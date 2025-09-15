Asesinan al comisario de Tuzantlán en un ataque armado en Huitzuco, tres mujeres resultan heridas

Omar Guevara Galeana, comisario de Tuzantlán, fue asesinado en un ataque armado en Huitzuco (Redes sociales)

Omar Guevara Galeana, comisario de la comunidad de Tuzantlán, municipio de Atenango del Río, fue asesinado a balazos en un ataque armado ocurrido cerca de la comunidad de Amatitlán, en el municipio de Huitzuco. En el mismo hecho, tres mujeres que lo acompañaban resultaron heridas.

El atentado ocurrió aproximadamente a las 6:00 de la mañana, sobre el tramo carretero que conecta Paso Morelos con la cabecera municipal de Huitzuco de los Figueroa, según reportaron medios locales como El Sur Acapulco, quienes tuvieron acceso a reportes policiacos.

Guevara Galeana viajaba en una camioneta que se encontró en una zona despoblada de la carretera.

En el lugar, el comisario fue hallado sin vida en el asiento del conductor, con múltiples disparos.

Las tres mujeres heridas, quienes acompañaban al comisario, habrían sido trasladadas a un hospital cercano. Hasta el momento las autoridades no han reportado el estado de salud actual de las víctimas, ni su identidad.

Confirman asesinato y continúan con festejos patrios

El diputado Local Andrés Guevara Cárdenas confirmó la muerte del comisario a través de su cuenta de Facebook (FB/ Andrés Guevara Cárdenas)

De acuerdo con información publicada por El Sur Acapulco, Omar Guevara Galeana era primo tanto del actual presidente municipal de Atenango del Río, Emmanuel Guevara Cárdenas (Partido del Trabajo), como del exdiputado local por Morena, Andrés Guevara.

Ambos confirmaron el asesinato a través de sus redes sociales y expresaron condolencias públicas a la familia.

El alcalde Emmanuel Guevara escribió:

“A nombre propio y de nuestro Gobierno Municipal, enviamos nuestras sinceras condolencias a la familia de quien fungía como comisario en Tuzantlán, el Sr. Omar Guevara”,acompañando el mensaje con una imagen de un moño negro.

Ese mismo día, tras el atentado, se llevó a cabo el cierre de la Feria de Atenango del Río. Pocas horas después del ataque armado, el presidente municipal aseguró que los festejos seguirían conforme a lo planeado.

A través de sus redes sociales, señaló:

“Atenango del Río está tranquilo, el evento se llevó a cabo en la carretera de Huitzuco hacia Paso Morelos. La festividad se llevará a cabo con la misma organización y sin ningún cambio. Atenango del Río les espera con los brazos abiertos, siempre”.

Más tarde, tanto Emmanuel Guevara como Andrés Guevara compartieron publicaciones promocionando la Feria de Atenango, incluyendo imágenes del evento, la presentación de artistas musicales y un espectáculo de jaripeo.