México

Asesinan al comisario de Tuzantlán en un ataque armado en Huitzuco, tres mujeres resultan heridas

A pesar del ataque, los festejos patrios y la Feria de Atenango del Río continuaron según lo planeado

Por Aura Reyna

Guardar
Omar Guevara Galeana, comisario de
Omar Guevara Galeana, comisario de Tuzantlán, fue asesinado en un ataque armado en Huitzuco (Redes sociales)

Omar Guevara Galeana, comisario de la comunidad de Tuzantlán, municipio de Atenango del Río, fue asesinado a balazos en un ataque armado ocurrido cerca de la comunidad de Amatitlán, en el municipio de Huitzuco. En el mismo hecho, tres mujeres que lo acompañaban resultaron heridas.

El atentado ocurrió aproximadamente a las 6:00 de la mañana, sobre el tramo carretero que conecta Paso Morelos con la cabecera municipal de Huitzuco de los Figueroa, según reportaron medios locales como El Sur Acapulco, quienes tuvieron acceso a reportes policiacos.

Guevara Galeana viajaba en una camioneta que se encontró en una zona despoblada de la carretera.

En el lugar, el comisario fue hallado sin vida en el asiento del conductor, con múltiples disparos.

Las tres mujeres heridas, quienes acompañaban al comisario, habrían sido trasladadas a un hospital cercano. Hasta el momento las autoridades no han reportado el estado de salud actual de las víctimas, ni su identidad.

Confirman asesinato y continúan con festejos patrios

El diputado Local Andrés Guevara
El diputado Local Andrés Guevara Cárdenas confirmó la muerte del comisario a través de su cuenta de Facebook (FB/ Andrés Guevara Cárdenas)

De acuerdo con información publicada por El Sur Acapulco, Omar Guevara Galeana era primo tanto del actual presidente municipal de Atenango del Río, Emmanuel Guevara Cárdenas (Partido del Trabajo), como del exdiputado local por Morena, Andrés Guevara.

Ambos confirmaron el asesinato a través de sus redes sociales y expresaron condolencias públicas a la familia.

El alcalde Emmanuel Guevara escribió:

“A nombre propio y de nuestro Gobierno Municipal, enviamos nuestras sinceras condolencias a la familia de quien fungía como comisario en Tuzantlán, el Sr. Omar Guevara”,acompañando el mensaje con una imagen de un moño negro.

Ese mismo día, tras el atentado, se llevó a cabo el cierre de la Feria de Atenango del Río. Pocas horas después del ataque armado, el presidente municipal aseguró que los festejos seguirían conforme a lo planeado.

A través de sus redes sociales, señaló:

“Atenango del Río está tranquilo, el evento se llevó a cabo en la carretera de Huitzuco hacia Paso Morelos. La festividad se llevará a cabo con la misma organización y sin ningún cambio. Atenango del Río les espera con los brazos abiertos, siempre”.

Más tarde, tanto Emmanuel Guevara como Andrés Guevara compartieron publicaciones promocionando la Feria de Atenango, incluyendo imágenes del evento, la presentación de artistas musicales y un espectáculo de jaripeo.

Temas Relacionados

TuzantlánOmar Guevara GaleanaGuerreroAtenango del RíoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cuánto bajaron los precios de los centenarios de oro y las onzas de plata tras caída del dólar este 15 de septiembre

Varios bancos se encuentran en la lista de vendedores autorizados de estas piezas de metales preciosos, tales como Banco Azteca, Banorte, Banregio y Banamex, cada uno tiene un precio diferente por compra y venta de monedas

Cuánto bajaron los precios de

Resultados del Progol y Revancha: los ganadores del sorteo del 15 de septiembre

Después de cada jornada futbolera, la Lotería Nacional da a conocer a los ganadores del Progol

Resultados del Progol y Revancha:

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 15 de septiembre: eliminación de Elaine Haro genera duras polémicas

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Este es el ingrediente que no le debe faltar a tu michelada para celebrar el Día de la Independencia

Tu bebida favorita tendrá mejor sabor con esto

Este es el ingrediente que

Octavo líder de la semana en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quiénes compiten por la inmunidad

Tras la eliminación de Elaine Haro, quedan ocho participantes en el reality de Televisa

Octavo líder de la semana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Inseguridad y violencia provocan suspensión

Inseguridad y violencia provocan suspensión de festejos patrios en al menos cinco entidades

Dónde está ubicado Bermúdez Requena en Paraguay: no es un recinto penitenciario

Autoridades federales aseguran 1.5 toneladas de metanfetaminas en el puerto de Mazatlán, estarían ligadas a “Los Chapitos”

Bermúdez Requena fue ubicado por autoridades mexicanas en Paraguay desde marzo, buscaba instalar una red criminal

Así se transformó el huachicol fiscal, el negocio ilícito que cruzó fronteras y corrompió a instituciones mexicanas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 15 de septiembre: eliminación de Elaine Haro genera duras polémicas

Octavo líder de la semana en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quiénes compiten por la inmunidad

Viva México: redes estallan con memes por el 15 de septiembre y el Grito de Independencia 2025

Las ‘cenizas’ de Elaine Haro son despedidas con aplausos en el altar de La Casa de los Famosos México 3

Yeri Mua desafía amenazas de muerte y se presenta en Tijuana en medio de polémica con Lonche de Huevito

DEPORTES

Chivas sale del hoyo, Cruz

Chivas sale del hoyo, Cruz Azul sigue invicto y Monterrey repite la cima en la tabla de posiciones de la Liga MX

La semana de los mexicanos en Europa: días y horarios de todos los partidos

Así se burló Óscar de la Hoya de Canelo Álvarez por perder ante Terence Crawford

Diablos Rojos ganan el bicampeonato de la Serie del Rey de la LMB tras derrotar Charros de Jalisco

América Femenil pierde ante Chivas; Ángel Villacampa lo califica como “día de luto” para la afición