente de México suelen ser escenario de lluvias superiores a la media, especialmente en los meses de otoño e invierno.

Crédito: Cuartoscuro.
Crédito: Cuartoscuro.

Contrario a la percepción de inviernos secos, durante La Niña se puede registrar una mayor cantidad de eventos de lluvia, aunque combinados con periodos secos y oleadas de frío extremo.

El incremento en la descarga de masas de aire frío desde el norte propicia episodios de heladas importantes, en tanto que la probabilidad de nevadas y de lluvias invernales inusuales en algunas regiones se incrementa de forma puntual. El descenso de temperaturas se acentúa particularmente en zonas donde prevalecen frentes fríos, mientras que la variabilidad climática genera periodos alternados de sol, calor tenue y frío marcado.

Qué estados son afectados por La niña

El fenómeno la niña en
El fenómeno la niña en México Crédito: Gaceta UNAM

El impacto de La Niña es desigual en México. Las lluvias más intensas tienden a concentrarse en el sur y sureste del país, en entidades como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche, donde la humedad atmosférica se ve potenciada por la llegada de sistemas ciclónicos y la interacción con frentes fríos y la corriente en chorro.

De igual forma, el centro y occidente, incluyendo la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Nayarit, se consideran zonas expuestas a precipitaciones superiores y a posibles deslaves o inundaciones puntuales.

Por el contrario, el norte, como Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como regiones del centro-norte y altiplano, como Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala e Hidalgo, suelen experimentar mayor número de frentes fríos, episodios de heladas, y en casos extremos, nevadas. En las costas del Golfo, en particular Tamaulipas y Veracruz, las llamadas “Nortes”—eventos de vientos fríos y oleaje elevado—pueden intensificarse por influencia de La Niña.

Qué es el fenómeno de La Niña

La Niña es un fenómeno climático global que comienza en el océano Pacífico ecuatorial y está caracterizado por el enfriamiento anómalo de la superficie marina. Como explica la NASA, durante La Niña, los vientos alisios se intensifican y desplazan el agua tibia hacia el oeste, hacia Asia y Oceanía.

Este desplazamiento favorece que agua fría, proveniente de las profundidades, emerja a la superficie cerca de Sudamérica. Esta situación altera los patrones de lluvia y circulación atmosférica, provocando condiciones más secas o húmedas en distintas regiones del planeta. En contraste, la fase Neutra implica ausencia de perturbaciones significativas en estas variables, resultando en un clima más predecible y cercano a los promedios históricos.

Temas Relacionados

NASALa NiñaFenómeno La niñamexico-noticias

Más Noticias

Lluvias dejan severas afectaciones al oriente de CDMX y Edomex

En la alcaldía Iztapalapa de la capital del país fue activada la alerta roja por fuertes precipitaciones, informó Protección Civil de la Ciudad de México

Lluvias dejan severas afectaciones al

Las películas más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

En la guerra por el streaming, Prime Video sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estos títulos

Las películas más populares de

Ranking de Prime Video en México: estas son las series más vistas del momento

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Ranking de Prime Video en

Filmes para ver esta noche en Netflix México

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Filmes para ver esta noche

Cae “El Pantera”, presunto miembro de célula del Cártel de Sinaloa y ligado a la desaparición de dos guardias nacionales

Tras su arresto fue llevado al Cereso de Tijuana

Cae “El Pantera”, presunto miembro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Pantera”, presunto miembro

Cae “El Pantera”, presunto miembro de célula del Cártel de Sinaloa y ligado a la desaparición de dos guardias nacionales

Familia Michoacana: sentencian a hombre que secuestró a familiar de excandidata a presidenta municipal en Edomex

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

FGR obtiene sentencia de 175 años de prisión contra “El Coyote”, uno de los líderes de “Los Zetas” más buscados en Tamaulipas

Desmantelan presunta red de marihuana de La Familia Michoacana: cuatro detenidos y más de mil plantas aseguradas en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Las películas más populares de

Las películas más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

Ranking de Prime Video en México: estas son las series más vistas del momento

Filmes para ver esta noche en Netflix México

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: habitantes se alistan para la noche de eliminación

Frida Sofía recuerda a su abuela Silvia Pinal en el que habria sido su cumpleaños 94

DEPORTES

Canelo Álvarez manda mensaje tras

Canelo Álvarez manda mensaje tras perder ante Terence Crawford: “Me siento muy orgulloso”

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo

Por está razón hijos de Salvador Cabañas buscan declararlo “insano”

Diablos Rojos gana el tercer juego de la Serie del Rey, están a una victoria de llevarse el título

Influencer quiso ganar miles de dólares apostando al Canelo y perdió casi 2 millones de pesos